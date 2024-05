Sākas konkurss par sakoptāko pagastu

Rīt mūsu rajonā sākas konkursa "Sakoptākais Latvijas pagasts - 2002" pirmā kārta, kurā tiek vērtēti sakoptākie pagasti katrā rajonā.

Konkursa "Sakoptākais Saldus rajona pagasts - 2002" vērtēšanas komisija izstrādājusi grafiku, kādā kārtībā komisija apskatīs visus rajona 16 pagastus un Brocēnu novadu. Rīt komisija dodas uz Zvārdes un Gaiķu pagastu. Pēdējie 3. jūlijā tiks apskatīti Jaunauces un Ezeres pagasti.

Rajona konkursa uzvarētāju izvirzīs valsts konkursa otrajai kārtai - Kurzemes novada konkursam. Bet visus rajona konkursa uzvarētājus apbalvos ar rajona padomes sarūpētām vērtīgām balvām.

Vērtēšana notiks, vadoties no valsts konkursa izstrādātās metodikas, kurā pagastus novērtē pēc divu veidu kritērijiem - vizuāli apskatot pagastu un iepazīstoties ar vērtēšanai nepieciešamajiem dokumentiem vietējā pašvaldībā. Bez tam vērtēšanas komisija apskata un pēc iespējas novērtē arī divas saimniecības, no kurām vienu izvēlas pagasta padome vai novada dome, bet otru no pašvaldības ieteiktajām 5 saimniecībām izlozē.

Komisijai nāksies pamatīgi pastrādāt, jo vērtēšanas kritēriju ir daudz. Piemēram, kāda ir pašvaldības attīstības programma; kā pašvaldība sadarbojas ar citām pašvaldībām, ārvalstu un citiem sadarbības partneriem; kādā kārtībā pašvaldības teritorijā ir komunālā un ūdenssaimniecība, kā darbojas attīrīšanas iekārtas, kā tiek nodrošināta atkritumu savākšana, ugunsdrošība utt. Pamatīgi jāvērtē arī zemkopība un lauku vide pagastā, jo punkti paredzēti gan par lauksaimniecības zemju izmantošanu, gan sējumu stāvokli, gan mežsaimniecību, lopkopību, lauku uzņēmumiem un citām ar lauksaimniecību saistītām nozarēm. Vēl tiek vērtēta sakoptākā uzņēmējdarbības vide, investīciju piesaiste, izglītošanās un kultūras iespējas pagastā, veselības aprūpes pieejamība, demogrāfiskā situācija, sociālā palīdzība, nevalstisko organizāciju aktivitātes, pašvaldības ēku un pārējo objektu sakoptība u.c.

Rajona konkursa vērtēšanas komisiju apstiprinājusi rajona padome, komisiju vada Zirņu pagasta padomes priekšsēdētājs Vilnis Grāvelis. Vērtēšanā viņam palīdzēs rajona padomes ekonomikas nodaļas galvenā speciāliste Velta Bagātā, valsts a/s "Latvijas autoceļu direkcija" Saldus nodaļas vadītāja Elza Jaunzeme, VUGD rajona ugunsdrošības inspektors Ilgvars Līgotnis, Liepājas reģionālās vides pārvaldes Saldus nodaļas inspektore Dzidra Strautmane un galvenā valsts kultūras inspektore Saldus rajonā Zaiga Upeniece.