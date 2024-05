Pie Cieceres ezera būs glābšanas dienests

Brocēnu novada domes sēdē, deputātiem raiti strādājot, pusotrā stundā izskatīja 30 darba kārtības jautājumus.

Vieni no amata atsakās, citi - piekrīt

Sēdē bija plānots apstiprināt deputāta mandātu Mārim Neilandam, kas stātos deputāta Andra Zamberga vietā, kurš no mandāta atteicies. Domes priekšsēdētājs A. Mēters informēja, ka neilgi pirms domes sēdes saņemts M. Neilanda atteikums kļūt par domes deputātu. Nolēma uzticēt domes juristam sagatavot jaunu lēmumu.

A. Mēters informēja, ka no Brocēnu novada bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora amata neilgi pirms sēdes atteicies Jānis Andžāns, kas bija pieteicies konkursam uz šo amatu un kurš bija izvēlēts direktora postenim. Sēdē par Brocēnu novada bērnu un jaunatnes sporta skolas direktoru apstiprināja otru kandidātu - Vitautu Andersonu - un noteica viņam mēnešalgu 220 Ls.

Piedzīs parādus, piešķir dzīvokļus un adreses

Nolēma sagatavot un iesniegt tiesā 3 prasības par īres un komunālo maksājumu parādu piedziņu bez izlikšanas no dzīvokļa. Par 3 personām sagatavos prasību tiesā par īres līguma laušanu un viņu pārvietošanu uz mazāku vai mazāk labiekārtotu dzīvokli, piedzenot arī īres un komunālo maksājumu parādus. Prasība tiesā par īres līguma laušanu un izlikšanu no dzīvokļa bez citas apdzīvojamās platības ierādīšanas, kā arī īres un komunālo maksājumu parādu piedziņu tiks sagatavota vēl par 3 personām. Jautājumu par tiesāšanos ar vēl vienu ģimeni, kam ir lieli īres un komunālo maksājumu parādi, novirzīja izskatīšanai un priekšlikumu sagatavošanai sociālo jautājumu komitejā, jo šajā ģimenē ir vairāki nepilngadīgi bērni.

Nolēma uzņemt dzīvokļa rindā 4 cilvēkus. Anulēja 2 domes aprīļa sēdes lēmumus par dzīvokļa piešķiršanu. Piešķīra dzīvokli 6 personām. Atļāva vienu dzīvokļa maiņu.

Nolēma pārņemt pašvaldības īpašumā dzīvojamo māju "Lopvagares" ar tai piederīgām palīgēkām Blīdenē.

Izskatot a/s "Brocēni" iesniegumu, piešķīra divas adreses - Liepnieku iela 15a un Auras - vairākām a/s piederošām ēkām.

Risina saimnieciskus jautājumus

Lai novērstu antisanitārus apstākļus sadzīves atkritumu savākšanas vietās Brocēnu pilsētā, nolēma uzdot domes saimnieciskajai daļai veikt esošo sadzīves atkritumu savākšanas konteineru laukumu remontu un ierīkot jaunus konteineru novietošanas laukumus. Tas notiks Skolas ielā 8, Skolas ielā 17 (stāvlaukumā), Skolas ielā 23, Lielcieceres ielā 7, Lielcieceres ielā 14. Darbu veikšanai no speciālā budžeta piešķirs 739,87 Ls.

Deputāts P. Beinarovičs vēlējās uzzināt, kad sakārtos atkritumu laukumus Blīdenē un Remtē, kur arī esot ļoti smaga situācija. Izpilddirektors I. Harmsens pastāstīja, ka Remtē kopā ar domes priekšsēdētāja vietnieci M. Dūklavu izvērtējuši atkritumu laukumu stāvokli. Taču deputātiem vispirms būs jālemj par atkritumu saimniecības apsaimniekošanu Remtē un Blīdenē - kā atkritumus savāks, kas to darīs utt. Tikai pēc tam varēs lemt par atkritumu savākšanas vietu sakārtošanu.

Tā kā Brocēnu pilsētas vecajā notekūdeņu attīrīšanas stacijā "Dūņupe" neizmantotās biofiltru ēkas tehniskais stāvoklis ir ekspluatācijai bīstams, bet ēku kapitāli remontēt nav lietderīgi, uzdeva domes saimnieciskajai daļai organizēt ēkas nojaukšanu. Izpilddirektors I. Harmsens paskaidroja, ka saimnieciskā daļa papildu līdzekļus par ēkas nojaukšanu neprasīs. Lietotie ķieģeļi paliks saimnieciskās daļas rīcībā.

Piešķir zemi

Nolēma piešķirt SIA "Būvniecības elementi" pastāvīgā lietošanā 0,8 ha zemes gabalu, kam būs adrese Rūpniecības ielā 1. Noteica arī šī zemes gabala lietošanas mērķi - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.

Piešķīra vienai personai pastāvīgā lietošanā 22,8 ha zemi Brocēnos no valstij piekrītošajām brīvajām zemēm, nosakot tā izmantošanas mērķi - zemnieku saimniecība, kuras galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība.

Uz vēl vienu valstij piekrītošo brīvo zemes gabalu 21,5 ha platībā Blīdenē sākotnēji bija pieteikušies 3 pretendenti. Domei nācās izlemt par diviem, jo trešā pretendenta saimniecība nerobežojas ar pieprasīto zemes gabalu, tāpēc viņam nav prioritātes tā piešķiršanā. Sēdē abiem palikušajiem pretendentiem izskaidroja, ka viņi vai nu var savstarpēji vienoties, kā sadalīt minēto zemes gabalu, vai arī to izlozēt. Abi piekrita vienoties par zemes sadalīšanu, kas notika turpat domē. Pēc tam katra izvēlēto platību abiem piešķīra pastāvīgā lietošanā, nosakot zemes lietošanas mērķi - zemnieku saimniecība, kur galvenā ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība.

"Dzelmes" iznomās glābšanas dienestam

Plašāk diskutēja, apspriežot jautājumu par pašvaldībai piederošās ēkas "Dzelmes" izmantošanu. Tā kā ēka atrodas pie Cieceres ezera, vēlmi to nomāt glābšanas dienesta izveidošanai izteikusi Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Saldus nodaļa. Nodaļas priekšnieks Māris Griguts pastāstīja, ka aktīvās atpūtas laikā, sākot no aprīļa līdz pat vēlam rudenim, te no darba brīvajā laikā dežurēs VUGD darbinieks. Iecerēts iznomāt atpūtniekiem ēkas brīvās telpas, arī telts vietas, tādējādi nopelnot naudu glābšanas dienesta vajadzībām. VUGD budžetā nav paredzēti līdzekļi ēkas uzturēšanai un nomai, nepieciešams arī samaksāt cilvēkiem par dežūrām, iegādāties degvielu motorlaivai, ar kuru varētu rīkot arī reidus pa ezeru, lai novērstu iespējamos nelaimes gadījumus.

VUGD Saldus nodaļai ir 3 motorlaivas, vienu varētu pastāvīgi turēt Cieceres ezerā. M. Griguts pastāstīja, ka izmēģinājis ar mašīnu no Saldus atvest laivu līdz Brocēniem. Tam nepieciešamas 10 minūtes, plus vēl dažas minūtes, kamēr laivu ielaiž ūdenī un var sākt glābšanu. Slīcējam šīs minūtes var izrādīties liktenīgas. Laivas atrašanās ezerā radītu daudz lielāku drošību. Deputāts P. Beinarovičs šaubījās, vai, izveidojot ēkā arī atpūtas bāzi un veicot komercdarbību, glābšana "nepaliks tikai starp citu". M. Griguts vēlreiz paskaidroja, ka nauda nepieciešama tikai glābšanas dienesta vajadzībām nevis pelnīšanai. VUGD glābēji vienmēr devušies glābt cilvēkus, neskatoties, cik tālu nelaimes vieta atrodas.

"Vai cilvēka dzīvību var atsvērt ar latu?" vaicāja domes priekšsēdētājs A. Mēters, atgādinot, ka kādreiz pašvaldībai nāksies domāt arī par drošības pasākumiem peldvietās.

Nolēma iznomāt ēku "Dzelmes" VUGD Saldus nodaļai glābšanas dienesta un ezera apsaimniekošanas bāzes izveidošanai.

Izskata iesniegumus

Nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 33,5 ha nekustamā īpašuma Remtes pagastā.

Izbeidza zemes lietošanas tiesības 2 personām, ieskaitot šīs platības valsts brīvajās zemēs.

Atsavināja pašvaldības nekustamo mantu Blīdenē (0,396 ha zemes gabalu un uz tā atrodošos šķūni un 0,467 ha zemes gabalu un uz tā atrodošos katlumāju). Par atsavināšanas veidu noteica izsoli, maksāšanas līdzekli - latus. Domes privatizācijas komisija organizēs nekustamās mantas nosacītās cenas noteikšanu.

Piešķīra sociālos pabalstus 293 cilvēkiem kopsummā par 5528,31 Ls. Izskatot iesniegumu, nolēma piešķirt 726 Ls vienai personai ceļa locītavas endoprotēzes iegādei.

No rezerves fonda piešķīra pabalstu divu ģimeņu bērniem - 30 Ls katram -, lai viņi varētu piedalīties Eiropas vieglatlētikas čempionātā Austrijā.

Papildināja domes noteikumus "Par sociālās palīdzības pabalstiem un līdzekļu sadalīšanu Brocēnu novadā". Papildinājumi attieksies uz bezdarbniekiem, kam katru mēnesi noteikts dienu skaits būs jānostrādā "nodarbinātību veicinošos pasākumos Brocēnu novada teritorijā"; uz apbedīšanas pakalpojumu samaksu, ja miris vientuļš cilvēks; uz dienas centra ar īpašām vajadzībām apmeklētājiem. Ar sociālās palīdzības nolikumu var iepazīties Brocēnu domē, Remtes un Blīdenes pārvaldē.

Nolēma no rezerves fonda līdzekļiem kompensēt transporta izdevumus (82,60 Ls) Remtes pensionāru ekskursijai.

Atbrīvoja no Brocēnu novada privatizācijas komisijas locekles pienākumiem Guntu Benti sakarā ar dzīvesvietas maiņu.

Iznomāja ģimenes ārstei Aijai Lauriņai ģimenes ārsta privātpraksei telpas Brocēnos, Skolas ielā 9.

Atļāva 8 cilvēkiem nodarboties ar individuālo darbu (friziera pakalpojumi, rūpniecības preču tirdzniecība, apģērbu labošana, miltu malšana, šūšana, vientuļo cilvēku aprūpe, mežizstrāde).

Nolēma slēgt līgumu par 1,8 ha zemes gabala Cieceres ezera krastā pirkšanu no vienas personas un piešķirt šim mērķim 800 Ls (pirkumam, tā noformēšanai un reģistrēšanai Zemesgrāmatā).

Atcēla A. Mēteram pilnvarojumu pārstāvēt novada domes intereses bezpeļņas organizācijā SIA "Brocēnu siltums" un viņa vietā pilnvaroja Oļģertu Guļevski.