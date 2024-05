Pret aizdomīgiem sūtījumiem jāizturas nopietni

Lai gan mūsu rajonā vēl nav bijis gadījuma, kad kāds būtu saņēmis aizdomīgu sūtījumu no ārzemēm, Liepājas vides veselības centra vecākā ārste epidemioloģe JEĻENA MJASŅIKOVA iesaka pret aizdomīgiem sūtījumiem izturēties piesardzīgi un ar skubu vaļā nevērt.

- Jebkurā gadījumā, ja sūtījuma saturs liekas aizdomīgs, ja saņemta vēstule, kurā var sataustīt želejveida, pulverveida vai kādu citu aizdomīgu vielu, ja sūtījums ir notraipīts vai ar aizdomīgu smaku, par to jāziņo policijai. Šādu vēstuli jāieliek polietilēna maisiņā, līdz ierodas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālisti, kuri zina, kā ar šo sūtījumu rīkoties tālāk.

Ja sūtījums tomēr atvērts un no tā izbirusi aizdomīga viela, tai pāri jāpārsedz auduma gabals, papīra lapa vai kāds cits materiāls. Nekavējoties jāizslēdz apsildes ierīces, ventilators, jāaizver logs un pašam jāatstāj telpa, aizverot durvis. Ar ziepēm rūpīgi jānomazgā rokas, seja, jāizskalo mute. Telpā nevajadzētu iet pašam, ne arī ielaist kādu citu, bet nekavējoties jāzvana glābšanas dienestam vai policijai.

Ja no ārzemēm saņemta aizdomīga paka, par kuras nosūtīšanu, saturu vai sūtītāju saņēmējam nekas nav zināms, par to jāziņo policijai. Tad, paku neatverot, vispirms tiks pārbaudīts, vai tajā nav sprāgstvielas vai narkotikas. Ja šādas vielas netiks konstatētas, policija sagatavos slēdzienu un nodos paku mums. Ir izveidota trīs cilvēku komisija, kura centīsies identificēt pakas saturu. Ja komisija uzskatīs, ka nekā bīstama pakā nav, to novietos atsevišķā telpā, kur turēs 60 dienas un pēc tam iznīcinās. Ja radīsies aizdomas, ka pakas saturs varētu būt cilvēka veselībai bīstams, neatvērto paku nosūtīsim uz Nacionālo vides veselības centru Rīgā, kur sūtījuma saturu pārbaudīs laboratoriski. Ja aizdomas par Sibīrijas mēri apstiprināsies, par to uzzināsim jau pēc 3 dienām, ja nē - slēdzienu saņemsim 10 dienu laikā.

Var gadīties, ka kāds saņem aizdomīgu aploksni, kurā sataustāma pulverveida viela, bet uz aploksnes ir bērnišķīgs rokraksts, nav atpakaļadreses vai pasta zīmoga. Arī šāds sūtījums jānodod policijai. Ja policija atradīs vainīgo, kurš nopietnos bioterora draudu apstākļos tikai pajokojies, vainīgo var saukt pie kriminālatbildības. Slikti joki var slikti beigties.