"Kā kaķis - vienmēr krītu uz kājām."

INTERVIJA AR BROCĒNU NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKU BLĪDENIEKU ĀRIJU SPROĢI

Cik liela ir jūsu saistība ar Blīdeni?

- Esmu te dzimis, audzis, mācījies. Pēc pamatskolas aizgāju uz Kandavas sovhoztehnikumu, izmācījos par automehāniķi. Tad bija armija. Divus gadus nodienēju Demokrātiskajā Vācijā. Pēc dienesta atnācu atpakaļ, sāku strādāt sovhozā par mehāniķi. Laikiem mainoties, mainījusies arī nodarbošanās, bet no Blīdenes prom neesmu aizgājis.

Neesat domājis par pārcelšanos uz pilsētu kā vairums jaunu cilvēku?

- Esmu strādājis arī Rīgā, celtniecībā. Braukāju uz darbu, taču no Blīdenes braukt prom pavisam kaut kā nevilina. Neredzu tās saldās vietas, kur varētu būt briesmīgi labi.

Kā tikāt par deputātu, pats gribējāt?

- Pirms vairāk nekā 4 gadiem mani ievēlēja pirmo reizi, tad bija 4 gadu pārtraukums. Šajās vēlēšanās kandidēju atkal.

Kad strādāju par mehāniķi sovhozā, daudz kontaktējos ar cilvēkiem. Pēc tam Blīdenē biju lauksaimniecības organizators, tad darbojos kopā arī ar pagasta deputātiem. Sarunās ar cilvēkiem uzzināju pagasta problēmas. Un sapratu, ka vienkāršāk tās risināt ir tad, ja pats esi pašvaldībā. Ja pasaki it kā no malas, ne vienmēr tevi uzklausa, kā gribētos. Tā kā pazinu daudzus pagasta iedzīvotājus, arī deputātus, piekritu uzaicinājumam kandidēt.

Vajadzēja ilgu laiku pārdomām?

- Man parasti risinājumi nāk diezgan ātri. Nemīlu vilkt garumā. Uzskatu, ka būt par deputātu nav grūtāk kā strādāt kaut kur citur. Jo darbs, lai kur tu arī strādātu, visur jādara ar atbildību.

Vai pēc ievēlēšanas nemainījās domas par to, kas ir deputāts un cik lielas ir viņa iespējas kaut ko panākt?

- Kad mani ievēlēja pirmoreiz, neteikšu, ka ļoti izjutu - jā, varu kaut ko ietekmēt. Administrācija strādāja pati par sevi. Mūs, deputātus, sasauca uz sēdēm. Ja kāds iedzīvotājs izteica savu vēlmi deputātam, bija par to jāinformē administrācija. Bet lēmumu izpildē deputātiem nekādas lielās teikšanas nebija.

Domāju, ka šodien deputātiem gan ir daudz lielāka teikšana, ja vien paši ir pietiekami aktīvi. Nav tā, ka izpildvara kaut ko var izlemt, bet deputāti neko nevar ietekmēt. Uzskatu, ka deputāts tādēļ ir vajadzīgs, lai viņš paustu un aizstāvētu savu viedokli, kas kaut ko dotu arī pārējiem iedzīvotājiem.

Kad sāka runāt par iespējamu novada veidošanu ar Brocēniem un Remti, vai jūsu pati pirmā reakcija bija - jā, tā ir pareizi?

- Noteikti nē. Iepriekš biju lasījis un dzirdējis par novadiem ne īpaši labas atsauksmes. Tikko šo variantu mums piedāvāja, teicu, ka jābūt informācijas dienai, cilvēku aptaujai un tad tikai var kaut ko tamlīdzīgu darīt.

Kas jūs pārliecināja par labu novadam?

- Sarunās pētot un analizējot pašreizējo situāciju Blīdenē, arvien vairāk pārliecinājos, ka attīstībai perspektīvas ir tikai lielākā teritorijā. Daudzi man tagad pārmetot teikuši - redz, apvienojāmies, bet nejūt nekādu labumu. Bet tas jau ir pilnīgi saprotams, ka vienā, pat divos un trīs gados nebūs vērā ņemamu sasniegumu un ar roku taustāmu labumu. Ir jāpaiet laikam, lai varētu saprast, kāds no tā visa būs ieguvums. Pašvaldībām apvienojoties, lieka nauda jau nekur nemētājas. Taču tāpēc jau ir deputāti un izpildvara, lai kopīgi plānotu, rēķinātu, analizētu.

Jau zinājāt, ka kļūsiet arī par novada domes priekšsēdētāja vietnieku?

- Nezināju gan. Kad šo amatu piedāvāja, šoreiz gan šaubījos diezgan ilgi. Jutu, ka te nebūs nekādas medus maizes, arī peļņas avota. Šī ir vieta, kur tevi spiež no visām pusēm. Taču tad nospriedu - ja reiz esmu apņēmies būt tautas kalps, ja tā tēlaini var izteikties, tad arī jābūt gatavam uzņemties atbildību.

Pagastmāja Blīdenē nav likvidēta, te joprojām var nākt cilvēki un kārtot jautājumus. Manā pārziņā ir ne tikai cilvēku pieņemšana Blīdenē, bet arī komunālā saimniecība un saimnieciskie jautājumi visā novadā. Teikšu godīgi - ir grūti. Skatoties un šķirojot dokumentus, var redzēt, ka ir liela atšķirība, kā komunālā saimniecība darbojas vienā, kā - otrā pagastā. Brocēnos vispār tā ir pavisam atšķirīga. Es it kā saprotu, ka tur šī sistēma noregulēta pareizi, bet tajā pašā laikā apzinos, ka ieviest šādu kārtību šeit, Blīdenē, būs ļoti sarežģīti. Mūsu pagastā komunālā saimniecība ir palaista diezgan lielā brīvsolī.

Kā blīdenieki uzņēmuši novada izveidošanu?

- Nevaru apgalvot, ka šobrīd tam ir daudz atbalstītāju. Daudzi nevar pierast, ka šeit tagad ir pārvalde jeb tāda kā novada struktūrvienība, bet nav uz vietas pašas galvas. Cilvēki nāk pie manis risināt jautājumus, tajā pašā laikā, lai nodrošinātos, mēģina nostiprināt to, ko es esmu teicis, kontaktējoties vēl ar Brocēniem. Kaut gan daudzi ir pārliecinājušies, ka nav nekādas atšķirības - vai viņi nāk šeit vai brauc uz Brocēniem. Taču cilvēki nav gatavi psiholoģiski, viņiem šķiet, ka visu var atrisināt tikai pie priekšnieka, zemāka līmeņa amatpersonām viņi neuzticas.

Pēc novada izveidošanas Blīdenē vairs nav dzimtsarakstu nodaļas. Varbūt tas cilvēkos rada neuzticību, jo radušies papildu sarežģījumi.

- Manuprāt, nekādu sarežģījumu pagaidām nav. Vismaz tādu, ko nevar atrisināt. Ja patiešām cilvēks nevar tikt uz Brocēniem, var sazināties ar mani, un mēs dzimtsarakstu speciālistu varam atvest uz Blīdeni. Arī te ir psiholoģiskais moments, cilvēkam liekas - tūlīt būs grūtāk. Neapmierinātību gan parasti pauž tie, kas tikai domā, ka varētu būt problemātiski. Kā tieši tas varētu izpausties, viņi nezina, jo pašiem saskare ar šiem jautājumiem nav bijusi. Man līdz šim neviens nav sūdzējies, ka būtu kādi sarežģījumi.

Kas varētu būt pozitīvais, kas cilvēku spēj pārliecināt, ka novads sevi attaisno?

- Viens varētu būt mūsu bibliotēka, kam šogad grāmatu iegādei iedevām 1200 latus. Pagasta pašvaldībai tam nebija naudas.

Nauda ietaupītos, ja Blīdenes bērni vidējās izglītības iegūšanai izvēlētos Brocēnu vidusskolu - labu un konkurētspējīgu skolu. Savstarpējos norēķinos tad vairs nebūtu novada nauda jāmaksā citai pašvaldībai. Pagaidām vēl nav daudz blīdenieku, kas izvēlas Brocēnu vidusskolu. Vairāk iegājies braukt uz Saldu. Ir cilvēki, kas par pietiekamu iemeslu šādai izvēlei uzskata arī to, ka pilsētā ir autoosta, bet šeit ir jāstāv ceļa malā, lai sagaidītu autobusu un tiktu mājās. Man šķiet, ka trūkst informācijas. Tas tad arī ir viens no novada pašvaldības darba lauciņiem - piesaistīt vairāk skolēnu novada skolai, īpaši - no pašu novada. Par to vairāk būs jārunā ar vecākiem.

Manuprāt, būtisks ieguvums blīdeniekiem ir sociālā palīdzība. Kad bija atsevišķa Blīdenes pagasta pašvaldība, lēma individuāli par katru cilvēku - kam piešķirt, kam nē. Daudz bija atkarīgs no naudas budžetā. Tagad novadā darbojas vienots sociālās palīdzības nolikums, kas maznodrošinātajiem garantē sociālo pabalstu, ja viņu ienākumu līmenis atbilst nolikuma kritērijiem. Kad šī sistēma sāka darboties, uzzinājām, ka Blīdenes iedzīvotāju materiālais nodrošinājums ir diezgan kritisks, jo sakrājusies prāva kaudzīte ar pabalsta pieprasījumiem.

Painteresējos, kā ir Remtē. Izrādās - līdzko pabalsta prasītājiem tur pasaka, ka vispirms jāstājas bezdarbnieku uzskaitē Nodarbinātības dienestā, viņi vairs nenāk prasīt pabalstu. Mums tā nav. Vienā dienā nokārto bezdarbnieka statusu un nāk prasīt pabalstu. Šobrīd apmēram 20 cilvēki, kas ir bezdarbnieki un saņēmuši pabalstus, piekrituši piedalīties sabiedriskajos darbos. Viņi to dara labprāt. Esmu dzirdējis, ka daudzās vietās tas ir sarežģīti, - cilvēki pabalstu grib, bet strādāt atsakās. Acīmredzot mūsu pagasta iedzīvotājiem strādātgriba ir, tikai nav, kur to likt lietā.

Ko jaunu jums pašam nācies apgūt šajā amatā? Vai nešķiet, ka būtu vērts mācīties?

- Mācīties nekad nav par daudz. Noteikti to arī darīšu. Ir iecere studēt. Es jau vēl esmu dikti jauns (smejas). Tagad studēt sāk 40 - 50 gados, tad jau manos gados... (Ā. Sproģim ir 34 gadi. - S.K.).

Man daudz jāstrādā ar likumiem, kas tiek grozīti tik bieži, ka dažkārt nevar atrast ne sākumu, ne galu. Ir jau interneta pieslēgums, taču ne visu var tajā atrast. Mājas lapās ne vienmēr ir jaunākā informācija. Nupat vienu likumu meklēju internetā, taču beigās tik un tā gāju pie speciālistiem. Likumu lasīšana man aizņem lielu daļu laika. Pieņemot kādu lēmumu ne tā, kā likumā noteikts, var sev parakstīt diezgan bargu sodu.

Nākamajās vēlēšanās novadā startēs tikai partiju saraksti...

- Es arī šajās startēju no partijas "Mūsu zeme" saraksta.

Pieļaujat, ka šī partija ir tik populāra, lai nākamajās vēlēšanās blīdenieki no šī saraksta iegūtu arī brocenieku un remtenieku balsis un iekļūtu novada domē? Vai jūs neuztrauc, ka pēc 3 gadiem Blīdene novada deputātu sastāvā varētu būt mazāk pārstāvēta nekā Brocēni?

- Man ir ļoti grūti par to spriest. Iedzīvotāju skaita ziņā var būt, ka mēs nākamajās vēlēšanās zaudējam vietas domē. Bet vēl priekšā ir 3 gadi, un es domāju, ka novada iedzīvotāji arvien vairāk atpazīs ne tikai savas apdzīvotās vietas iedzīvotājus. Iespējams, ka tas nebūs noteicošais vēlēšanās - vai tu esi blīdenieks, remtenieks vai brocenieks. Varbūt būšu tik daudz labu darbu izdarījis, ka par mani vairāk vēlēs tieši brocenieki. Jo cilvēki parasti balso par konkrētu kandidātu. Ja es startētu no kādas citas partijas saraksta, ar to taču nemainītos attieksme pret mani kā cilvēku un pret to, ko es daru. Laukos daudzi, manuprāt, partiju lietām nepievērš lielu uzmanību.

Tagadējais amats jums noteikti liek vairāk būt sabiedrībā, dažādos pasākumos. Vai nejūtat to kā slogu?

- Esmu aktīvs pasākumu apmeklētājs, to darīju arī iepriekš, jo man patīk. Pašlaik gan uzaicinājumu ir tik daudz, ka uz visiem pasākumiem nevaru aiziet. Reizēm tāpēc jūtu arī organizatoru neapmierinātību.

Simtprocentīgi iebilstu runām, ka šodien cilvēkiem nav, kur aiziet. Ir, kur atpūsties, ja tikai pats grib. Piemēram, mums bija labs Lieldienu sarīkojums. Cilvēki nebija ļoti atsaucīgi. Tie, kas vienmēr gājuši, nāk arī tagad. Kas to nav darījuši, sēž mājās un kritizē.

Vai esat jutis, ka tagad cilvēki vairāk ievēro, kā ģērbjaties, izturaties, ko sakāt? Varbūt amats ieliek jūs tādos rāmjos, kas pilnīgi neatbilst jūsu raksturam?

- Man šķiet, ka nē. Ģērbjos atbilstoši pasākumam. Man nav nekādu iebildumu pret šlipsi. Bet brīvajā laika varu uzsiet galvā lakatiņu un skriet apkārt ar moci, pilnīgi mainot savu ārējo izskatu.

Ar cilvēkiem runāju tā, kā domāju. Manuprāt, vienkārši aprunājoties, varu ar viņiem labāk kontaktēties nekā, ja es runātu ar distanci - es, lūk, esmu lielais priekšnieks, bet tu - mazais gariņš iedzīvotājs. Taču ir reizes, kad vajadzīga arī sava nostāja un stingrāks vārds.

Jums ir arī zemnieku saimniecība?

- Bija. It kā vēl pastāv, bet tagad tā vairāk ir naturālā saimniecība. Un saimniekošana - uz sievas pleciem.

Vai jums pašam vairs nemaz neatliek laika?

- Laikam vēl nemāku organizēt savu darbu, lai paliktu arī vairāk brīva laika. Ceru, ka iemācīšos. Bet tagad, ja ar pilnu atdevi gribu strādāt, ar astoņām stundām nekādi nepietiek.

Kā ģimene to uzņem?

- Ja būtu gulējis tikai mājās, laikam varētu rasties kādi sarežģījumi. Bet es jau arī līdz šim daudz strādāju, bieži nācās būt prom. Tā jau gluži nav, ka nemaz neesmu mājās. Te ar tiešo darbu cenšos neaizrauties. Varbūt pašā sākumā, kad viss vēl bija pavisam svešs. Tad iznāca arī mājās dažas stundas pastrādāt. Bet tagad darbu cenšos atstāt pagastnamā un mājās esmu vienkārši mājās. Tā tam būtu jābūt.

Kā atpūšaties?

- Uzsēžos uz moča un braucu. Kaut gan te varbūt atpūtu mazliet jaucu kopā ar darbu. Braucu un pie reizes apgūstu arī jauno novada teritoriju. Bet ar moci ir ļoti forša relaksācija. Vēl mana vājība ir medības. Ceru, ka šajā darbā varēšu ziemā atļauties arī šo vaļasprieku.

Cilvēks nevar strādāt pilnīgi bez brīvdienām. Man ir bijuši arī atvaļinājumi. Laukos dzīvojot, brīvdienās nevar nestrādāt. Taču tas nav ar iztikas pelnīšanu saistīts darbs. Šis man ir vienīgais laiks, kad varu appļaut zāli ap māju, padarīt kaut ko citu. Taču, ja gribu atpūsties, to arī daru.

Nebaidāties savu krēslu pazaudēt un palikt bez iztikas avota?

- Nemaz. Es kā kaķis vienmēr krītu uz kājām. Daudz ko māku. Varbūt ne īsti profesionāli, taču nesēžu uz vietas, vienmēr cenšos kaut ko jaunu apgūt. Tāpēc darbu vienmēr esmu atradis. Ja tas nebūs tepat Blīdenē, būs kaut kur citur.

Cilvēkiem šodien ir grūti atrast nodarbošanos. Daudzi nespēj piemēroties jaunajiem apstākļiem. Ja nemācās papildus, arī vecā izglītība bieži vairs neder. Var jau iznākt arī tā, ka izej tos kursus, bet darbu nedabū. Jo psiholoģiski ir grūti sevi piedāvāt. Lai tiktu uz priekšu, tam jātiek pāri, jāiemācās sevi parādīt.

Man ir divi bērni - desmit un septiņus gadus veci. Par viņu nākotni domājot, vienmēr esmu uzsvēris, ka primārais ir izglītība. Kā minimums vajadzīga vismaz viena augstākā. Tā ir pamatu pamats. Jo vairāk mācies, jo vairāk rodas arī kontakti, pazīšanās. Lai gan bērni vēl mazi, katru dienu saku viņiem, ka jāmācās.

Ko bez darba gribētu vēl izdarīt?

- Lielus mērķus nekaļu. Mums ģimenē ir tradīcija katru vasaru braukt 3 - 4 dienu ekskursijā. Kamēr bērni mazi, izbraukājam Latviju. Tuvākā vēlme šovasar ir atrast dažas brīvas dienas kārtējam braucienam. Mērķi pašam? Ir jau daži. Piemēram, no baikeriem tikt pie čoperiem. Gadi tomēr iet, kur vairs skriešu? Un neļauj jau arī. Kādreiz jaunībā braukājām ar minskiņām un javiņām, kuras nevarēja ne saturēt, ne nobremzēt. Šodienas tehnika ir ļoti laba. Žēl, ka nevar izmēģināt tās īsto ātrumu.