20. jūnijā sniegs tikai neatliekamo palīdzību

Nākamceturtdien, 20. jūnijā, no pulksten 8 līdz 16, Latvijā streikos medicīnas darbinieki. Viņu pulkā būs arī Saldus rajona mediķi.

SIA "Saldus medicīnas centrs" slimnīcas un poliklīnikas darbinieku arodbiedrības vadītāja Astra Mankusa pastāstīja, ka streiku atbalsta 235 slimnīcas, 34 poliklīnikas un 14 SIA "Zobārstniecība" darbinieki.

20. jūnijā visi mediķi būs savās darba vietās, taču iedzīvotājiem tiks sniegta tikai neatliekamā medicīniskā palīdzība. Šajā dienā nebūs plānveida operāciju, izmeklējumu, fizioprocedūru, profilaktisko apskašu. No slimnīcas pirms streika dienas izrakstīs pacientus, kam ārstēšana pabeigta.

Mediķi 20. jūnijā uz darbu neies vieglu sirdi, jo ne jau savu kaprīžu dēļ izškīrušies par šādu galēju soli. Tāpēc viņi lūdz cilvēkus būt saprotošiem un bez vajadzības šajā dienā pie ārsta neiet.

Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis, ģimenes ārsts Jānis Sergejenko pastāstīja, ka streiku atbalsta un 20. jūnijā streikos rajona lauku teritorijā un Saldū strādājošie ģimenes ārsti. "Visi atradīsies savās darba vietās, taču pacientus nepieņems, medicīniskā palīdzība tiks sniegta tikai neatliekamos gadījumos. Ja jums ir hroniskas kaites, nepieciešams uzrakstīt recepti, izmērīt asinsspiedienu vai veikt kādu citu izmeklējumu, lūdzu to izdarīt vai nu pirms, vai pēc 20. jūnija."

Mediķu galvenās prasības ir atzīt veselības aprūpi valstī par prioritāti un palielināt veselības budžeta īpatsvaru līdz 7% no iekšzemes kopprodukta; no 1. jūlija ārstniecisko pakalpojumu cenā noteikt vidējo darba samaksu 140,99 Ls, kas nodrošinātu vidējo mēnešalgu normāla darba laika ietvaros ārstiem 180 - 190 Ls, vidējam ārstnieciskajam personālam 120 - 130 Ls (no valsts budžeta papildus nepieciešami 4,7 miljoni Ls, neieskaitot šajā summā pacientu iemaksas un nesamazinot pakalpojumu apjomu); kompensēt nesamaksātos 1,7 miljonus Ls par pērn sniegtajiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem; Ministru kabinetam apstiprināt ārstniecības amatu sarakstu, kur normālais darba laiks ir 38,5 stundas nedēļā (no šī gada 1. jūnija tas noteikts 40 stundas).