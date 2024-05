Dabas fantāzijas tulpju izstādē

Saldus muzejā līdz 19. maijam apskatāma kolekcionāra-selekcionāra Jāņa Dukaļska tulpju izstāde.

Šis puķu cilvēks saldeniekiem jau pazīstams no gladiolu izstādes pagājušajā rudenī.

Tulpju laiks beidzas, tomēr ap 80 vēlo šķirņu ir nedēļu taupīts vēsā pagrabā, lai no Saulkrastiem atvestu uz Saldu. Ziedu krāsu gamma - no balta un sapņaini trausli rozā līdz melni violetam. Tulpju formas - no tradicionālas līdz formai, par kuru pats selekcionārs saka: "Tā jau vairs nav tulpe, tā - sirdij." Te arī daudzziedu tulpe - pieci, seši ziedi uz kātiņa.

Pavisam J. Dukaļska kolekcijā ir ap 200 tulpju šķirņu. Jautāts par šo aizraušanos, viņš atsmej: "Ja kāds grib pamēģināt un man palīdzēt, es dalīšos peļņā. Tad arī sapratīs, ka darbs nav viegls. Bet, domāju, tas ir perspektīvs."

Pēdējos divus gadus varot dēvēt par Latvijas puķu tirgus atdzimšanu - pircējs ir pagriezies ar seju pret mūsu puķu audzētājiem. Pirms tam gan bijis aptuveni četru gadu krīzes periods, kad tirgū - vieni vienīgi Holandes ziedi. Šobrīd ikdien mazā kioskā J. Dukaļskis iztirgo no 600 līdz 1000 ziediem. Tas esot nopietni.