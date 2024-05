Kokapstrādātāji audzē upenes

Zaņas pagasta SIA "Kols", kuru līdz šim vairāk pazinām kā kokapstrādes uzņēmumu, jau pirms dažiem gadiem uzsāka vēl vienu biznesu - graudu audzēšanu.

Labība rada drošību

Tolaik lauksaimniecība tika izvēlēta kā papildu bizness ar domu izvērst graudkopību. Šajos gados graudaugu platības paplašinājušās līdz 300 hektāriem, tās atrodas Zaņas, Kursīšu, Ezeres un Nīgrandes pagastā. SIA vadītājs Imants Krūmiņš atzīst, ka graudkopība ir salīdzinoši stabila nozare tādēļ, ka graudu tirgu tomēr regulē valsts intervence, to atbalsta hektārsubsīdijas, ir akcīzes nodokļa atmaksa par dīzeļdegvielu. Imants Krūmiņš uzsver, ka izveidojusies laba sadarbība ar "Saldus labību".

Vai graudkopību varētu paplašināt? Imants Krūmiņš saka: jāapsver plusi un mīnusi. Jo lielāka platība, jo jaudīgāka un augstražīgāka tehnika vajadzīga. Zemi labības audzēšanai atrast varētu, jautājums tikai - cik tālu lauks atrodas.

"Mūs kā tādu lopu baru ātri dzen uz Eiropu, neļaujot atsperties, normāli ražot. Kuri zemnieki sāka ātrāk, tie varbūt tiks Eiropai līdzi, bet kuri visu laiku mētāti pa nestabilu tirgu un bijuši spiesti meklēt izdzīvošanas variantus, tiem būs ļoti grūti. Labi, ka graudaudzēšanā ir vismaz kaut kāda stabilitāte. Citur to nejūt."

Strādā divi gateri

Imants Krūmiņš par samērā nestabilu sauc uzņēmuma darbības virzienu - kokapstrādi. SIA "Kols" patlaban ir divas kokzāģētavas. Līdztekus agrākajai nu darbojas gateris arī bijušajās mehāniskajās darbnīcās. Tur top materiāli pēc pircēju pasūtījuma, arī eksportam. Savukārt otrā gaterī mēģina jaunu variantu - gatavojot sagataves līmētiem materiāliem. Tas tiek uzskatīts par vienu no variantiem gatera izdzīvošanai. Līmētiem materiāliem nepieciešamas bezzaru priedes sagataves. Uzņēmuma vadītājs stāsta, ka mēģina šādas sagataves iepirkt Krievijā. Ne vienmēr no turienes izdodas sagaidīt kvalitatīvu izejvielu. "Tur tikai mācās izpildīt prasības."

Vai gateriem ir nākotne? Imants Krūmiņš atzīst, ka lauku gateru ziedu laiki beigušies pirms gadiem trim. Tad pie gatera bija nokrautas baļķu grēdas, uzkrājums ap 1000 kubikmetru. Tagad turpat nokrauta neliela grēdiņa apmēram nedēļas darbam.

"Ir gateri, kas likvidējas, ir - kas cenšas dzīvot, strādāt, un mēs arī cenšamies, kamēr vien tas būs iespējams." Imants Krūmiņš nobažījies, cik maksās koki, pērkot no izstrādātājiem. Patlaban baļķus iepērk no SIA "Laine" un no zemniekiem, kuriem vēl ir mežs un kuri grib kaut ko nopelnīt. "Kamēr varēsim, kokapstrādi turpināsim. Esam vieni no lielākajiem darba devējiem pagastā, un te cilvēkiem nav nemaz tik daudz iespēju atrast algotu darbu."

Aug upeņu dārzs

Bet šopavasar "Kols" uzsācis arī ko jaunu. Trīs hektāros iestādīts upeņu lauks, un Imants Krūmiņš rāda lauku līdzās, kur stādījumus varētu turpināt. Upeņu lauks ierīkots ar aprēķinu, lai ne tikai varētu to mehāniski apkopt, bet arī novākt ražu ar ogu novākšanas kombainu.

"Bija ideja līdzās graudkopībai šogad sākt vēl ko citu, piemēram, audzēt kartupeļus. Bet tas likās tā kā par daudz. Vietējais puisis Jānis Baumanis mācās Bulduros par dārznieku. Viņam vēl viens gads jāskolojas. Puisim dārzkopība ir sirdslieta. Piedāvāju, vai viņš negribētu ierīkot upeņu lauku. Mēs tādi speciālisti neesam, bet ogulāju iekārtošanai vajag speciālas zināšanas. Jānis ar lielu prieku piekrita. Sagatavojām zemi, nopirkām stādus, un Jānis pārējo padarīja, kā nākas."

Pirmā ogu raža varētu būt gaidāma trešajā gadā, tā ka par to, cik izaugs, spriest pāragri, tomēr Imants Krūmiņš cer, ka pārstrādātājiem ogas būs vajadzīgas, un "Kols" tās izaudzēs, novāks un realizēs. Ar katru gadu - arvien vairāk.