Saldū būs jauns būvvaldes vadītājs

Saldus pilsētas domes sēdē izskatīja vairāk nekā 20 jautājumu - saimnieciskus, finansiālus un organizatoriskus.

Lemj par pirmsskolas iestādēm

Noklausījās domes revīzijas komisijas pārstāves Dz. Škribļakas ziņojumu par revīziju pilsētas pirmsskolas iestādē "Pasaciņa" un speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē "Cerībiņa". Deputāts A. Pūtelis vēlāk uzsvēra, ka šis ir pirmais revīzijas akts, kurā nav lielu pārkāpumu. Revīzijas komisija izteica priekšlikumus saimniecisku jautājumu risināšanai "Pasaciņā" un "Cerībiņā". Deputāti pieņēma zināšanai gan ziņojumu, gan priekšlikumus.

Noteica, ka pirmsskolas izglītības iestādes "Īkstīte" darba laiks vasaras sezonā (no 3.06. līdz 23.08.) ir no plkst. 7.30 līdz 18.30. Atļāva 26. un 27. augustā iestādi slēgt, lai sagatavotu nākamajam mācību gadam.

Tā kā likums paredz piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātu apmācību, nolēma no šī gada 31. augusta piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem Saldus pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs neiekasēt uzturēšanas maksu. Pārējo bērnu vecākiem uzturēšanas maksa paliek nemainīga. Visās pirmsskolas iestādēs tiek saglabāta domes noteiktā kārtība maksājumos par bērnu ēdināšanu.

Piešķir zemi zaļajai zonai un ražotnei

Izskatīja iesniegumus zemes jautājumos. Sakarā ar V. Gauša, J. Kirkovalda un E. Adamoviča iesniegumu apsprieda divus lēmuma variantus. Pirmais - atzīt par spēku zaudējušu domes 2000. gada aprīļa lēmumu par zemes gabala Ziemeļu un Putnu ielas krustojumā nodošanu minētajām 3 personām zaļās zonas izveidošanai un piešķirt to pastāvīgā lietošanā V. Gaušim augļu dārza ierīkošanai (tas dotu tiesības zemi privatizēt). Otrs variants - atzīt par spēku zaudējušu minēto domes lēmumu un iznomāt zemes gabalu V. Gaušim zaļās zoņas izveidošanai, slēdzot līgumu uz 25 gadiem. A. Pūtelis ierosināja atstāt šo kā apbūves gabalu. Vairākums deputātu nobalsoja par 2. variantu. Piekrita deputāta J. Koļesņikova priekšlikumam nomas līgumu akceptēt domes sēdē.

Plašāk apsprieda iesniegumu no SIA "ELSPA" piešķirt zemes gabalu Apvedceļš Nr. 21 metālapstrādes ražotnes izveidošanai. Sabiedrības direktoram S. Sudņikam nācās atbildēt uz daudziem jautājumiem. Deputātus interesēja sabiedrības biznesa plāni (direktors paskaidroja, ka produkciju ražos "Latvenergo" vajadzībām), iespējamās darba vietas (varētu būt līdz 15) u.c. Nolēma atbalstīt ražotnes izveidošanu un iznomāt SIA "ELSPA" zemi viena hektāra platībā ar apbūves tiesībām, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 gadiem un nosakot zemes nomas gada maksu 10% no kadastrālās vērtības (gadā - 850 Ls).

Vairākiem īpašumiem piešķīra adresi, piešķīra pastāvīgā lietošanā sakņu dārzus.

Papildina budžetu

Lēma, par kādu cenu pārdot pašvaldībai piederošās a/s "R&C" akcijas. Jautājumu skatīja atkārtoti, jo iepriekš uzdeva veikt sabiedrības mantas novērtējumu, lai noteiktu akciju tirgus cenu. Sēdē apsprieda 2 variantus. Pēc domes privatizācijas komisijas pasūtītā sabiedrības mantas novērtējuma akta saņemšanas noteica vienas akcijas nosacīto cenu 89,11 Ls. Otrs variants - pārdot akcijas par nominālvērtību (50 Ls viena akcija). Sabiedrības direktors G. Grosmanis teica, ka sabiedrība piekrīt akcijas iegādāties tikai par nominālvērtību. Nolēma pārdot pašvaldībai piederošās 95 akcijas par nominālvērtību (50 Ls akcija) ar nosacījumu, ka sabiedrība domei visu naudu samaksā uzreiz plus vēl arī 100 Ls, kas iztērēti, pasūtot "R&C " mantas novērtējumu.

Reģistrē tirdzniecības vietas, dod atļaujas

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz 3 nekustamajiem īpašumiem. Iznomāja vienu neapdzīvojamo telpu Jelgavas ielā 10. Atļāva p/u "Komunālo uzņēmumu kombināts" pārdot ekskavatoru.

Reģistrēja 3 individuālā darba veicējus (dabisko meža biotopu inventarizācija; transporta pakalpojumi; arhitektūra un projektēšana) un vienu individuālā darba veikšanas vietu, kur šūšanas pakalpojumus sniegs Brocēnu iedzīvotāja.

Reģistrēja 11 tirdzniecības vietas. Četras no tām līdz šim Saldū nav bijušas: SIA "Alianse 2" - Dzirnavu ielā 8 vairumtirdzniecībai ar pārtikas precēm; SIA "MEGO" - Striķu ielā 12 tirdzniecībai ar pārtikas, rūpniecības un saimniecības precēm; SIA "Feldbergs" - Jelgavas ielā 1 - tirdzniecībai ar bērnu apģērbiem un apaviem; SIA "Foboss 1" - Jelgavas ielā 1 tirdzniecībai ar rotaļlietām.

Piekrita mazumtirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem E. Grīnbergas i.u. "REA" Kuldīgas ielā 33, SIA "R. Kļava" Striķu ielā 8 un SIA "MEGO" Striķu ielā 12. Piekrita vairumtirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem SIA "Alianse 2" Dzirnavu ielā 8.

Pagarināja sociālā dzīvokļa statusu 6 dzīvokļiem Skrundas ielā 5, vienam dzīvoklim Kalnsētas ielā 23 un vienam dzīvoklim Ganību ielā 3.

Sv. Jāņa luteriskā draudze lūdz pārņemt pilsētas domes bilancē draudzes apsaimniekošanā nodoto pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Tūristu ielā 3. Tā kā nebija skaidrības, kādā veidā īpašums noņemts no domes bilances, jautājuma izskatīšanu atlika.

Sēdes rādīs televīzijā

Apsprieda, vai pārraidīt domes sēžu videoierakstus Saldus pilsētas televīzijas kabeļtīklā. To ierosināja deputāti A. Pūtelis, A. Līpiņš un J. Koļesņikovs. Diskutēja par videoierakstu tehnisko izpildījumu, kam būtu nepieciešams iegādāties atbilstošu tehniku, kas maksā apmēram 4 - 5 tūkstošus latu. Bija neskaidrības, kas sēdes varētu ierakstīt, jo tīkla pašreizējais apsaimniekotājs M. Egle neizrādot īpašu pretimnākšanu. Nepieciešamību rādīt sēžu ierakstus televīzijā pamatoja ar to, ka iedzīvotāji varētu saņemt vispusīgāku informāciju (pēc A. Pūteļa domām saldenieki šobrīd iegūst tikai vienpusīgu informāciju no "Saldus Zemes", kas deputātus daudzkārt neapmierinot), sēžu raidīšana disciplinētu deputātus. Izskanēja doma, ka kabeļtelevīzijā varētu pārraidīt arī pilsētas kultūras pasākumus, koncertus, skolu izlaidumus u.c. Nolēma sākt strādāt, lai domes sēžu videoierakstus varētu pārraidīt televīzijas kabeļtīklā.

Atbrīvo no amata, piešķir komandējuma naudu

Izskatīja A. Pūteļa iesniegumu, kurā lūdz atbrīvot viņu no pilsētas būvvaldes priekšsēdētāja amata. Lūgumu A. Pūtelis pamato ar to, ka Saeima šogad martā pieņēmusi izmaiņas "Būvniecības likumā", kas nosaka, ka pašvaldību teritorijā būvniecību pārzin būvvaldes amatpersonas ar augstāko būvniecības izglītību, bet viņam ir būvniecības vidējā speciālā izglītība. A. Pūtelis lūdz arī izslēgt viņu no būvvaldes sastāva, jo, atrodoties tajā, nevar izmantot savu būvniecības sertifikātu, kas ir viņa maizes darbs. Deputāti piekrita A. Pūteļa atbrīvošanai no būvvaldes priekšsēdētāja amata un izslēgšanai no būvvaldes sastāva. Par Saldus būvvaldes priekšsēdētāju apstiprināja pilsētas arhitekti I. Andersoni. Par šo pienākumu pildīšanu nolēma viņai mēnesī piemaksāt 55 Ls.

Izskatīja arī otru A. Pūteļa iesniegumu, kurā viņš pieprasa izslēgt no pilsētas būvvaldes sastāva domes priekšsēdētāju A. Heringu un Valsts zemes dienesta darbinieku A. Riekstu. A. Herings no 24 sēdēm apmeklējis tikai 4, pēdējo reizi - 2001. gada 13. novembrī. A. Pūtelis uzskata, ka būvvaldes sastāvā nevajag goda biedrus. A. Rieksta vietā ar lielāku atdevi varētu strādāt pilsētas zemes ierīkotāja, jo viņa ātrāk var iegūt nepieciešamo informāciju par pilsētas īpašumiem un zemi. Nolēma izslēgt no būvvaldes sastāva A. Riekstu un viņa vietā ievēlēt pilsētas zemes ierīkotāju D. Dagu. Ētisku apsvērumu dēļ jautājumu par A. Heringa izslēgšanu atlika, jo viņš šajā domes sēdē nepiedalījās.

Izskatīja deputāta A. Līpiņa iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt 5 dienu papildus apmaksātu atvaļinājumu sakarā ar to, ka vīru korim "Brocēni", kurā dzied arī A. Līpiņš, jāpiedalās starptautiskā koru festivālā Čehijā. Tā kā domes budžetā šogad nav naudas, lai apmaksātu papildus atvaļinājumu, nolēma atļaut A. Līpiņam braukt uz koru festivālu, izmaksājot par šo laiku komandējuma naudu 109 Ls apmērā no sociālajā budžetā plānotajiem komandējuma izdevumiem. Daži deputāti gan bilda, ka pareizāk varbūt būtu braucienam izmantot kārtējo atvaļinājumu, taču iebildumi bija nepārliecinoši. Neviens arī neprotestēja pret komandējuma naudas izmaksāšanu vaļaspriekam. Balsošanā atturējās A. Pūtelis.

Izskata deputāta priekšlikumus

Izskatīja deputāta U. Feldmaņa četrus pieprasījumus. Pie viņa pēc palīdzības griezušies vairāki izglītības iestāžu vadītāji, kas satraukušies, par kādiem līdzekļiem remontēs mācību iestādes, sagatavojot tās nākamajam mācību gadam. Aprīļa sēdē jautājuma izskatīšana atlikta, novirzot to finansu komitejai. U. Feldmanis uztraucies, ka finansu komitejā arī jautājums nav skatīts. Mācību iestāžu remontam domātā nauda ielikta domes budžeta rezerves izdevumos. Reālas naudas budžetā šobrīd nav, un, kā piebilda A. Pūtelis, "arī nebūs". Nolēma izglītības iestāžu direktoriem ļaut veikt remontdarbus domē iesniegtās un apstiprinātās tāmes ietvaros ar pēcapmaksu. Vārdu sakot - vari darīt, ja atrodi kādu, kas gatavs strādāt ar pēcapmaksu.

U. Feldmanis saņēmis Robežu ielas iedzīvotāju vēstuli, kurā lūgta palīdzība. Iestājoties sausam laikam, ielu atkal klāj putekļi. Atsaucot atmiņā pērn pieņemto domes lēmumu, kas paredz nodrošināt ielas laistīšanu sausā laikā, deputāti bija vienisprātis, ka lēmums nav atcelts, tāpēc izpildāms. Domes atbildīgajām amatpersonām nu būs jālauza galva, kur ņemt naudu, jo arī šādi izdevumi šogad ieplānoti budžeta rezervē.

Kārtējo reizi plaši diskutēja par Rozentāla ielas jaunbūves nedrošību. "Mana vienīgā vēlme, lai šis jautājums beidzot virzās uz priekšu," sacīja U. Feldmanis, piebilstot, ka tūlīt jaunbūve varēs svinēt 20 gadu jubileju. Atkal pārsprieda, kurš īsti ir jaunbūves juridiskais īpašnieks - SIA "EGA", kam īpašums pieder, vai "Latvijas gāze", kam tas ieķīlāts par gāzes parādiem. Domes priekšsēdētāja vietnieks V. Dīriņš solījās līdz nākamajai sēdei noskaidrot "Latvijas gāzes" viedokli.

Atbalstīja Saldus pilsētas profilakses darba grupas atkarības problēmu atklāšanai un ierobežošanai darbību. U. Feldmanis uzskata, ka arī Saldū kaitīgo vielu atkarības problēmas kļūst arvien aktuālākas, tāpēc to risināšanai nepieciešams vismaz deputātu morāls atbalsts.