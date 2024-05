Arī nesmēķētāji var kļūt atkarīgi

Next

LĪGOTŅU ĢIMENE no Saldus — tētis Ilgvars, mamma Dina, meita Ilva un dēls Gints — klausīsies jauno magnetolu ar kompaktdisku atskaņotāju. FOTO - SILVA KLEINBERGA

MUIŽNIEKU ĢIMENES no Blīdenes balvu — fotoaparātu — saņēma Alberts. Fotografēšanā klāt nebija viņa kundze Rasma.

ANSONU ĢIMENE no Ezeres — tētis Pauls, dēls Kristiāns (abi attēlā) un mamma Vaira — nu varēs izmēģināt jauno telti un uzspēlēt badmintonu.

"Mīts, ka atkarība uz mums neattiecas, jāizmet no galvas. Tā iet plašumā, un no tās negatīvās ietekmes cieš arī tie, kas atkarību izraisošās vielas nelieto," pēc starptautiskā projekta "Nodrošināsim no tabakas dūmiem brīvu gaisu saviem bērniem" darba grupas izbraukuma sēdes Saldū teica rajona padomes izpilddirektore Ina Behmane.

Projektam jākļūst ilgtspējīgam

Dažādu projekta pasākumu kampaņa beigusies, taču tas nenozīmē, ka projekts neturpināsies. Pasākumi plašam cilvēku lokam - anketēšana, akcijas, diskusijas, tikšanās - projekta realizētājus pārliecinājuši, ka tieši zināšanu un informācijas trūkums par smēķēšanas, bet jo īpaši - pasīvās smēķēšanas - kaitīgo ietekmi ir viens no iemesliem, kāpēc šai aktuālajai problēmai cilvēki pievērš tik maz uzmanības un bieži vien samierinās ar smēķētāja klātbūtni gan sabiedriskās vietās, gan darba vietā un dzīvoklī, kaut tas nenovēršami bojā nesmēķētāja veselību. Tāpēc projekts turpināsies. Varbūt ne vairs ar tik plašām akcijām, taču, aptverot noteiktas mērķgrupas, lai liktu šai problēmai ne tikai pievērst nopietnāku vērību, bet mācītu, kā no tās atbrīvoties.

Turpināsies reidi kafejnīcās un citās sabiedriskās vietās, lai pārliecinātos, kā šeit pilda likuma noteikumus par smēķēšanas ierobežošanu. Rajona mērogā organizēs dažādus seminārus, tostarp arī pašvaldību atbildīgajām amatpersonām, lai uzzinātu, ko katra pašvaldība grib un var izdarīt, lai tās teritorijā propagandētu veselīgu dzīvesveidu un gādātu, lai nesmēķētāji, īpaši - bērni, neciestu no pasīvās smēķēšanas. Projekta rajona darba grupa ļoti cer uz veiksmīgu sadarbību ar Saldus pilsētā izveidoto un domes deputātu morāli atbalstīto profilakses grupu atkarības problēmu atklāšanai un ierobežošanai.

Veselības veicināšanas centra direktora vietniece Iveta Bluka pastāstīja, ka centrs ieplānojis vēl divus projektus - "No tabakas dūmiem brīva darba vieta" un "Smēķēšana un grūtniecība". Projekti jau sagatavoti pieteikumu līmenī, tiek meklēts finansējums. Savukārt Pasaules veselības organizācijas uzmanības lokā ir tēma, kā motivēt cilvēkus atmest smēķēšanu, no kuras izraisītajām slimībām pasaulē ik gadu nomirst vairāki miljoni cilvēku. Šajā sakarā Maskavā ieplānota plaša mēroga tikšanās, lai izstrādātu vadlīnijas, kas noderētu visām valstīm savu programmu veidošanā.

Nesmēķētāji bieži vien samierinās

Darba grupas sēdē, kurā piedalījās Pasaules veselības organizācijas Romas un Ženēvas biroja ekspertes, Veselības veicināšanas centra, Valsts Narkoloģijas centra, reklāmas firmas "Mr. Lemons" (izgatavoja uzlīmes, plakātus un bukletus projektam), Jūrmalas pilsētas domes un Saldus rajona padomes (abas pašvaldības piedalās starptautiskajā projektā "Nodrošināsim no tabakas dūmiem brīvu gaisu saviem bērniem") pārstāvji, izvērtēja jau padarīto un projekta ieguvumus.

Pēc viesošanās Saldus 2. vidusskolā, kuras 12.d klases skolēni aktīvi piedalījās projekta akcijās (devās pilsētas ielās un dalīja cilvēkiem izglītojošus materiālus, ciemojās pie saviem vienaudžiem rajona skolās ar pašu sagatavotu uzvedumu "Tiesa cigaretei"), izskanēja doma, ka šādas akcijas, protams, uzreiz redzamus rezultātus nedos, taču padomāt tomēr liek. Daudzi skolēnu vecāki (ar viņiem tikās vecāku klubiņa pārstāvji un narkoloģe; 1. - 6. klašu skolēni viņiem mājās aiznesa speciālos bukletus un uzlīmes) esot atzinuši, ka nav zinājuši - pasīvās smēķēšanas ietekme ir vēl negatīvāka nekā smēķēšana, jo 85% cigarešu dūmu nonāk nevis smēķētāja organismā, bet apkārtējā vidē, kurā bieži vien uzturas arī bērni.

Projekts parādīja arī to - daudzi nesmēķētāji samierinās, ka viņiem jāuzturas ar tabakas dūmiem piesārņotā gaisā un aktīvi neprasa ievērot vismaz tās normas, ko nosaka likums. Cilvēki nezina, ka viņi var pieprasīt darba devējam nodrošināt no tabakas dūmiem brīvu darba vietu, ka viņi pat var atteikties strādāt piesmēķētās telpās. Bet reidi Saldus kafejnīcās un klubos liecina, ka pagaidām vairums šo iestāžu īpašnieku nav ieinteresēti, lai tās apmeklē arī nesmēķētāji, jo šeit lielākā daļa telpu vai pat visa telpa atvēlēta smēķētājiem.

Pēc atkārtota reida šajās iestādēs bija gan izvietotas likumā norādītās zīmes (izņemot kafejnīcu pie "Admirāļu kluba"), kurā vietā telpā var smēķēt, bet kurā tas aizliegts, taču tas nenozīmē, ka visur ir arī nepiesmēķēts gaiss. Piemēram, "Saldus klubā" un "Odesā" nesmēķētājiem bija ierādīts tikai viens galdiņš, pie kura gan greznojās zīme, ka šeit smēķēt aizliegts, taču sliktās ventilācijas dēļ tabakas dūmi bija jūtami tikpat stipri, kā pārējā smēķētājiem atvēlētajā telpas daļā. Šie galdiņi visdrīzāk ir tikai butaforija, jo neviens sevi cienošs nesmēķētājs pie tiem tik un tā nesēdēs arī tad, ja šeit darbotos ventilācija. Jo kāpēc gan nesmēķējošam kafejnīcas apmeklētājam būtu jājūtas kā citplanētietim, kurš jānorobežo no pārējiem apmeklētājiem, piesēdinot pie telpas attālākajā stūrī vai nišā novietota vienīgā galdiņa, kamēr smēķētājiem atvēlēta visa pārējā plašā telpas daļa?

Jūrmalas domes pārstāve dalījās savā dažādu akciju organizēšanas pieredzē. Cilvēku interesi un atsaucību, viņasprāt, izraisījis tas, ka šī nav bijusi kampaņa par vispārēju smēķēšanas atmešanu, bet gan cīņa par tīru gaisu un veselību bērniem. Interesanta ir Jūrmalas darba grupas iecere ar pašvaldības atbalstu izveidot pilsētā divas no tabakas dūmiem pilnīgi brīvas vietas - Jūrmalas galvenajā ielā un vienā no pilsētas parkiem. Tas nozīmē, ka šajās vietās smēķēt vispār nedrīkstēs.

Sēdes laikā apbalvoja Saldus rajona konkursa "Nesmēķējošā ģimene" izlozes uzvarētājus (attēlos). Viņi saņēma projekta darba grupas sarūpētās vērtīgās balvas un noklausījās viņiem veltītu Ulda Fridrihsona koncertu.