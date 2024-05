Kā klājas pagājušā gada "Mis un Misteram Saldus"?

“MIS UN MISTERS LATVIJA 2002” LAIMĪGIE FINĀLISTI. Kreisajā pusē pirmais no puišiem — Andulis. Pa diviem dalībniekiem no Talsiem, Aizkraukles, Jelgavas, trīs no Rīgas un pa vienam no Jūrmalas, bet galvenais — arī Saldus vārds šoreiz izskanēs skaistumkonkursu pasaulē. Par to Andulis lepojas visvairāk. FOTO - NO ANDUĻA VITTES ALBUMA