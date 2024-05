Pašvaldību vadītāji tiekas Brocēnos

Rajona padomes jūnija sēde notika Brocēnu novadā. Pēc sēdes padomes locekļi apskatīja novada domi. Domes priekšsēdētājs Arvīds Mēters atbildēja uz kolēģu jautājumiem.

Lemj par finansējuma sadali

Pieņēma lēmumu "Par finansējuma sadales principiem pedagoģiskā procesa nodrošināšanai rajona pašvaldību vispārizglītojošās skolās". Šis lēmums būs pamatdokuments, pēc kā nākamajā mācību gadā sadalīt valsts mērķdotācijas.

Lēmums "Par interešu izglītības programmu finansēšanu" nosaka, kadā kārtībā sadalāma no valsts budžeta mērķdotācijām saņemtā nauda interešu izglītībai. Apstiprināja likmju skaitu pedagoģiskajiem darbiniekiem, kas realizē interešu izglītības programmas un noteica, ka apstiprinātās likmes robežās pulciņu skolotājiem likmju skaitu nosaka izglītības iestādes vadītājs. Apstiprināja arī darba samaksas kārtību pulciņu skolotājiem, kas realizē interešu izglītības programmas.

Atbalstīja Rubas speciālās internātskolas vēlmi sakārtot skolas siltumapgādi, iesaistoties energoefektivitātes un vides piesārņojuma samazināšanas pasākumu projektā 2004. - 2007. gadam. Uzdeva skolas direktorei izstrādāt projekta pieteikumu un iesniegt to valsts investīciju programmai.

Sakarā ar to, ka saņemti 19 850 Ls no Latvijas Izglītības informācijas sistēmas datoru iegādei skolām, 500 Ls no Latvijas Kultūras fonda saskaņā ar novadprogrammas līgumu un 300 Ls no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, kā arī saņemts 72 000 Ls aizņēmums no Valsts kases SIA "Saldus medicīnas centrs" slimnīcas mākslīgās plaušu ventilācijas aparatūras iegādei un ķirurģijas nodaļas remonta veikšanai, par attiecīgo summu grozīja rajona padomes budžetu.

Apstiprināja rajona autoceļu fonda līdzekļu sadalījumu par aprīli. No transporta nodokļa pašvaldībām sadalīja 2013 Ls, rezerves fondā atstājot 476 Ls; no akcīzes nodokļa sadalīja 11 462 Ls, rezervē atstājot 2700 Ls.

Apstiprina direktoru, nolikumus, komisijas

Par Rubas speciālās internātskolas direktori no 2002. gada 1. jūlija iecēla Sandru Statkus, kas līdz šim pildīja direktores pienākumus.

Tā kā no darba rajona padomē aizgājusi juriste Gunta Vēdzele, mainīja pasažieru autotransporta komercpārvadājumu licencēšanas komisijas sastāvu, izslēdzot G. Vēdzeli no šīs komisijas un viņas vietā apstiprinot rajona padomes pašreizējo juristi Ingunu Šibeiku. Šī paša iemesla dēļ grozīja arī rajona nepamatoti represēto personu materiālo zaudējumu atlīdzības komisijas sastāvu, atbrīvojot G. Vēdzeli no komisijas sekretāres pienākumu pildīšanas un viņas vietā apstiprinot I. Šibeiku.

Tā kā pieņemts Profesionālās izglītības likums, kas nosaka, ka mūzikas un mākslas skolas ir profesionālās izglītības iestādes, bija jāpieņem jauni nolikumi. Apstiprināja Saldus Mākslas skolas nolikumu un Saldus Mūzikas skolas nolikumu. Uzdeva abu skolu direktoriem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem iesniegt dokumentus Izglītības un zinātnes ministrijā licences saņemšanai.

Piešķīra rajona padomes priekšsēdētājai Ausmai Liepai kārtējo atvaļinājumu no 15. jūlija līdz 11. augustam. Šajā laikā viņas pienākumus pildīs rajona padomes priekšsēdētājas vietnieks Aidis Herings.

Noklausās informācijas

Izteikt sadarbības piedāvājumu bija ieradies Liepājas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatoru komisijas priekšsēdētājs Artis Rimna. Lai gan likums nosaka, ka no 1. jūnija pašvaldībās bija jāsāk darboties sabiedrisko pakalpojumu regulatoram, šī institūcija pagaidām izveidota tikai dažās lielākajās pašvaldībās, tostarp Liepājā. A. Rimna informēja, ka gandrīz neviena pašvaldība nav tik finansiāli spēcīga, lai patstāvīgi uzturētu sabiedriskā regulatora institūciju, tāpēc piedāvāja sadarbību. Liepājas regulatoru komisija izsūtījusi līdzīgus piedāvājumus arī Talsu un Kuldīgas pilsētu un rajonu pašvaldībām. Sēdē tikai noklausījās informāciju un nolēma par šo jautājumu spriest atsevišķi.

Liepājas reģionālās vides pārvaldes Saldus nodaļas inspektore Dzidra Strautmane atgādināja, ka pašvaldībām savā teritorijā līdz 2003. gada 1. jūnijam jāapzina potenciāli piesārņotās vietas, jo izdoti attiecīgi Ministru kabineta noteikumi.

Rajona padomes padomniece ārējās sadarbības jautājumos Sarmīte Ozoliņa pastāstīja, ka kopš 23. aprīļa spēkā ir Reģionālās attīstības likums. Saskaņā ar to valstī izveidoti 5 plānošanas reģioni - Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales un Rīgas. Līdz augustam katrā pašvaldībā jānolemj, kurā plānošanas reģionā tā vēlētos atrasties.

Rajona padomes informācijas tehnoloģiju speciālists Egils Ķuzis informēja par iespēju piedalīties bibliotēku informācijas tehnoloģiju projekta konkursā, kas dotu iespēju ar datoriem apgādāt arī pagastu biliotēkas. Šajā konkursā startējušas visas pašvaldību bibliotēkas.

Valsts izglītības vecākā inspektore Saldus rajonā Gaida Lilienšteina pastāstīja par skolu akreditāciju 2. semestrī. Rajonā akreditētas 6 izglītības iestādes un 16 mācību programmas, 2 izglītības iestādēs akreditācija jāveic līdz šī gada decembrim.