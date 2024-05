Siltumražotāju domas - jau nākamajā sezonā

"Salīdzinot aizvadītā un vēl iepriekšējā gada bilanci, pērn rādītāji bija daudz labāki. Taču vēl viens gads nepieciešams, lai naudas plūsma uzņēmumā stabilizētos," vērtējot aizvadīto apkures sezonu, teica p/u "Saldus siltums" direktors LEONS ŽUTAUTS.

Parādus turpinās piedzīt

"Šogad esam samaksājuši visus kārtējos nodokļus, segti arī iepriekšējo gadu nodokļu parādi. Liels smagums uz uzņēmuma pleciem joprojām ir iedzīvotāju parādi - aptuveni 100 tūkstoši latu. Daudz esam padarījuši parādu piedziņā.

Labi, ka nav vairs tendence parādiem pieaugt. Faktiski to kopējā summa samazinās. Ir grūti tad, ja iedzīvotāji parādus ielaiž. Jebkurā gadījumā mēs stingri turēsimies pie iesāktās kārtības parādu piedziņā, jo arī mums neviens nekādas atlaides nedod. Materiāli par lielajiem parādniekiem jau atdoti tiesā. Taču strādājam ne tikai ar tiem, kas sakrājuši simtiem latu parādu. Gribam panākt, lai cilvēki īres līgumā noteiktajā kārtībā arī maksātu, nekrājot parādus mēnešiem un gadiem. Katra šāda nenokavēta nauda ļauj sakārtot uzņēmuma ražošanas daļu, investēt attīstībā. Jo ātrāk sakārtosim pozīcijas, kas ražošanas procesā vēl ir dārgas, jo ātrāk tiksim pie zemākām izmaksām, līdz ar to varēsim noturēt pašreizējos siltuma tarifus, varbūt tos pat nedaudz pazemināt.

Kā katru uzņēmējdarbību, arī mūs kontrolē. Jau otro gadu uzņēmuma auditēšanā strādā starptautiskais audits, kas gan ražošanas izmaksas, gan visu pārējo vērtē pēc starptautiskā audita principiem. Iepriekšējā gadā pašvaldībai no audita kompānijas tika iesniegts ziņojums, ka jāsakārto tarifu sistēma. Pērn tas tika izdarīts - ieviests divpakāpju tarifs. Tas mums mazliet stabilizēja naudas plūsmu un ļāva neatkarīgi no laika apstākļiem (silta vai auksta ziema) atmaksāt uzņēmumā ieguldītās investīcijas, veikt pastāvīgos maksājumus, iegādāties kurināmo. Kad tarifi politisku apsvērumu dēļ bija noteikti zemāki par siltumražošanas faktiskajām izmaksām, nespējām samaksāt nodokļus, par ko savukārt bija uzrēķināta kavējuma nauda. To mums neviens nenorakstīja. Bet šo naudu būtu varējuši ielikt attīstībā, modernizējot ražošanu."

Realizēs vairākus projektus

"Strādājam pie vairākiem projektiem. Pagājušajā gadā pēc kredītu restrukturizācijas sākām strādāt pie projekta par šķeldas katla uzstādīšanu Kalnsētas katlu mājā. Jau noticis konkurss par iekārtu izvēli, esam izvēlējušies Latvijā ražotus rūpnīcas "Orions" katlus, kuros var dedzināt šķeldu un skaidas. Tuvākajā laikā tiks izsludināts pēdējais konkurss par būvniecību un montāžu. Pirms sākām darbu pie projekta, optimistiski domājām, ka septembrī katlu palaidīsim un paliks laiks arī ieregulēšanai. Bet laiks skrien nežēlīgi ātri. Jāņem vērā, ka gan konkurss aizkavē ar savām procedūrām, gan projektēšanā grafiki aizķeras, gan dažādas saskaņošanas ir garš process. Ja mēs tagad izsludinām konkursu, tikai jūlija otrajā pusē varēsim izvērtēt būvfirmu un noslēgt līgumu. Paliek tikai augusts un septembris. Ļoti nopietni skatīsimies, lai katlu uz sezonu dabūtu gatavu.

Ir vēl viens ļoti aktuāls projekts. 6. jūnijā bija materiālu iesniegšanas termiņš izsludinātajam konkursam par koģenerācijas stacijas būvniecību. Pieteicās 5 firmas. Piedāvājumu izvērtēšana ir ļoti atbildīgs uzdevums, ar ko konkursa komisija ne ilgāk kā mēneša laikā gribētu tikt skaidrībā, lai pateiktu, ar kādu firmu sadarbosimies. Mūsu uzņēmumam ir licence elektrības ražošanai un siltumražošanai. Mums ir vajadzīgi sadarbības partneri, kas palīdzētu koģenerācijas iekārtu uzstādīt un nodot mums uz līzinga principiem. Mēs varētu šo iekārtu apkalpot, ražot un pārdot siltumu un elektrību un no iegūtās peļņas nomaksāt līzingu un pēc laika iekārtu iegūt. Jo ne pašvaldībai, ne uzņēmumam pašam nav līdzekļu, ko ieguldīt.

Cerēsim, ka, realizējot šo projektu, varēsim veikt arī papildu darbus, piemēram, tīklu izveidē, mazo nerentablo katlumāju likvidācijā.

Līdzās apjomīgajam darbam pie projektiem ir arī ikdienišķie darbi. Vecajās caurulēs parādās caurumi. Meklējam, rokam, mainām. Strādājam pie esošo iekārtu profilakses un sakārtošanas, katlu remontiem. Ļoti smagā stāvoklī ir siltumtrase tehnikuma teritorijā - posmā uz bērnudārzu "Īkstīte". Tā savulaik tehnoloģiski ļoti slikti tika izbūvēta, un šādā stāvoklī trasi nodeva mums. Mēs katru gadu remontējām, bet nu tur vairs nav, ko remontēt, ir jāmaina viss posms. Meklējam līdzekļus.

Domāju, ka nākamajos gados ražošanas izdevumiem varēsim atvēlēt vairāk naudas. Šogad tā aizgāja, sedzot nodokļu parādu. Nākamajā apkures sezonā uzņēmums neprognozē mainīt siltumražošanas tarifus.

Izpētes projekts, kas bija iepriekšējā gadā, apstiprināja mūsu darbības virzienu pareizību. Zinām, ka būsim konkurētspējīgi un mūsu izmaksas pēc uzņēmuma modernizēšanas un sakārtošanas noteikti būs zemākas nekā decentralizētai, individuālai apkurei. Centralizētai siltumapgādei ir daudz perspektīvākas izredzes."

Siltumpatēriņu var regulēt dzīvoklī

"Šobrīd katrā mājā var regulēt siltumpatēriņu. Tālākais solis ir - lai katrā dzīvoklī varētu individuāli izvēlēties siltuma režīmu un maksāt atsevišķi pēc patērētā siltuma daudzuma. Sadarbojoties SIA "Saldus namsaimnieks", mūsu uzņēmumam un firmai, kas piegādā iekārtas, šāds pilotprojekts jau ir realizēts Jelgavas ielā 25. Tā kā tas noticis pēc apkures sezonas, efekts būs jūtams nākamajā sezonā. Katrā dzīvoklī uz radiatoriem uzstādīts siltumsadales proporcionalitātes mērītājs. Katrā dzīvoklī tagad iespējams regulēt, kādu siltuma režīmu tajā grib. Ja cilvēka nav mājās, viņš iepriekš noregulē mazāku temperatūru, līdz ar to maksā mazāk. Tas arī ir atspaids tiem cilvēkiem, kam ir grūtāk samaksāt. Piemēram, cilvēks dzīvo vienā istabā, bet pārējās noregulē zemāku temperatūru. Iegūst arī tie, kas var samaksāt. Mums parasti daudzi zvana un saka - gribam siltāk, mums vajag 25 grādus! Šī sistēma atļauj vienam kaimiņam dzīvot 25 grādu siltumā, bet otram - 17.

Interese par šāda projekta realizāciju ir arī vienā Kalnsētas ielas mājā. Izvēle ir patērētāju ziņā, ja viņi šādu projektu grib, tas ir iespējams."