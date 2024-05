Sociālās mājas pabeigšanai trūkst naudas

"Pirms vairākiem gadiem "Saldus Zemē" pilsētas mērs Herings solīja, ka sociālā māja Celtnieku ielā drīz tiks pabeigta. Pagājis krietns laiks, taču nekas netiek darīts," redakcijā ienācis, sacīja saldenieks P. (uzvārdu lūdza neminēt).

"Man ir vairāki jautājumi pilsētas vadībai. Kur palikusi Saldus sadraudzības pilsētu dāvinātā nauda, kas tika dota vienam mērķim - sociālajai mājai? Kur ir zviedru dāvinātā santehnika, kuru arī bija paredzēts izlietot šajā ēkā? Kad beidzot sociālā māja Celtnieku ielā būs gatava?"

Par sadraudzības pilsētu sociālajai mājai ziedotās naudas izlietojumu pastāstīja domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dīriņš:

"1995. gadā no Vācijas pilsētas Līderbahas saņemti 2249,63 Ls (šeit un arī turpmāk nauda minēta latos, kas pārvērsta pēc konkrētajam laikam atbilstošā valūtas kursa), no Francijas pilsētas Villebonas - 2504 Ls. Visa nauda - kopsummā 4753,63 Ls - samaksāta p/s "Saldus laukceltnieks" par veiktajiem remontdarbiem sociālajā mājā Celtnieku ielā. Par šo un daļēji arī pilsētas domes budžeta naudu tika izstrādāti divi tehniskie izpildprojekti (telpu iekšējai pārbūvei un kanalizācijas ierīkošanai). "Laukceltnieks" ēkas 2. un 3. stāvā izbūvēja 21 atsevišķu dzīvojamo istabiņu ar 2 istabām kopīgu virtuvi un tualeti (telpu sienas un durvis bez apdares un kosmētiskā remonta), ielika dēļu grīdu.

2000. gadā no Villebonas saņēmām 2333,14 Ls, no Līderbahas - 2343,76 Ls. Visa nauda - 4676,90 Ls - tika samaksāta Aleksandrova individuālajam uzņēmumam par logu bloku un rāmju izgatavošanu visai mājai.

2001. gadā no Līderbahas saņēmām 2288,55 Ls, no Villebonas - 2035,58 Ls. No šīs naudas 2040,58 Ls vēl samaksāti Aleksandrova i/u (ar uzņēmumu nebijām norēķinājušies pilnībā, kā līgumsaistībās paredzēts). Logi un durvis ielikti ēkas 2. un 3. stāvā, pārējie šobrīd atrodas domes noliktavā.

Atlikusī daļa - 2283,55 Ls - ar pilsētas domes lēmumu tika novirzīta Saldus pilsētas ģimnāzijas internāta remontam.

Santehnika no mūsu sadraudzības pilsētām bija sociālajai palīdzībai paredzēts humānās palīdzības sūtījums pilsētas domei. Sūtītāji nebija izvirzījuši prasību sūtījumu obligāti izmantot sociālajai mājai. Daļu no sūtījuma atdevām Sarkanā Krusta organizācijai, daļa izmantota pilsētas skolās, sporta centrā "Vārpa", jauniešu centrā "Laipa" un piespiedu sabiedriskā darba dienestam, sociālajā mājā Skrundas ielā 5."

Saldus pilsētas mērs Aidis Herings, kuru izdevās uz īsu mirkli satikt viņa atvaļinājuma laikā, sacīja, ka domes sociālās aprūpes dienests jau bija iesniedzis projektu par sociālo māju Celtnieku ielā, taču pagaidām nav guvis deputātu atbalstu. "Šobrīd valsts kredītu politika izstrādāta arī sociālajām mājām, taču tad jāņem kredīts. Esmu par to, ka tas jādara. Šogad šo jautājumu virzīšu izskatīšanai komitejās, taču nevaru garantēt, ka, rēķinoties ar budžeta iespējām, deputātu vairākums nobalsos par sociālās mājas kapitālā remonta pabeigšanu tuvākajā laikā," teica A. Herings.