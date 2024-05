V. Veismaņa izstāde pulcē Rīgas saldeniekus

Next

NO FOTOAPARĀTA VIKTORS NEŠĶĪRĀS arī šajā nozīmīgajā brīdī. FOTO - VALDA DERUMA

Piektdien Rīgā, galerijā M6, atklāja bijušā saldenieka fotogrāfa Viktora Veismaņa fotopanorāmu izstādi "Zem saules loka". Uz izstādes atklāšanu bija aicināti un ieradušies daudzi saldenieki, kas tagad dzīvo un strādā Rīgā.

Galerijas vadītāja Māra Rikmane priecājās par Viktora jauko ieceri. "Radošiem cilvēkiem pasaule ir liela skatuve, un Viktors uz tās sekmīgi cenšas ieņemt savu - savdabīgu vietu," viņa teica.

Viktora fotopanorāmu izstāde Saldū bija skatāma jau pirms gada. Rīgas izstādē redzamas arī dažas jaunas fotopanorāmas - Kalpaka piemiņas vieta Airītēs, Saldus autoosta un citas. Divas trešdaļas panorāmu rāda Saldu un saldeniekus.

Atklājot izstādi, Saldus pilsētas domes priekšsēdētājs Aidis Herings uzsvēra, ka šis notikums ir nozīmīgs arī tādēļ, ka izdevies īstenot interesanto ieceri par bijušo saldenieku tikšanos Rīgā. Arī Viktors jau ilgus gadus dzīvo Murjāņos, bet sirdī joprojām ir saldenieks. Par to liecina viņa izstādes tematika.

Pārsteiguma saucieni, sirsnīgas sasveicināšanās, tikšanās ar sen neredzētiem cilvēkiem - šīs izstādes otra dimensija. Gan rajona padomes priekšsēdētāja Ausma Liepa, gan Aidis Herings domā, ka līdzīgas novadnieku tikšanās, piemēram, studējošo jauniešu saiets, varētu kļūt tradīcija.

"Daudzās gleznās, arī altārgleznojumos atainota Jeruzaleme," apskatījis izstādi, teica arhibīskaps Jānis Vanags. "Bet katram māksliniekam tā ir citāda, jo katram ir sava pieredze, savas izjūtas un skatījums. Šis ir Viktora Saldus, kas katram no mums ir pazīstama pilsēta, saistās ar savām atmiņām, ar kādu svarīgu posmu dzīvē. Arī man." Arhibīskaps novēlēja nepieļaut "aizvērt durvis", kurās daudzi bijušie saldenieki Rīgā ielikuši kāju, un atrast šeit savu vietu.

Pie Druvas šampanieša glāzes, kafijas un tējas tases, Saldus tehnikuma audzēkņu sagatavotajām un skaisti noformētajām uzkodām un, skanot Ērika Ķiģeļa mūzikai, līdz vēlai vakara stundai neformālā gaisotnē risinājās sirsnīgas sarunas. Par fotomākslu un radošu cilvēku izdzīvošanu un sevis apliecināšanu, par dzīvi Rīgā un Saldū - atmiņās. Visbeidzot ar skaļu un asprātīgu, "Skandenieku" cienīgu apdziedāšanas dziesmu Viktoru sveica atnākušie radiožurnālisti Iveta un Vidvuds Medeņi.

Viktora darbus labi novērtēja viņa kolēģis, ilggadējs fotogrāfs V. Āķis: "Viktors pēdējos gados specializējies jaunā un interesantā fotomākslas veidā. Viņa "fotokamera prot" tvert būtiskāko. Un tas ir Viktora spēks. Arī laba kompozīcija un krāsu izjūta. Saldus var lepoties ar Viktoru."

Pats izstādes autors gan bija mazliet noguris no intensīvā pēdējo dienu un nakts darba, gatavojot izstādi, no ziediem, bučām un laba vēlējumiem. Viņš piebilda, ka bez palīgiem - Saldus pilsētas vadības, saviem kaimiņiem Jāņa un Montas un galerijas M6 darbiniecēm - izstādi izveidot nebūtu iespējams. Viņam patīkot perfektums, ko arī centies radīt fotopanorāmās. "Iespējams, ka mans nākamais darbs būs Saldus Lielā iela, kas sākas no Kalpaka laukuma un beidzas ... Mažeiķos," smējās Viktors, kad pajautāju, ko viņš darīs turpmāk.