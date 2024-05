Vai, jūsuprāt, Latvijai būtu jāiestājas Eiropas Savienībā?

RUTA JANSONE, zemnieku saimniecības Burtnieki īpašniece: - Sīkajam lauksaimniekam, iestājoties Eiropas Savienībā, ir jāiznīkst. To pierāda jau tagad pieņemtie valdības likumi. Man arī ir divas govis, bet to dēļ es nepirkšu slaukšanas aparātu. Tāpēc ir tikai viens iznākums - audzēt tik lopu, cik pietiek pašam. Lauksaimnieki pamazām tiek iznīcināti. Piemēram, atbrauc cilvēki no Lietuvas un stāsta, ka tur jau sivēnu var iegādāties par latu. Drīz tas būs arī pie mums. Bet vai vispār nepieciešams kaut ko darīt? Labi, ka esmu pensijā, jo domāju, ka valsts man to nodrošinās. Tāpēc domāju, ka pienācis laiks atpūsties un lauksaimniecībai atmest ar roku. Ja iestāsimies Eiropas Savienībā, dzīvotspējīgas būs tikai lielās pilsētas. Turpināsies jau tagad esošā parādība - jauniešu aizplūšana no laukiem. Domāju, ka Kurzemes laukus gaida tāda pati pamestība, kā Latgalē.

INTA STOLERE, ražošanas daļas vadītāja no SIA Rausis-S: - Ja man šodien būtu jāizšķiras, vai balsot par vai pret iestāšanos Eiropas Savienībā, tad balsotu pret. Jo tas būtu tāpat, kā iestāties Padomju Savienībā, nekas, ka tagad tai nosaukums būtu Eiropas Savienība. Uzskatu, ka Latvijā tagad ir liels bardaks un nekāda savienība tai nelīdzēs. Man nav ticības, ka tā nauda, kura Latvijai tiks piešķirta no ES, tiks novirzīta tur, kur paredzēta. Atkal būs veikli darboņi, kas pie tās tiks. Skatoties televīzijas pārraides, rodas daudz jautājumu, piemēram, kur rodas kontrabandas gaļa, kuru uziet noliktavās? Pār upīti to nepārnes. Ja tagad tādas lietas notiek, vai, iestājoties ES, būs labāk? Neticu. Ražotājs arī ir nospiests uz ceļgaliem. Viņš savas cenas lielajiem veikaliem nevar diktēt. Līdz ar to cieš zaudējumus. Tiek prasīts, lai uzņēmumi tiktu sakārtoti pēc Eiropas Savienības standartiem. Bet par kādiem līdzekļiem to veikt, ja uzņēmumam peļņa arvien mazinās? Domāju, ka pašiem visa sistēma jāsakārto.

ANITA BĒRZIŅA, bezdarbniece no Saldus: - Ja ar iestāšanos Eiropas Savienībā Latvijā palielināsies darbavietu skaits un uzlabosies iedzīvotāju dzīves līmenis, kā tiek solīts, tad būtu jāiestājas.

JĀNIS JANSONS lauksaimnieks no Nīgrandes: - Latvijai nebūtu jāiestājas Eiropas Savienībā. Kāpēc Latvijai bija nepieciešama neatkarība? Lai atkal iestātos savienībā? Savienība ir un paliek savienība, kurā likumus diktē citi. Iestājoties ES, varbūt labums būs tikai veciem cilvēkiem, jo Eiropas Savienības valstīs ir labāk sakārtota sociālā sistēma. Pārējais ir lielas muļķības.