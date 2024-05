Latvijā, pasaulē (6.06.)

Pretējas atsauksmes izskanējušas pēc Maskavā no 30. maija līdz 3. jūnijam notikušās Latvijas tautsaimniecības izstādes Riga Expo. Daudzi uzņēmēji uzskata, ka pārlieku maz darīts, lai izstādi reklamētu, līdz ar to bijis maz iespēju dibināt lietišķus kontaktus un piesaistīt Maskavas klientu uzmanību. Savukārt izstādes organizētāji - sabiedrība Prima Skonto pārstāvji norāda, ka veiksmīga izstāde atkarīga no pašu uzņēmēju aktivitātes.

Sausais un siltais laiks jau prasījis upurus. Svētdien vien peldoties noslīkuši pieci cilvēki, bet pagājušajā nedēļā notikuši 85 mežu ugunsgrēki.

Četri Tibetas mūki, filozofijas zinātņu doktori, Rīgā atklājuši 10 dienās izveidoto Zaļās Taras dievietes figūru, kas vēstī par atbrīvošanos no ļaunuma, attīstību un pilnveidošanos. Figūra veidota no kokosriekstu sviesta, vaska un mākslinieciskajām krāsām. Atbilstošos apstākļos šī figūra var saglabāties vairākus gadus.

Satversmes tiesa atzinusi par neatbilstošu Satversmei prasību pēc Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes atzinuma citu augstskolu juristu diplomiem. Tiesa uzskata, ka šāds atzinums nav nepieciešams, jo augstskolas tiek valstiski atzītas līdz ar akreditāciju. Līdz šim tikai Latvijas Policijas akadēmijas juristu diplomi bija atzīti par līdzvērtīgiem LU.

8. jūnijā Rīgā piekto reizi notiks Volkswagen "vaboļu" salidojums. Plkst. 11 no Krasta ielas 54 sāksies orientēšanās brauciens pa Rīgu un Jūrmalu ar kontrolpunktiem "Statoil" degvielas uzpildes stacijās. Pieteikušas arī "vabolītes" no Lietuvas, Igaunijas un Krievijas. Pērn salidojumā piedalījās 58 ekipāžas.

Pagājušās nedēļas nogalē robežsargi aizturējuši 17 nepilngadīgos ar nesakārtotiem dokumentiem. 15 jauniešiem, šķērsojot valsts robežu, nebija līdzi dzimšanas apliecības, bet 2 - vecāku pilnvara robežas šķērsošanai.

Kādai valmierietei laimīgi beidzies 20 metru kritiens no tilta Salacas upē. Braucot virzienā no Valmieras uz Mazsalacu, pirms tilta pār Salacu ir straujš pagrieziens. Autovadītāja sajaukusi gāzes un bremžu pedāli, nav paspējusi laikus pagriezt stūri, un mašīna no aptuveni 20 m augstuma uz jumta iegāzusies upē. Kaut gan mašīnas virsbūve vairs nav atjaunojama, šo negadījumu var uzskatīt par neticami laimīgu, jo pati braucēja nav guvusi nevienu ievainojumu.

Darbu sācis interneta projekts www.vakance.lv. Tajā darba devēji var ievietot informāciju par brīvajām darba vietām, savukārt darba meklētāji - iepazīties ar tām un izvēlēties sev piemēroto. Pagaidām projekts darbojas testa režīmā, un darba devēji savu informāciju var ievietot bez maksas.

Ķelnes ekonomikas institūta pētījumi liecina, ka eiro ieviešana sekmējusi cenu pieaugumu Vācijā. Šī gada pirmajā ceturksnī ikdienas patēriņa preču cenas cēlušās par 4,8%, kas ir krietni vairāk par oficiālo inflāciju - 1,9%. Dārzeņu cenas kāpušas par 14,3%, piena produktu - par 11,4%, maizes un gaļas - par 4,1%.

Zviedrijas galvaspilsēta Stokholma atzīmē 750 gadu jubileju. Astoņu dienu ilgo svinību kulminācija ir šodien, tradicionālajā Zviedru karoga dienā. Svētku organizatori apņēmušies astoņās dienas atgādināt zviedriem par Stokholmas vēsturiskajiem slavas gadiem.