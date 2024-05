Nomales skolā nav nomales attieksmes pret darbu

Vadakstes pamatskolas direktori DZINTRU SPROĢI aicināju uz atklātu sarunu par problēmām - kādas tās ir skaitliski mazā rajona nostūra skolā. "Jā," - viņa sacīja, "mums būtu, par ko parunāt."

Skolotāji mācās

Skolā ierados dienā, kad tur gatavojās svētkiem. Bija iekārtota rokdarbu izstāde un ciemos gaidīja māmiņas. Mātes dienu atzīmēja ceturtdien, nevis piektdien, kā citās izglītības iestādēs, - jo nākamajā dienā daudzu skolotāju nebūtu skolā, bet savās mācībās.

"Spriežot pēc iegūtās izglītības dokumentiem, mūsu skolas rādītāji ir zem vidējā rajonā, jo ar augstāko izglītību ir maz skolotāju. Toties daudz ir to, kas mācās augstskolās - Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, arī Liepājas Pedagoģijas akadēmijā," - stāstīja direktore.

Studentiem nākas braukt gan uz Liepāju, gan Rīgu ne tikai sestdienās, bet bieži arī piektdienās, un tādēļ skolā darba ritms ir traucēts. Tomēr visiem, kuri studē, nedēļā ir arī viena brīvdiena - lai būtu, kad mācīties un gatavoties augstskolai.

Direktore saka: "Esmu apmierināta, īpaši - ar Stabiņa augstskolu, vienīgi - tajā varētu būt pretimnākošāka attieksme pret skolotājiem, kuriem darbs jāapvieno ar mācībām. Mācību slodze ir ļoti liela, un gandrīz nav laika, kad visu paspēt."

Atbalsta pašvaldība

Skolotāju algas nav lielas, īpaši tiem, kuriem nav augstākās izglītības, taču par studijām ik gadu jāmaksā barga nauda. Iespējams, mācības tik raiti nesekmētos, ja nebūtu Vadakstes pašvaldības ieinteresētības un sapratnes. Nepieciešamo naudas summu pagasta padome nevis iedod, bet skolotājiem aizdod, piemēram, uz pieciem mēnešiem. Pa to laiku šis bezprocentu kredīts ir jāatdod.

Mācās arī tie skolotāji, kuriem ir augstākā izglītība. "Kaut ir daudz apstākļu, kas traucētu, mūsu skolā ir raksturīgi, ka ļoti apmeklējam kursus. Arī šeit ļoti pretimnākoša ir pašvaldība, kas visus braucienus un kursus apmaksā. Ja nevar uz Saldu izbraukāt vairākas skolotājas, tad tā, kas kursus noklausījusies, rīko nodarbības skolā kolēģiem. Tā bija arī pēc kritiskās domāšanas kursiem," - stāstīja Dz. Sproģe.

Vadakstes pašvaldība neliedz naudu mācību grāmatām - to netrūkst ne skolēniem, ne skolotājiem. Skolā esot arī visi jauniznākušo mācību grāmatu komplekti - lai tos iepazītu un izmantotu. Tāpēc, saka direktore, Vadakstes skolotājus nevar uzskatīt par tādiem, kam tiek nodarīts pāri.

Daudz nopirkts, daudz trūkst

Lauku skolām nereti pārmet, ka ir slikta materiālā bāze un skolēni neiepazīst jaunas tehnoloģijas. Pirms diviem gadiem, kad direktore uzsāka vadīt Vadakstes skolu, te arī bija līdzīga situācija, taču pa šo laiku ir iegādāts daudz kas nepieciešams. Atsaucās vecāki, un kopīgiem spēkiem skolai nopirkts televizors un videomagnetofons, tagad ir arī kopētājs. Internets ir, kā visās rajona skolās, bet... skolēnu datori ir tik veci, ka "datorkastīte" internetu nespēj ņemt pretī. Direktore saka: jāmeklē iespēja, lai vismaz vienā datorklases datorā būtu internets. Tomēr tas nenozīmē, ka skolēni internetu vispār nepazīst. Viņi izmanto metodiskā kabineta datoru.

"Mums drīzāk jārunā par novecojušo kabinetu materiāli tehnisko bāzi. Esmu mācījusi fiziku un zinu, kas pietrūkst jauno fizikas vielu apguvei. Pasūtījām tehniskos līdzekļus, lai varētu izpildīt visus laboratorijas darbus. Arī citi skolotāji izsaka savas vēlmes un, cik iespējams, tās tiks īstenotas. Protams, nav runas par jauniem soliem vai klašu mēbelēm - tās gadu no gada tiek tikai pielabotas," - sacīja direktore.

Vecāku attieksme nozīmē daudz

Šogad Vadakstes pamatskolā mācās 91 skolēns, 9 bērni ir pirmsskolas izglītības grupā. Direktore apgalvo: katra klase ir savādāka. Piemēram, pagājušā gada absolventu klase mācību sasniegumu ziņā bijusi vāja, bet šīgada devītie esot savādāki. Zinātkāri un aktīvi liekas nākamā gada pirmklasnieki, bet šāgada pirmie tādi neesot.

Runājot par pagājušā gada beidzējiem, direktore uzskata, vaina ir tā, ka 90. gadu vidū valsts nolēma vāju sekmju dēļ vairs neatstāt skolēnus uz otru gadu, tikai - ja vecāki to lūgs. Bet vecāki nelūdza, un skolēnu sekmes ar gadiem kļuva nevis labākas, bet gan pasliktinājās. "Šīgada 9. klasei ir ieinteresēti vecāki, kam rūp, lai viņu bērni aizietu tālāk mācīties. Jau zina, kurš mācīsies vidusskolā, kurš tehniskajā koledžā Rīgā, kurš Āgenskalna ģimnāzijā... No vecāku attieksmes ir ļoti daudz kas atkarīgs. Jo mazāk vecāki rūpējas par savu bērnu, jo šaurāks ir bērna redzesloks," - uzskata Dz. Sproģe.

Diemžēl daudziem vecākiem pašiem ir šaurs redzesloks, un situācija pagastā to nerosina paplašināt. Darbavietu Vadakstē tikpat kā nav - tikai skola, pagasta padome un robežpunkts. Zemkopība - pašražošanas līmenī. Pagasta centrā dzīvo arī tādi cilvēki, kam nav tās pašas vienas gotiņas un kas arī neapstrādā piemājas zemi, lai būtu sava iztikšana. Viņiem nerūp nekas...

Jautāta, ko dara pamatskolas beidzēji, direktore saka, ka tagad tendence esot pozitīva. Pirms 5 - 6 gadiem visā valstī lauku jaunieši pēc pamatskolas lielākoties nav gājuši mācīties un palikuši savā pagastā, bet pēdējos gados tā vairs nav, vecāki cenšas bērnus aizsūtīt uz skolām. Ja pēc gada, diviem redz, ka skološana nav pa spēkam, tad bērni atgriežas mājās.

Pagājušogad uz vecāku sapulcēm skolotāji aicināja speciālistus no citurienes - lai nolasītu lekcijas, bet šogad to dara paši. Kā nekā - tik daudz mācās un ik mēnesi raksta referātus augstskolai. "Vecāku izglītošanai pievēršam lielu nozīmi. Ņemot vērā to, ka daudzi ir Rubas speciālās skolas beidzēji, viņu zināšanas par savu bērnu psiholoģiju ir mazas. Bez tam vēl cenšamies iepazīt skolēnu ģimenes un dzīves apstākļus. Sadarbība ar pagasttiesu ir laba, bet šajā izpētes jomā vēl daudz darba," - tā Dz. Sproģe.

Skola ir kultūras iestāde

Vecāki mīļi gaidīti skolā sapulcēs, bet visvairāk - svētkos būt kopā ar savu bērnu. Ziemassvētkiem un Mātes dienai skolēni sagatavo priekšnesumus. Un skumst maza sirds, ja viņa deju noskatīties nav atnākusi māmiņa...

Mazā skolēnu skaita dēļ tiek apmaksāta tikai viena direktores vietnieces likme. Puse likmes tiek mācību pārzinei, ceturtdaļa - par metodisko darbu, un tikai ceturtdaļa likmes ir ārpusstundu darba organizatores darba samaksa.

Viņai palīdz vecāko klašu skolēni, kas vada pasākumus, un kolēģi, kuri katrs organizē pa pasākumam mācību priekšmetu mēnešos. Piemēram, mākslas dienās skolēniem bija sarūpēta iespēja darboties ar mālu un glazūrām, savus darinājumus apdedzināt krāsnī pie Pampāļu keramiķes. Izstādē bijis gandarījums visiem - gan bērniem, gan viņu vecākiem.

"Pagasts mums finansē deju pulciņu, bet pārējie ir rajona apmaksātie. Citu pulciņu nav, jo vecāki nav spējīgi par tiem maksāt. Citas skolas iekasē skolas naudu vai tā sauktos ziedojumus, mums tas atkrīt. Kaut arī skolas pusdienas maksā tikai 14 santīmus dienā, ir bērni, kas tās neēd. Jo Vadakstes situācija ir tāda - cilvēkiem nav naudas..." - apgalvo direktore.

"Uz ārpusi tik daudz varbūt netiekam, bet cenšamies interesantus cilvēkus uzaicināt pie sevis. Skolā ir muzicējis Ēriks Balodis, Auces bērnu muzikālie kolektīvi un dejotāji, arī mūzikas skolas audzēkņi. Šķirojam piedāvājumus - lai bērniem nebūtu jāmaksā par haltūru. Divreiz gadā skolēnus vedam ārpus Vadakstes, un tas ir ne tikai izklaides brauciens, bet arī kāda muzeja apmeklējums. Cenšamies, cik spējam, bērniem dot pēc iespējas vairāk."