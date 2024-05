Jūnijā būs konkurss par sakoptāko pagastu

Rajona padomes sēdē turpināja izskatīt jautājumus saistībā ar slimnīcas un poliklīnikas reorganizāciju, lēma par finansēm.

"Tuvojas noslēgumam vairāku mēnešu garais darba cikls, kas bija saistīts ar divu rajona padomes pašvaldības uzņēmumu - "Saldus slimnīca" un "Saldus poliklīnika" - reorganizāciju, abus apvienojot un izveidojot jaunu uzņēmumu "Saldus medicīnas centrs"," teica rajona padomes izpilddirektore Ina Behmane.

Šajā sēdē rajona padomes locekļi apstiprināja p/u "Saldus slimnīca" un p/u "Saldus poliklīnika" slēguma bilances. Apstiprināja arī SIA "Saldus medicīnas centrs" sākuma bilanci - 322 158 Ls, pamatkapitāls - 246 530 Ls.

Apstiprināja SIA "Saldus medicīnas centrs" rīkotājdirektora amata aprakstu, kurā noteikti viņa pienākumi un atbildība. Lemjot par rīkotājdirektora amatalgu, rajona padomes priekšsēdētāja Ausma Liepa aicināja padomes locekļus balsot. Vienbalsīgi nolēma, ka rīkotājdirektora mēnešalga būs 700 Ls.

Sakarā ar to, ka saņemts aizdevums no Valsts kases Saldus slimnīcas ķirurģiskā bloka remontam un medicīniskās aparatūras iegādei, līdzekļi no Kultūras fonda O. Kalpaka muzejam Airītēs un līdzekļi no citiem budžetiem rajona informācijas tehnoloģiju projektam, grozīja rajona padomes budžetu, atbilstoši palielinot ieņēmumu un izdevumu daļu.

Apstiprināja rajona autoceļu fonda marta līdzekļu sadalījumu pašvaldībām: transporta nodokli - 2168 Ls, no tiem rezerves fondā atstājot 415 Ls; akcīzes nodokli - 20 969 Ls, no tiem rezervē atstājot 3996 Ls.

Apstiprināja vērtēšanas komisiju konkursam "Sakoptākais pagasts Saldus rajonā". Komisiju vadīs Zirņu pagasta padomes priekšsēdētājs Vilnis Grāvelis. Konkurss norisināsies jūnijā.

Tradicionāli noklausījās dažādas ar pašvaldību darbu saistītas informācijas un aktualitātes. Izglītības pārvaldes vadītāja Rasa Bidiņa plašāk stāstīja par piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto apmācību. Līdz 31. maijam katrā pašvaldībā jābūt norīkotai personai, kas būs atbildīga, lai visi attiecīgā vecuma bērni 1. septembrī uzsāktu mācības.

Padomes priekšsēdētāja Ausma Liepa aicināja pašvaldību vadītājus kopīgi ar deputātiem aprunāties, ko pašvaldības iecerējušas sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu - vai ir domājušas apvienoties brīvprātīgi vai arī tiks gaidīts 2004. gads un piespiedu apvienošana, realizējot valdības izstrādātu reformas modeli, ar ko pagasti gribētu veidot kopīgu novadu utt.