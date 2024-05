Godina mediķus

Saldus medicīnas darbinieku arodbiedrība, atzīmējot Medicīnas darbinieku dienu, godināja tos savus kolēģus, kam šajā amatā apritējušas apaļas darba jubilejas. Tādi bija 40 mediķi, kas savā profesijā nostrādājuši, sākot no 10 līdz pat 45 gadiem. No apsveicamajiem visilgāk nostrādājusi Anita Plaude, Rita Zubova, Gaida Ēbele, Irēna Piterkina. Deviņu mediķu darba stāžs ir 25 un vairāk gadu. Visi jubilāri saņēma skaistas dāvanas, no kolēģiem - lielu ziedu pušķi, bet no muzikanta Ivara - pa dziesmai.