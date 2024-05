Atklāj medību trofeju izstādi

Next

PIE ZELTA RAGIEM — Modris Circenis ar dēliem Mārtiņu un Kasparu. Mārtiņš (no kreisās) jau iet par dzinēju. “Ja nedēļas nogalē paredzētas medības, viņš ceturtdien sāk par tām runāt un gatavoties,” lepns par dēla aizraušanos ar medībām ir arī tētis. FOTO - TAMĀRA KĻAVIŅA

Aizvadītajā piektdienā rajona galvenajā bibliotēkā pulcējās vīri, kuru vaļasprieks ir medības.

Bibliotēkas pagrabstāva zālē tika atklāta medību trofeju izstāde. Tajā izvietoti galvenokārt pēdējo divu gadu izcilākie guvumi - staltbriežu, stirnāžu, aļņu ragi, meža kuiļu ilkņi, lapsu, āpšu un vilku galvaskausi. No 31 medību formējuma izstādē pārstāvēti 25 kolektīvi. Ekspozīcija dažādota ar putnu un dažu sīku meža dzīvnieku izbāzeņiem. Dienu pirms izstādes atvēršanas trofeju eksperti - medību trofeju nacionālās komisijas pārstāvis Jānis Baumanis un trofeju eksperts Valters Lūsis - oficiāli novērtējuši eksponātus. Tādēļ izstādes apmeklētājiem nu ir iespēja orientēties ragu, ilkņu un galvaskausu vērtībā - pievienotas attiecīgas krāsas norādes. Zelta vērtie eksponāti marķēti ar sarkanu uzrakstu, sudraba - ar zilu un bronzas - ar zaļu. Šīs norādes ļauj secināt, ka iepriekšējos divos gados mūsu medniekiem izdevies iegūt ļoti labas trofejas. Visi 23 briežu ragi guvuši labu novērtējumu, no 10 meža kuiļu ilkņiem 9 ieguvuši atzinību, bet 6 no tiem bijuši zelta vērti. Ne mazums izcilu eksponātu ir arī citās trofeju grupās. Tas liecina, ka mūsu mežos ir vērtīga dzīvnieku populācija un medības notiek tik pārdomāti, ka ir iespējams iegūt izcili vērtīgas trofejas.

Izstādes atklāšanas pasākumā medību uzraudzības inženieris Aivars Bimšteins uzsvēra, ka noteikti jāsaglabā tradīcija rīkot trofeju izstādes. Varbūt īpaša izstāde būtu veltāma tikai izbāzeņiem, jo ir mednieki, kuriem ir izbāzeņu kolekcijas vai atsevišķi interesanti eksemplāri.

Viens no staltbriežu zelta ragiem ir Kursīšu mednieku kolektīva "Palmu priede" vadītāja Modra Circeņa iegūtā trofeja. Viņš stāsta, ka staltbriedi nomedījis pagājušajā rudenī Kursīšos dzinēju medībās. Briedis bijis viens pats un medniekam nācis tieši pretī. Lai gan šī brieža vecums nav zināms, Modris Circenis uzsver, ka tam liktenis bijis labvēlīgs daudzus gadus, tādēļ tā galvasrota ir patiesi varena. Tomēr veiksmīgajam medniekam iepriekšējā medību sezonā gadījušās arī neveiksmes - bija iespēja, bet neizdevās nomedīt lūsi un vilku.

Modris Circenis priecājas, ka mežos parādījušies aļņi. Tos vairākus pēdējos gadus mednieki saudzējuši, ļaujot vairoties un augt. Nākamajā sezonā Kursīšu medniekiem paredzēta tikai viena licence aļņu medībām.

Izstādē ir, ko redzēt ne tikai medniekiem. Tās laikā var noskatīties videofilmu par meža dzīvniekiem, to piebarošanu un medībām. Organizētām grupām vēlams iepriekš pieteikties pie medību uzraudzības inženiera Aivara Bimšteina pa telefonu 3881016 vai 9165924, tad par eksponātiem pastāstīs gids - medību speciālists. Medību trofeju izstādē apmeklētājus gaidīs otrdienās un ceturtdienās no plkst. 11 līdz 19 un sestdienās no plkst. 9 līdz 17. Tā būs atvērta līdz 15. jūnijam.