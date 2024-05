Vēlme nopelnīt allaž bijis labs stimuls radošai domāšanai. Daļā gadījumu radoša pieeja veicina progresu, daļā - diemžēl beidzas ar apsūdzēto solu. Saldus rajona tiesa izskatīja vienu no šādiem gadījumiem.

Pietrūka naudas

"Man nebija naudas," tā savu liecību tiesā uzsāka 22 gadus vecais saldenieks Aleksandrs. Veids, kuru viņš izvēlējās, lai nopelnītu, patiešām bija radošs - Aleksandrs izmantoja Latvijas Mobilā Telefona akciju - iespēju iegādāties mobilo telefonu uz līzinga, noslēdzot līzinga līgumu veikalā - pats savam, tiesa, nelikumīgajam, biznesam.

Pagājušā gada pavasarī viņš devās uz veikalu un izteica vēlmi iegādāties mobilo telefonu. Iemaksāja pirmo iemaksu - 15 latus, samaksāja 5 latus par pieslēgumu, un vairāk nekā simt latus vērtais telefons nonāca viņa lietošanā. Kamēr mobilo sakaru operators pārliecinājās par jaunā klienta nolūku nemaksāt ne par telefona aparātu, ne par sarunām un telefonu nobloķēja, Aleksandrs jau bija radījis kompānijai gandrīz 150 latu zaudējumu.

Nedēļu vēlāk Aleksandrs satika paziņas - divus brāļus un žēlojās: vajagot mobilo telefonu, bet pašam to uz līzinga ņemt dažādu iemeslu dēļ neesot iespējams... Paziņas bijuši tik līdzjūtīgi, ka apgādāja Aleksandru pat ar diviem mobilajiem telefoniem - visi trīs devās uz Tukumu, kur brāļi mobilo telefonu veikalā slēdza līzinga līgumu, katrs samaksājot Aleksandra dotos 25 latus - pirmo līzinga iemaksu un par pieslēgumu. Atgriezušies mašīnā, brāļi saņēma no Aleksandra vēl 15 latus, bet telefonus atdeva viņam. Savukārt viņš tos pārdeva par 55 latiem "pirmstiesas izmeklēšanas laikā nenoskaidrotai personai". Tīrā peļņa - 15 lati par katru telefonu, neskaitot ceļa izdevumus.

Kas attiecas uz līzinga maksājumiem - Aleksandrs it kā esot solījis "visu nokārtot". Kad mājās sākuši pienākt LMT rēķini un brīdinājuma vēstules, brāļi sapratuši, ka lieta nopietna. Taču tikai tad, kad par līzinga līguma nosacījumu nepildīšanu LMT bija griezies policijā un tā līguma slēdzējus aicināja sniegt paskaidrojumus, "darījumu partneri" snieguši liecības par apstākļiem, kādos iegādājušies mobilos telefonus.

No cietušajiem - par apsūdzētajiem

Līdzīgus darījumus kopā ar saviem draugiem un paziņām Aleksandrs veicis vēl vismaz septiņas reizes, maksājot par "pakalpojumu" 10 - 20 latus. Tiesā apkrāptie nespēja izskaidrot, kāpēc piekrituši uzņemties tālejošas juridiskas saistības ar Latvijas Mobilo Telefonu, apzinoties, ka paši neizmantos tā pakalpojumus. Cits domājis, ka Aleksandrs kārtos maksājumus, cits ticējis, ka pēc trešās vēstules LMT vairs par savu juridiski noformēto klientu neliksies zinis, cits neesot sapratis, kas ir līzings, vēl cits sūkstījās - nesaprotot, kas par prāta aptumsumu bijis uznācis, ka ļāvis sevi iesaistīt afērā... Cik patiesi šie izskaidrojumi - paliks uz pašu runātāju sirdsapziņas.

Šķiet, ka Aleksandra kombinatora slava gāja plašumā, un kādu dienu viņu uzmeklēja Sandijs un Māris, lai paši piedāvātos pirkt uz līzinga mobilos telefonus un atdot tos Aleksandram - lai tikai viņš samaksā par šo pakalpojumu. No Aleksandra 20 latus viņi gan dabūja, bet abu puišu pašu izrādītā iniciatīva viņiem izrādījās liktenīga, jo krimināllietā līdz ar to viņi figurēja nevis cietušo, bet gan apsūdzēto statusā. Sandijs un Māris bija pilnībā apzinājušies, ka krāpj LMT, slēdzot pirkuma līgumu par telefona aparāta iegādi uz līzinga. Pārējie vismaz varēja sev piedēvēt naivumu, bezatbildību, apmātību un citas līdzīgas īpašības - tas arī tika ļoti daiļrunīgi darīts tiesas sēdes laikā. Savukārt visi trīs apsūdzētie tika saukti pie atbildības pēc bargāka panta nekā tad, ja noziegumu būtu izdarījis viens pats Aleksandrs, jo atsevišķās epizodēs krāpšana tika veikta personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, kas ir vainu pastiprinošs apstāklis.

Tiesa neatbrīvo no rēķinu nomaksas

Klausoties, kā cietušie stāsta vienveidīgo fabulu - pienāca Aleksandrs, izteica priekšlikumu, solīja, ka nekas slikts nebūs, es piekritu... - radās iespaids, ka šie jaunieši piedzīvoto uzskata par tādu kā dēku, kas beigusies tiesas zālē, kur mantijā tērpts tiesnesis un piesēdētāji viņus noklaušina. Dažs pēc liecības sniegšanas tiesai, atgriežoties savā vietā, pat pamanījās draiski uzmirkšķināt krāpšanā apsūdzētajam.

Visi kā viens bija cēluši civilprasību pret apsūdzēto par LMT rēķinos saņemtajām summām, kas vairumā gadījumu bija ap 150 latiem. Taču tiesā izrādījās - neviens no cietušajiem šos rēķinus nebija nomaksājis. Tātad reāli neviens no cietušajiem zaudējumus nebija cietis, tāpēc tiesa civilprasības atstāja bez izskatīšanas. Pēc tam, kad rēķini būs nomaksāti, cietušajiem būs tiesības atkārtoti iesniegt tiesā civilprasības par zaudējumu piedziņu no Aleksandra.

Tikai tad, kad tiesnese izskaidroja civilprasības celšanas kārtību, kad noskaidrojās, ka rēķini cietušajiem patiešām būs reāli jānomaksā un ka tiesas spriedums nav pamats, lai LMT atteiktos no parādu piedziņas, cietušo sejās pirmoreiz parādījās patiesu ciešanu izteiksme. Apjauta, ka dēkainais piedzīvojums ir reāla saskarsme ar krāpšanu un atbildību un ka šī rūgtā pieredze maksā īstu naudu.

Soda gan apsūdzētos, gan cietušos, gan lieciniekus

Pēc šīs krimināllietas izskatīšanas sodīto ir vairāk nekā to, kuri sēdējuši uz apsūdzēto soliņa. Divas reizes sēde atlikta tādēļ, ka bez attaisnojuma uz to nav ieradušies cietušie vai liecinieki.

Vairāki procesa dalībnieki par necieņas izrādīšanu pret tiesu sodīti ar 60 latu naudas sodu (to piedzen pēc sprieduma stāšanās spēkā), bet iepriekšējā vakarā pirms trešoreiz noliktās tiesas sēdes cietušos un lieciniekus uzmeklēja policijas darbinieki un atgādināja viņiem par pienākumu ierasties tiesā.

Tiesa uzskatīja, ka nav nepieciešama tiesājamo reāla izolācija no sabiedrības un ka viņiem jādod iespēja pierādīt tiesas sēdes laikā izteikto vēlēšanos laboties. Aleksandru sodīja ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem nosacīti ar pārbaudes laiku uz 1 gadu, Sandiju - ar brīvības atņemšanu uz 1 gadu un 7 mēnešiem nosacīti ar pārbaudes laiku uz 1 gadu, Māri - ar brīvības atņemšanu uz 1 gadu un 7 mēnešiem nosacīti ar pārbaudes laiku uz 1 gadu. Tiesa arī atzina par pamatotu SIA Latvijas Mobilais Telefons civilprasību pret visiem trim apsūdzētajiem kopsummā par 443,06 latiem.