Pašu spēkiem uzlikts jauns jumts

SKAISTU SARKANU JUMTU 469 kvadrātmetru platībā ieguvis Skolas ielas 12. nams Brocēnos. "Vai labi uzlikts?" spriež domes izpilddirektors Ingemars Harmsens (stāv pie antenas), "Brocēnu metālu sistēmu" ražošanas direktors Jānis Hartmanis (no kreisās) un domes saimnieciskās daļas strādnieks Ivars Pašulis. FOTO - ULDIS PŪCE

Brocēnu novada domes saimnieciskās daļas spēkiem, izmantojot savā pašvaldībā ražotu produkciju, Brocēnos uzlikts jauns jumts daudzdzīvokļu mājai Skolas ielā 12.

"Man ir patiess prieks, ka mūsu saimnieciskā daļa saviem spēkiem izdarīja to, par ko citur izsludina konkursus, meklē firmas. Lepojos arī, ka esam izmantojuši mūsu vietējā uzņēmuma - a/s "Brocēnu metālu sistēmas" - produkciju. Šajā mājā nu vismaz 30 gadus, neatkarīgi no tā, kas nāks pie varas pašvaldībā, pie jumta nebūs jāķeras. Agrāk vai vēlāk vēl apmēram divām trešdaļām Brocēnu māju būs jānomaina jumti. Tas būs jādara arī citur novada teritorijā. Šī ir pirmā pašvaldības māja, kurai esam uzlikuši jaunu jumtu," sacīja novada domes izpilddirektors Ingemars Harmsens.

"Pusi ziemas domājām, kā un ko darīt," pastāstīja domes saimnieciskās daļas vadītājs Agris Pūtelis. "Secinājām, ka pašu spēkiem iznāks lētāk. Ja jumtu liktu cits uzņēmums, būtu jāmaksā peļņas procenti plus PVN. Tagad mums viens kvadrātmetrs jumta izmaksāja apmēram 6,40 Ls, ja liktu citi, būtu kādi 8 - 10 Ls. Vieglāk jau, protams, ir sameklēt profesionālu firmu - lai nāk un liek. Bet, ja nauda ir jātaupa, šis ir labākais variants.

Konkrēto māju izvēlējāmies tāpēc, ka tās jumts bija ļoti sliktā tehniskā stāvoklī - tas bija vairāk lāpīts nekā vesels. Arī konstrukcijas te vienkāršākas, un tas nav mazsvarīgi, mācoties likt jumtu. Visu paveica mūsu saimnieciskās daļas strādnieki. Esmu pārliecināts - ja grib, visu var iemācīties. Ir iecere pamazām uzlikt arī citus jumtus - gan plakanos, gan stāvos. Ja vien iedzīvotāji normāli maksās apsaimniekošanas vai īres maksu, kas Brocēnos ir 8 santīmi par kvadrātmetru. Es esmu šādas idejas aizstāvis - ja kādai mājai uzlikts jauns jumts, tās iedzīvotāji noteiktu laiku maksā lielāku īres maksu. Tad mēs būtu uz zaļa zara un veco jumtu nomaiņa veiktos ātrāk.

Esmu strādājis ar dažādu firmu, arī ārzemju, materiāliem, tāpēc varu droši apgalvot - "Brocēnu metāla sistēmu" ražotie ne ar ko neatšķiras. Manuprāt, tas nav mazsvarīgi, ka arī Latvijas ražotāji var ražot konkurētspējīgu produkciju."

Domes izpilddirektors uzskata, ka ar laiku Brocēnu brigāde varētu sniegt pakalpojumus arī citās pašvaldībās. "Šobrīd mums ir tāda mobila brigāde - vieni ražo jumtus, otri tos var uzlikt."

"Brocēnu metāla sistēmu" ražošanas direktors Jānis Hartmanis stāsta, ka uzņēmumam bija prieks sastrādāties ar pašvaldību, jo bijusi ieinteresēta un saprotoša attieksme, elastīgas cenas, pretimnākšana. "Mēs ieteicām, kā jumtu uzlikt, palīdzējām uzmērīt. Domāju, ka ledus ir iekustējies un sadarbība varētu turpināties. Metāla jumti ir izdevīgi tāpēc, ka ilgi kalpo."

Novada domes priekšsēdētājs Arvīds Mēters, sakot paldies "Brocēnu metālu sistēmām" par sadarbību, uzsvēra, ka pašvaldība iecerējusi sadarboties arī ar citiem pašvaldības teritorijā strādājošiem uzņēmumiem, jo tas ir abpusēji izdevīgi. Uzņēmumiem ir pasūtījums, cilvēkiem - darba vietas un alga, savukārt pašvaldībai - nodokļi budžetā.

"Šobrīd laba sadarbība veidojas ar novada zemniekiem ceļu tīrīšanā, īpaši - ziemas periodā, kad nepieciešams izstumt sniegu arī no mazajiem, uz saimniecībām vedošajiem ceļiem, kas arī pieder pašvaldībai. Pašvaldībai bija līgumi ar vairākām firmām par ceļu tīrīšanu ziemas periodā. Tādus piedāvājām arī Blīdenes un Remtes zemniekiem ar nosacījumu, ka viņi ar savu tehniku līdz noteiktam laikam ceļus notīra, bet pašvaldība par to samaksā. Šodien zemnieki paši interesējas, kad šos līgumus slēgsim, tātad viņiem tas ir izdevīgi," apmierināts A. Mēters.