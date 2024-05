Vakar bija mācību gada pēdējā diena. Svinīgā līnijā pie 2. vidusskolas tika sveikti skolas teicamnieki, mācību olimpiāžu dalībnieki un viņu skolotāji.

12. klases kārtoja angļu valodas eksāmenu, tādēļ to nebija, bet pārējie skolēni - mazliet satraukušies un priecīgi, saposušies un ziediem rokās - pulcējās skolas pagalmā.

"Ir šodien debesis kā zilo puķu vainags,/ un visas raizes aizgājušas paslēpties,/ es eju savas skolas slieksnim pāri/ ar vasaru un saviem sapņiem satikties," - skolēnus uzrunāja direktore Natālija Balode un ar smaidu vaicāja, vai, tāpat kā viņai, arī visiem pārējiem šī ir skaistākā diena?

2. vidusskolas kolektīvs šogad ir sekmīgi strādājis. Par to liecina rezultāti - daudz skolēnu mācījušies labi un teicami, bet 14 ir teicamnieki, kuru liecībās nav zemāka vērtējuma par "8". Viņiem vakar aplaudēja. Skolas vadība tradicionāli teicamniekiem un skolēniem, kuri mācās labi un teicami, dāvā bezmaksas ekskursiju.

Sveica skolēnus, kuri skolas un rajona godu aizstāvējuši mācību olimpiādēs, paldies arī viņu skolotājiem. Tikai otro gadu Saldus 2. vidusskola piedalījās zinātniski pētniecisko darbu konkursā.

Latvijas mērogā augstu novērtējumu ieguva Kristas Tučas pētījums, atzinību - Uldis Pīrāgs un Jānis Vēdzele. Šis ir labs iesākums gan skolēniem, gan skolotājiem, kuri palīdzēja šīs vietas iegūt - tā N. Balode.

Rajona skolu saraksta spicē - arī sportā, jo sasniegti labi rezultāti, atbildīgi strādājuši sporta skolotāji.

"Manuprāt, gads ir bijis saspringts, toties veiksmīgs un zināmā mērā arī mierīgs. Nav bijis traucējošu konfliktu, ne arī skolotāju maiņu vai citu negadījumu. Šāds darba ritms bija iespējams galvenokārt tāpēc, ka ikviens skolotājs un darbinieks godprātīgi un prasmīgi darīja savu darbu," - tā direktore.

Mācību ziņā skola ir licencējusi piecas mācību programmas vidusskolā un, ja vien būs pieprasījums, nākamajam gadam varēs komplektēt piecas 10. klases. Nodarbībās "Soļi nākotnē" ir iepazīti nākamie piektklasnieki, bet bērni iepazīstināti ar skolu, skolotājiem, audzinātājiem.

Ir vēl kas labs. Ievads nākamā gada salidojumam bija projektu nedēļa "Mēs - savai skolai". Nākamgad skolai aprit 25 gadi, šogad jau sāka svētkiem gatavoties. Ar domu - ko veltīt savai skolai? Nākamgad iecerēts liels svētku pasākums.

Vēl izjūtās ir maijā notikušās mākslas un mūzikas dienas, ko organizēja skolotāja Ilzīte Jēkabsone. Tie bijuši pasākumi ar īpašu piesitienu - ar zīmējumiem uz asfalta un karaoki, kad visa zāle, līdzīgi kā Rīga pagājušajā vasarā, dziedāja.

Pirms skolēni vakar izklīda pa klasēm, Natālija Balode viņiem novēlēja: "Brīvlaikā neaizmirst, ka esat Saldus 2. vidusskolas skolēni. Neaizmirstiet savu skolu!"

Atvadījušies no skolēniem, skolotāji pulcējās skolotāju istabā. Direktore pateicās par padarīto, un katrs skolotājs stāstīja par ziedu, kuru izvēlējies paņemt līdzi kopējam pušķim. "Paņēmu vilkābeles zariņu, jo tāds jau ir mūsu darbs - tas neveidojas no lieliem atsevišķiem ziediem, bet to kā mazi ziediņi veido ikdienas pienākumi, no kuriem dažs varbūt arī paliek neizdarīts - neizplaucis," - tā Inta Briede. Teika Rudovica atnesa smilgu: "Tā simbolizē mūs un Latviju - pelēka, bet bez tās Latvija nav iedomājama."

Nākamajā numurā - saruna ar Natāliju Balodi.