"Cenšamies nezaudēt cerību."

EVA ZGIRSKA, Multiplās sklerozes asociācijas Saldus nodaļas vadītāja, konferencē Rīgā stāsta par saldenieku paveikto un iecerēm. FOTO - NO MS SALDUS NODAĻAS ALBUMA

"Šobrīd nodaļā esam 24, desmit - no lauku pagastiem, 14 - no Saldus. Viens cilvēks mums šogad nācis klāt no jauna," saka Multiplās sklerozes asociācijas (LMS) Saldus nodaļas vadītāja EVA ZGIRSKA.

Tikšanās rada pozitīvas emocijas

Multiplās sklerozes slimniekiem nav daudz iespēju satikties, jo slimība bieži vien neļauj iziet no mājas. Taču dažkārt ir tik ļoti nepieciešams ar kādu kaut vai izrunāties. Tāpēc Eva ar savējiem sazvanās pa telefonu, kas diemžēl nav lēts prieks, tāpēc runāšanu stipri ierobežo.

Saldus nodaļā ir tradīcija vismaz dažas reizes gadā satikties kopīgā pasākumā. Eva domā, ka tuvākā tikšanās varētu būt ap Jāņiem - vislabāk jau zaļumos, svaigā gaisā, ar desiņu cepšanu, ugunskuru... "Nekad jau nevar iepriekš prognozēt, cik mūsējo ieradīsies. Cilvēkam var būt nezin cik liela apņemšanās, taču slimība pēkšņi visam var pārvilkt svītru," saka Eva. Un priecīga piebilst, ka pēdējā pasākumā Lieldienās gan bijuši 15 cilvēki. "Tas mums ir ļoti daudz."

Lai gan kopš šī sarīkojuma pagājis jau labs laiciņš, tas vēl saglabājies atmiņā. Tāpat kā citi - vēl senāki. Jo katra tikšanās reize ir ne vien gaidīta, bet arī emocijām un iespaidiem bagāta. "Šogad mums pirmo reizi koncertēja Septītās dienas adventistu draudze. Uldis Kuģis, ļoti jauks cilvēks, pats mani sameklēja, atnāca izrunāties, piedāvāja koncertu. Ļoti emocionāls koncerts, mums visiem elpa aizrāvās," atceras Eva. "Tāpat kā no Aivara Kaņepa un viņa meitas lasītās dzejas, zirņenieku ansambļa koncerta. Tādas skaistas, dvēseliskas dziesmas, kas ļāva mums aizmirst slimību un kaut uz brītiņu nodoties priekam."

Aktīvi apmeklē seminārus

Saldus nodaļu LMS asociācijas pārstāvji vienmēr uzteikuši par aktivitāti un ieinteresētību apgūt visu jauno. Saldenieki arī piedalās dažādos asociācijas rīkotos pasākumos, semināros, mācībās, projektos. Vairāki bijuši arī šogad.

Piemēram, seminārā par multiplās sklerozes ārstēšanas iespējām varēja noklausīties Igaunijas un Lietuvas pārstāvju stāstīto par sasniegto un sarežģījumiem šajās valstīs. "Mēs esam tomēr pāris solīšus priekšā kaimiņiem," gandarīta Saldus nodaļas vadītājas vietniece Zigrīda Bērziņa. "Arī rehabilitācija mums ir daudz augstākā līmenī nekā igauņiem un lietuviešiem. Interesantas bija diskusijas un dalīšanās pieredzē starp Igaunijas, Lietuvas un Latvijas ārstiem. Izskanēja priekšlikums nākamreiz uz šādu semināru uzaicināt arī visu triju Baltijas valstu slimniekus."

Saldenieki piedalījās arī Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas un Vācijas Federālās MS asociācijas kopīgā PHARE programmas finansētā projekta noslēguma pasākumā. Pirms diviem gadiem uzsāktā projekta ietvaros Rīgā izveidoja biroju, kurā nu iegūstama dažāda informācija par multiplo sklerozi. Izpētot situāciju Latvijā, daudz uzzināts, kas notiek rajonos, jo katrā ir MS nodaļa. Ar projekta palīdzību izdoti dažādi informatīvi materiāli gan par pašu slimību un ārstēšanās iespējām, gan - kā psiholoģiski ar to sadzīvot, jo dažkārt tas ir daudz grūtāk par pašu slimību. Tiek izdota arī avīze "Cerība".

Palīdzību lūgt ir grūti

Eva saka paldies Saldus pilsētas domei, kas vienmēr atbalstījusi nodaļu. Sociālās aprūpes dienesta vadītājs Aivars Līpiņš ir biežs viesis nodaļas pasākumos, palīdz arī izkārtot transportu braukšanai uz semināriem.

Lielākā daļa multiplās sklerozes slimnieku vairs nespēj strādāt, viņiem piešķirta invaliditātes grupa. Tāpēc Eva ir priecīga par katru palīdzību, ko nodaļas biedri saņēmuši, - gan morālu, gan finansiālu. "Ļoti jauka bija sadarbība ar Jauno uzņēmēju palātu. Ziemassvētkos saņēmām 100 Ls ziedojumu no "Zaļās aptiekas". 60 latu no tā paņēmām telefonu rēķinu apmaksai, kaut gan runājam tiešām taupīgi. Mazliet naudas esam atļāvušies iedot zāļu iegādei. Diemžēl zāles ir ļoti dārgas," nopūšas Eva.

Viņa stāsta, ka tiekas arī ar citu rajonu kolēģiem, kur katrs dalās pieredzē, kā mēģina palīdzēt slimniekiem smagajā finansiālajā situācijā. "Daži kolēģi man saka - vairāk jāiet un jālūdz ziedojumi. Mēs jau esam lūguši, taču brīžam rokas nolaižas, jo dažkārt mūs pat neuzklausa," nodevīga asara tomēr pavīd Evas acīs. Dažiem viņas kolēģiem gan esot neiedomājami paveicies. Ventspilī, Rēzeknē un Daugavpilī bankas apņēmušās dažiem slimniekiem divus gadus sponsorēt jaunās paaudzes injicējamās zāles. Vienkāršajam mirstīgajam tas nekad nebūtu pa kabatai, jo zāles ir pasakaini dārgas - maksā apmēram 17 tūkstošus latu.

Savu palīdzību piedāvājis U. Kuģis. Viņš izteicis gatavību aizbraukt parunāties pie slimniekiem, kas to vēlas. Bet viņa dāvināto videokaseti par Jēzu pa kārtai skatās tie slimnieki, kam mājās ir videomagnetofons.

Sarunās vēlmi palīdzēt esot izteikuši vēl daži cilvēki, un Eva ar cerībām gaida. Jo nauda ir ļoti vajadzīga gan zālēm, gan telefonu sarunu nomaksai. Veselam cilvēkam grūti saprast, kā ir tad, ja ar savu slimību esi viens mājas četrās sienās un nav neviena, ar kuru kaut parunāties.

Tiem, kas ziedo multiplās sklerozes slimniekiem, ir nodokļu atlaides. Ziedojumu var pārskaitīt a/s "Rietumu banka", konta Nr. 068801518, ar norādi "MSA Saldus nodaļai". Bet ar Evu var sazināties, piezvanot pa telefonu 3881430.