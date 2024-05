Par savu sociālo nodrošinātību jārūpējas arī pašam darba ņēmējam

Nav noslēpums, ka bieži vien darba devējs mēģina ietaupīt uz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu rēķina, maksājot tās daļēji vai pat nemaksājot vispār.

Bieži vien, pārbaudot uzņēmumu grāmatvedību, mums nākas brīnīties - augsti kvalificēts speciālists vai cilvēks, kurš strādā pilnu darba slodzi smagā, atbildīgā darbā, pēc dokumentiem spriežot, saņem tikai minimālo algu. Vai arī - darbinieku it kā daudz, taču tie strādā nepilnu slodzi... Tās ir raksturīgas pazīmes, kas norāda - daļa atalgojuma tiek maksāta aploksnēs. Un, kamēr pie mums nav stipru arodbiedrību un pietiekami augstas sabiedriskās apziņas, darba ņēmējs visbiežāk neuzdrošinās pieprasīt, lai nodokļi par viņu tiktu maksāti pilnībā, - viņš jūtas neaizsargāts, baidās zaudēt darbu.

Diemžēl tikai tad, kad darba ņēmējam vajadzīga sociālā palīdzība - pensija vai pabalsts, bet izrādās, ka no minimālajām iemaksām arī valsts atbalsts viņam pienākas minimāls,- cilvēks attopas, ka, krāpjot valsti, piekrāpts arī pats. Un meklē palīdzību valsts iestādēs - tiesā, prokuratūrā, Valsts ieņēmumu dienestā. Diemžēl tad var palīdzēt tikai retumis, jo parasti trūkst pierādījumu darba devēja vainai. Bez tam - ja arī izdodas piedzīt nesamaksātos maksājumus valsts budžetā, likumdošana neparedz, piemēram, pensiju pārrēķinu šādos gadījumos,

Viens no Valsts ieņēmumu dienesta pienākumiem ir regulāri pārbaudīt uzņēmumus un atklāt pārkāpumus, tajā skaitā - valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļēju vai pilnīgu nemaksāšanu. Taču mums veiktos labāk, ja savlaicīgi saņemtu informāciju - kur tiek pārkāptas darbinieku tiesības uz sociālo apdrošināšanu atbilstoši savai reālajai izpeļņai.

Ja darba ņēmējs nevar vienoties ar darba devēju par likumīgām darba attiecībām, ir jārod sevī drosme, lai par šīm nesaskaņām informētu Valsts ieņēmumu dienestu. Var griezties pie mums, zvanīt, rakstīt vēstuli. Informācijas pārbaude notiks arī gadījumā, ja tās devējs neminēs savu vārdu. Savukārt mūsu pienākums ir neizpaust tā cilvēka vārdu, kurš mums ziņojis par nodokļu nemaksāšanas gadījumiem.

Ikviens no mums vēlas dzīvot sakārtotā sociālajā vidē un būt drošs par to, ka saņems adekvātu pensiju vecumdienās un nodrošinājumu bezdarba vai slimības, vai invaliditātes gadījumā. Mēs gribam, lai tādā sabiedrībā dzīvo mūsu draugi, līdzcilvēki, bērni. Taču to var panākt, ja ikviens no mums jau šodien asi reaģēs pret nodokļu nemaksāšanu, ja nesamierināsies ar puslegālām algām un nenoformētām darba attiecībām.