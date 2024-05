Uz ūdens nav nekādi joki

Karstais laiks sev līdzi atnesis neiztrūkstošos vasaras priekus - peldēšanu. Vai vienmēr atceramies, ka peldētprieks var pārvērsties nelaimē, ja aizmirstam, ka uz ūdens jābūt ļoti uzmanīgiem.

Tikai dažas šīs vasaras karstās nedēļas daudzās ģimenēs atnesušas traģēdiju. Masu informācijas līdzekļi vēsta - vairākās Latvijas vietās, neuzmanīgi peldoties, bojā gājuši diezgan daudz cilvēku. Diemžēl arī bērni. Kāda situācija ir mūsu rajonā?

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Saldus nodaļā pastāstīja, ka, peldēšanas sezonai sākoties, bijuši tikai divi izsaukumi, kas saistīti ar glābšanu uz ūdens. Diemžēl vienā no tiem glābt jau bija par vēlu. 5. jūnijā Cieceres upē Dārza ielas apkaimē noslīcis vīrietis. Nelaimes vaininieks, iespējams, ir alkohols. Pie upes divi vīrieši it kā esot dzēruši, tad viens pēkšņi noģērbis visas drēbes un gājis peldēties. Tādu viņu glābšanas dienesta vīri upē arī atraduši.

Tāpēc VUGD darbinieki atgādina - alkohols un peldēšanās nekādā gadījumā nav savienojami, jo daudzreiz beidzas traģiski. Ieteikumu, kā rīkoties pie ūdens, esot ļoti daudz. Vislabāk par to var izlasīt grāmatiņā "Kā glābt slīkstošo?", kam būtu jābūt bibliotēkās. Daži svarīgākie. Ja cilvēks neprot labi peldēt, jāizvairās to darīt vienam un dziļās vietās. Iemesls slīkšanai bieži vien ir arī spēku nenovērtēšana - cilvēks aizpeld tik tālu, ka nevar vairs tikt krastā. Jāizvairās no ķermeņa pārmērīgas atdzišanas - nedrīkst, saulē sakarsējies, ar joni mesties ūdenī, tas jādara pamazām. Bet peldēšanās laikā sajūtot pirmās aukstuma pazīmes, jādodas krastā. Uzmanīgiem jābūt tiem, kam ir nopietnas slimības - sirds saslimšana, tuberkuloze u.c. Nelaimes bieži notiek, peldoties mazpazīstamās vietās. Vecāki bieži aizmirst, ka bērni atrasties ūdens tuvumā vai peldēties drīkst, tikai viņu vai citu pieaugušo uzmanīti. Šīs ir vispārzināmas lietas, ko atgādina katru gadu. Diemžēl katru gadu nelaimes notiek tieši tāpēc, ka kāds no šiem atgādinājumiem nav ņemts vērā.

Šonedēļ pie Cieceres ezera Brocēnos sāks darboties VUGD Saldus nodaļas glābšanas dienests - no ceturtdienas katru dienu tajā dežurēs kāds no dienesta darbiniekiem, tiks izmantots dienesta aprīkojums.

Ja uz ūdens notikusi nelaime, nekavējoties jāzvana glābšanas dienestam pa telefonu 01 vai 112, vai pa mobilo telefonu 6597200.

"Sabiedrības veselības aģentūras" Saldus teritoriālajā nodaļā pastāstīja, ka peldvietu ūdens analīzes tiks ņemtas un pārbaudītas tikai tad, ja peldvietas īpašnieks - pašvaldība vai kāds cits - tās pasūtīs un par analīzēm samaksās. Aģentūrai šogad nav iedalīti līdzekļi peldvietu ūdens analīžu veikšanai. Ūdens analīzes tiks pārbaudītas Cieceres ezerā - vietā, kur rīkos bērnu nometni, jo panākta vienošanās ar organizētājiem par analīžu veikšanu. Bez tām nometni, kur paredzēta arī peldēšanās, nevarētu atklāt. Ūdens analīzes veiktas arī Saldus ezerā, taču, kamēr pašvaldība par tām nesamaksās, analīzes nepubliskos.

Saldus domes izpilddirektors Āris Nārvils pastāstīja - viņam neesot informācijas, ka "Sabiedrības veselības aģentūra" peldvietu ūdens analīzes taisīs tikai par samaksu. Taču viņš uzskata, ka par to iespējams vienoties un ūdens tīrība Saldus ezera peldvietā tiks pārbaudīta. Pašvaldībai gan neesot līdzekļu, lai pie ezera nodrošinātu glābšanas dienesta dežūras, tāpēc cilvēkiem vispirms pašiem jābūt uzmanīgiem. Skats peldvietā dažkārt esot "visai drūms" - daudz iereibušu atpūtnieku, bērni peldas bez pieaugušo uzraudzības. Sarunāts, ka peldvietu vasarā biežāk apsekos pašvaldības policija. Ā. Nārvils atgādina, ka peldvietā nedrīkst ierasties ar suņiem.