Sestdien Saldū - Kurzemes novada Dziesmu diena

Sestdien, 15. jūnijā, Saldū notiks Kurzemes novada Dziesmu diena, kurā piedalīsies 32 kori, pieci pūtēju orķestri un 9 Saldus rajona deju kolektīvi.

Pēc svētku gājiena, kas sāksies pulksten 16.20 no strūklakas Lielā ielā, dalībnieki sanāks Kalnsētu parkā, kur pulksten 17 notiks svētku koncerts. Koru virsdiriģenti - Jēkabs Ozoliņš (viņš arī mākslinieciskais vadītājs), Jānis Dūmiņš, Romāns Vanags, Kārlis Kreicbergs. No Liepājas rajona un pilsētas vien piedalās 10 kori, no Talsiem - 9, no Tukuma 7, pa vienam korim no Kuldīgas un Ventspils. Mūsu rajonu Dziesmu dienā pārstāvēs jauktie kori "Varavīksne", "Nīgrande" un skolotāju koris "Saldava". Patīkami, ka dziedātāju vidū vairāki jauniešu kori.

Kori dziedās latviešu klasiskās dziesmas, tautas dziesmu apdares, kā arī mūsdienu hītus, kas varētu īpaši iet pie sirds jaunākās paaudzes klausītājiem,- piemēram, Jāņa Lūsēna, Māras Zālītes "Es neesmu dubļus bridis", vairākas Imanta Kalniņa dziesmas, Ulda Marhilēviča, Māras Zālītes "Uz priekšu, Kurzeme!" un, kā jau Saldū, Ērika Ķiģeļa "Saldus sauli".

Svētkus daudzveidīgākus un interesantākus radīs Priekules pūtēju orķestra "Jumītis" (diriģents J. Kudums), Kazdangas pūtēju orķestra (dir. M. Rudzītis), pūtēju orķestra "Talsi"(dir. Jānis Smilga un deju grupa G. Skribāna vadībā), Tukuma pūtēju orķestra (dir. M. Rozenbergs) un Saldus pūtēju orķestra (dir. A. Maculēvičs) muzicēšana. Virsdiriģenti - Artūrs Maculēvičs, Māris Rozenbergs, Jānis Smilga un Raitis Rērihs.

Daudzveidīgs arī rajona deju kolektīvu repertuārs (virsvadītāja Santa Laurinoviča). Redzēsim deju mīļotāju iecienīto "Kreicburgas polku"(J. Ērgļa horeogrāfija), mūsu horeogrāfes Ineses Bušas "Saldus polku", kuru dejos rajona jauniešu deju kolektīvi, Saldus novadnieces horeogrāfes Guntas Skujas "Vidzemes Eilenderi" ("Iļģu" interpretācija) un daudz citu jauku pārsteigumu.

Dziesmas, dejas, mūzikas cienītāji aicināti nākt, klausīties un baudīt svētku prieku kopā ar dalībniekiem.

Pēc koncerta - balle kopā ar populārajiem "Labākajiem gadiem".