Latvijā, pasaulē (30.05.)

Sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS aptaujas rezultāti liecina, ka Latvijas sabiedrībai būtiskākā ir ekonomisko problēmu risināšana, to pauda 76,8% aptaujāto. Tikai 22,9% par nozīmīgām atzinuši morālās problēmas. Salīdzinot ar pērnā gada aptaujas datiem, būtiskas izmaiņas nav vērojamas, tomēr nedaudz vairāk ir to aptaujāto, kuri par prioritāti atzinuši ekonomisko problēmu risināšanu.

Autobusu parka "Imanta" "Ikaruss" izmēģinājuma kārtā sācis kursēt ar Latvijā ražotu biodīzeļdegvielu. Autobusu parks no uzņēmuma "Delta - Rīga" jau saņēmis 3000 litrus biodīzeļdegvielas, bet kopumā noslēgts līgums par 11 000 litru degvielas iepirkšanu. Tās vienam autobusam pietiktu 3 mēnešiem. Tomēr masveidā pāriet uz biodīzeļdegvielas izmantošanu autobusos nevar, jo nepietiktu saražotā, un to neparedz arī garantijas noteikumi - lietot biodīzeļdegvielu jaunajos autobusos.

Saldumu ražotāja a/s "Laima" un tās īpašniece a/s "Staburadze" uzsākusi ražošanas reorganizāciju atbilstoši tirgus pieprasījumam. Patlaban notiek darbs, lai izmainītu produktu sortimentu, pilnībā izslēdzot nerentablo produktu ražošanu. Paredzēta arī darbinieku atlaišana no uzņēmumiem. Jau ziņots, ka "Staburadze" šogad plāno strādāt ar 215 tūkstošu latu peļņu, bet pērn tā strādājusi ar 1,4 miljonu latu zaudējumu. Savukārt "Laima" šogad iecerējusi 439 tūkstošu latu peļņu pretēji 452,9 tūkstošu latu zaudējumam pērn.

Sestdien AS "Valters un Rapa" svinēs 90 gadu jubileju. Šajā dienā Vecrīgā notiks izklaides pasākums. Pie grāmatu nama un viesnīcas "Rīga", kā arī tuvējās Vecrīgas ieliņās tiks radīta 1912. gada gaisotne - varēs nokļūt pagātnē, sastapt avīžpuikas, puķu tirgotājas, policistus zirgos un citus pagātnes tēlus. Notiks arī jubilejas lielās balvas izloze un vairāki interesanti pārsteigumi.

Eirovīzijas dziesmu konkursa viesi nedēļas laikā iztērējuši 75 miljonus kronu (2,7 miljoni latu), toties parasto tūristu skaits pirms konkursa samazinājies, jo tie bažījušies, ka sakarā ar šo notikumu Igaunijā paaugstināsies cenas. Viņu bažas nav bijušas veltas, jo vairākas preču un pakalpojumu cenas pirms konkursa paaugstinājās par 15%.

Igaunijas iestāšanās ES var Somijā saasināt alkoholisko dzērienu lietošanas problēmas, uzskata Somijas pētniecības centra STAKES eksperti. Tā kā alkohols Igaunijā ir lētāks nekā Somijā, tad pēc Igaunijas iestāšanās ES un pašreizējo ierobežojumu alkoholisko dzērienu ievešanai valstī atcelšanas krasi palielināsies somu tūristu skaits, kuri no Igaunijas lielā daudzumā ievedīs alkoholu Somijā.

Nedēļas nogalē Ungārijas ziemeļos hospitalizēti 15 bērni, kuri sūdzējušies par sliktu pašsajūtu pēc tam, kad brīvdabas svētkos Sikso sākās spēcīgs pērkona negaiss un netālu no viņiem iespēra zibens. Bērni nav guvuši redzamus ievainojumus, bet visi sūdzējušies par sliktu dūšu. Ārsti nolēmuši kādu laiku bērnus novērot slimnīcā.

Vācijā vienā no šosejas Hamburga - Berlīne posmiem negaidīti satiksmi paralizēja pa autoceļu klejojošas cūkas, kuras bija izmukušas no avarējuša mājdzīvniekus pārvadājošā kravas furgona. Satiksmes negadījumā automašīnas vadītājs bija guvis savainojumus, vairākas cūkas zaudējušas dzīvību, bet daudz lielāks skaits dzīvnieku izkļuvuši brīvībā, uzsākot klejojumus pa šoseju.