Par grozījumiem MK noteikumos Nr. 374

"Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība"

2002. gada 21. maijā Ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus Nr. 193 "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 14. augusta noteikumos Nr. 374 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība", kas publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 28. maijā un ir spēkā no 29. maija.

Šie noteikumi precizē un papildina daudzas noteikumu Nr. 374 normas:

papildina to darījumu uzskaitījumu, kuriem likuma normas nav piemērojamas,

precizē apliekamās vērtības noteikšanas kārtību ar akcīzes nodokli apliekamo preču piegādēm,

skaidro priekšnodokļa korekciju veikšanu darījumos ar nekustamo īpašumu,

precizē PVN pārmaksas atmaksas kārtību.

Saskaņā ar jaunajiem MK noteikumiem apliekamām personām jāveic nekustamā īpašuma, kas iegādāts, uzcelts, rekonstruēts, renovēts vai restaurēts laika posmā no 1998. gada 1. janvāra līdz 2001. gada 31. decembrim un ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā, pārreģistrācija. Par pārreģistrācijas termiņiem tiks paziņots papildus.

Būtiskākie jauninājumi pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā.

Jaunie noteikumi papildina to darījumu skaitu uzskaitījumu, kuriem likuma normas nav piemērojamas. Noteikumi paskaidro, ka līdztekus līgumsodiem, dotācijām un subsīdijām no valsts un pašvaldību budžetiem, kas nav piešķirtas kā atlīdzība par apliekamiem darījumiem, likuma normas nav piemērojamas arī

mantiskajiem ieguldījumiem kapitālā,

prasījumu tiesību cesijas darījumiem,

procentu ienākumiem par noguldījumiem kredītiestādēs (to skaitā par bankas konta atlikumu un depozītu),

procentu ienākumiem no parāda vērtspapīriem (to skaitā no obligācijām, parādzīmēm),

akciju dividendēm,

ieņēmumiem no valūtas kursa svārstībām un valūtas darījumu procentu likmēm.

Minētie darījumi pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā nav jāuzrāda.

Precizējot preču piegādes apliekamās vērtības noteikšanas kārtību, MK noteikumi papildināti ar skaidrojumu, ka, piemērojot likuma 2. panta 5. daļu, ja ar akcīzes nodokli apliekamās preces tiek piegādātas no vienas akcīzes preču noliktavas uz citu akcīzes preču noliktavu, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksājumu, ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajā preču piegādes vērtībā nav iekļaujama atliktā akcīzes nodokļa vērtība.

MK noteikumos Nr. 374 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība" ir iekļauts jauns 17.3 punkts ar skaidrojumu, ka preču importa darījumu apliekamajā vērtībā iekļaujama arī transporta pakalpojuma vērtība no starptautiskajā transporta pavadzīmē norādītās kravas iekraušanas vietas citā valstī līdz šajā pavadzīmē norādītajam galapunktam (saņēmējam) Latvijas Republikā (arī tā transporta pakalpojumu daļa no Latvijas Republikas robežas līdz starptautiskajā transporta pavadzīmē norādītajam galapunktam (saņēmējam) Latvijā).

Noteikumos iekļauti vairāki papildinājumi likuma 6. panta "izņēmumi" skaidrojumiem. Atbrīvojums no nodokļa tiks piemērots arī

bibliotēku informatīvajiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti, izmantojot interneta pieslēgumu (noteikumu 55. punkts);

dalības maksai par iesaistīšanos sporta sarīkojumos (57. punkts);

apdrošināšanas polišu izplatītāju sniegtajiem pakalpojumiem, ja ir noslēgts sadarbības līgums ar apdrošinātāju vai apdrošināšanas starpnieku;

dzīvojamās mājas (dzīvokļa) apsaimniekošanas līgumā iekļautajiem iedzīvotāju ikmēneša maksājumiem par mājas iekšējo ūdensvadu un kanalizācijas, apkures un karstā ūdens, siltuma, mājas iekšējo sistēmu uzturēšanu un tehnisko apkalpošanu u.c.

Atbrīvojums nav piemērojams iedzīvotāju maksājumiem par pakalpojumiem, kas nav iekļauti dzīvojamās mājas (dzīvokļa) apsaimniekošanas līgumā un netiek segti no ikmēneša maksājumiem par apsaimniekošanu.

Jaunajos noteikumos ir iekļauti plaši skaidrojumi par priekšnodokļa korekcijām gan mantisko ieguldījumu gadījumos, gan arī darījumos ar nekustamo īpašumu.

Noteikumu 148. - 151. punkts skaidro iegādātā, uzceltā vai rekonstruētā nekustamā īpašuma reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā, priekšnodokļa atskaitīšanas, kā arī tā korekcijas kārtību darījumos ar nekustamo īpašumu. Apliekamā persona reģistrē nekustamo īpašumu VID teritoriālajā iestādē, kurā tā ir reģistrējusies kā ar PVN apliekamā persona, neatkarīgi no nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

Noteikumos ir iekļauts skaidrojums par kārtību, kādā reģistrē, atskaita priekšnodokli un veic tā korekciju darījumos ar nekustamo īpašumu līzinga kompānijas.

Noteikumi papildināti ar 178. - 180. punktu, kur tiek skaidrota kārtība, kādā veicama nekustamā īpašuma, kas iegādāts, uzcelts, rekonstruēts, renovēts vai restaurēts laika posmā no 1998. gada 1. janvāra līdz 2001. gada 31. decembrim un ir reģistrēts VID, pārreģistrācija.

Turpmāk taksācijas periodā pārmaksāto nodokli VID atmaksā vai novirza citu maksājumu veikšanai tādā apmērā, kas nepārsniedz 18% no veikto apliekamo darījumu kopējās vērtības. Atlikušo pārmaksātā nodokļa summu atmaksā no valsts budžeta pilnā apmērā atbilstoši nodokļa gada deklarācijai.