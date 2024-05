Medī kontrabandistus uz nākamajām ES robežām

Kā ziņo aģentūra "Reuters", Eiropas Savienība sāka (1. oktobrī) akciju pret kontrabandistiem, kuri nogādā cilvēkus pāri ES nākamajām austrumu robežām.

Šajā operācijā iesaistīti vairāk nekā 10 tūkstoši policistu no ES kandidātvalstīm un dalībvalstīm, lai bloķētu parastos kontrabandistu maršrutus, pa kuriem no Austrumeiropas nelegāli nogādā cilvēkus Eiropas Savienībā. 10 dienas ilgajā "triecienoperācijā" pastiprināti tika kontrolētas zināmas, bet nenosauktas vietas uz ES nākamās ārējās robežas, kas stiepjas no Baltijas līdz Melnajai jūrai.

"Operāciju koordinē "Eiropol" (ES policijas aģentūra), un tā balstās uz izlūkošanas informāciju, kas savākta ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs," teica Beļģijas Iekšlietu ministrijas diplomātiskais eksperts Patriks Zanderss. "Tās mērķis ir atklāt kriminālos tīklus, kas organizē cilvēku kontrabandu." Pārbaudē iecerēts pārtvert nelegālos imigrantus, viltotus dokumentus un pašus kontrabandistus, lai papildinātu zināšanas par noziedzīgo tīklu darbību.

"Interpols" lēš, ka ārkārtīgi ienesīgais cilvēku kontrabandas bizness dod 30 miljardus dolāru gadā, padarot to par visizdevīgāko noziedzīgo darbību pēc narkotiku un ieroču kontrabandas.