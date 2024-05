"Mājlopu uzpircēji rīkojas negodīgi..."

Redakcijā iesniegta sūdzība par divām mājlopu uzpirkšanas firmām - SIA "Puķes L" un SIA "Zālītes", kurām savu izaudzēto teli vēlējusies pārdot kāda Kursīšu pagasta lopu īpašniece. Ar abu uzņēmumu lopu pieņēmējiem radušās domstarpības. "Atbrauca SIA "Puķes L" "zinošs" jauns lopu uzpircējs. Viņš teica, ka gadījumā, ja varēsim vienoties par cenu, tad ņemšot. Paskatījies uz pusotrgadīgo teli, noteica, ka vairāk par 300 kg jau nebūšot. (..) Viņam nebija līdzi lopu mērlentas, bet viņš noteica, ka lopu pietiek, gan nodos citi. Saprotams, ka tos citus varbūt izdodas piemuļķot."

Savukārt SIA "Zālītes", uz kuras vārda saimniece bija izņēmusi lopu pārvietošanas deklarāciju, pēc lopiem nav ieradusies norunātajā dienā, bet tikai pēc vairākām dienām. Turklāt sākotnēji nosauktā cena - 49 santīmi par dzīvsvara kilogramu - pēkšņi pazemināta uz 45 santīmiem. "Kad šoferis izkāpa no mašīnas, pateica, ka vairāk par 45 santīmiem nemaksāšot. Gribat - nododiet, ja nē, dodiet citiem! Lopu esot daudz, varot atvest arī mums. Izklausījās, ka viņš ņirgājas par lopu īpašniekiem. Teicu, ka man zīmes ir uz šī uzņēmuma vārda un ka tas ir negodīgi. Gribu, lai arī citi lopu īpašnieki zina patiesību. Teli pārdevu, jo -, kas cits man atlika? Tikai šīm firmām vairs nezvanīšu un lopus nepārdošu," sacīja sūdzības iesniedzēja (redakcijai vārds zināms).

SIA "Puķes L " īpašnieks Vitauts Lauraitis noliedza, ka iespējamas manipulācijas nepareizi noteikta svara dēļ. "Lopus pieņemot, vienmēr ir līdzi mērlenta, kā arī elektroniskie svari. Nekad lopu pieņēmējs nebrauc viens. Parasti līdzi braucu vai nu es pats, vai otrs mūsu uzņēmuma darbinieks. Tādēļ domstarpībām nebūtu jābūt."

Savukārt SIA "Zālītes" pieņēmēja Sandra Indriksone atzina, ka patiešām lopu iepirkšana kavējusies dažas dienas sakarā ar avāriju, kurā cietis uzņēmuma vadītājs. Pie viņa bijusi lopu pārdevējiem izmaksājamā nauda. Sandra Indriksone atvainojas kursīšniecei par sagādātajām neērtībām. Viņa nenoliedz arī pēkšņās iepirkuma cenu izmaiņas. "Esam atkarīgi no cenām, par kādām gaļas lopus no mums iepērk Rīgā. Šīs cenas ir ļoti mainīgas, pat vienas dienas laikā tās var pazemināties par vairākiem santīmiem. Gadās, ka no rīta esam maksājuši vienu cenu, bet pusdienā mums piezvana un nosauc jau citu. Ne visiem lopu piegādātājiem varam ātri paziņot šīs izmaiņas. Tādēļ gadās, ka esam vienojušies par vienu cenu, bet galu galā varam maksāt citu, jo situācija tirgū ir mainījusies. Tā nav krāpšana, kā to uzskata lopu audzētāja savā sūdzībā. Par lopu vedēju šoferi esmu dzirdējusi tikai labas atsauksmes, negribētos ticēt, ka viņš bijis rupjš pret kādu."

Publicēšanai sagatavoja Tamāra Kļaviņa