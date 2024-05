Ezerē ielīgo ar akcentu

Pie Ezeres vidusskolas 8. klases skolēniem pirms Jāņiem atbrauca draugi - Liepājas 3. pamatskolas 8. klase. Mūsējie viņiem mācīja līgodziesmas, un liepājnieki tās dziedāja, iespējams, pirmoreiz mūžā.

Ezeres latviešu vidusskolu un Liepājas krievu pamatskolu kopā saveda latviešu valodas apguves programmas projekts "Gliemezītis". Ziemā skolas vienojās par sadarbību, bet pavasarī jau pirmoreiz paguva ciemoties viena pie otras. Liepājnieki mūsējiem izrādīja savu pilsētu, tāpat Ezeres skolēni centās iepazīstināt ar savu pagastu.

Projekta ideja pieder Liepājas 3. pamatskolas latviešu valodas skolotājai Skaidrītei Lejai, viņa arī sevi ļauj dēvēt par "Gliemezīša" mammu. "Pats galvenais uzdevums - lai krievu bērni labāk apgūtu latviešu valodu un lēnām kā gliemezīši virzītos latviešu kultūrā. Tajā pašā laikā - kā gliemezīši nepamestu savas mājas - savu kultūru nestu visur līdzi. Bez tam Ezerē Liepājas skolēni paplašina savas zināšanas par Latvijas vidi un apkārtni," - tā S. Leja. Vakar draugi ne tikai runāja par Jāņiem un līgošanu, bet arī "apspēlēja" gliemezi un uzzināja, kas ir gliemežvāks, kas - gliemene... Krievu skolēniem bija, par ko palauzīt galvu. Bet viņi saka: mācības latviešu valodā nebaida, jo, kad ciemojušies pavasarī, piedalījušies stundās kopā ar Ezeres vidusskolas skolēniem. Tagad smaida - krievu valodas stunda bijusi visvieglākā, arī 7. klases ģeometrijā visu jau zinājuši.

Sadarbība ir apbpusēja - arī latviešu bērni mācās. Saprasties, sadraudzēties, runāt krieviski. "Pēc iepazīšanās es Jūlijai uz Liepāju krieviski rakstīju vēstuli," - stāsta Anita Groskaufmane. "Paņēmu bibliotēkā vārdnīcas, un īpaši grūti nebija. Jūlija pēc tam man atrakstīja atbildi latviešu valodā."

Mācās ne tikai bērni, bet arī Liepājas skolotāja Marina Mikrjukova. Stundās viņai nav latviski jārunā, tādēļ praktizēties runāt latviski sanākot gaužām maz.

"Tagad krievu bērni daudz agrāk var iemācīties latviešu valodu, jo mācās to jau no 1. klases. Man tādas iespējas nebija. Tāpēc priecājos par šo projektu, kas man ir kā laba valodas skola."

Projekts patīk visiem, kas tajā iesaistīti. Galvenokārt - draudzības dēļ. Izrādās, tā turpināsies, un ezernieki jau ielūgti uz Liepāju otrreiz - lai apskatītu, ko nepaguva, lai sadraudzētos vēl vairāk. Abas skolas uzaicinātas ciemoties Grobiņas vidusskolā.

"Es priecājos līdz ar visiem par iespēju būt kopā ar labiem draugiem un sevi bagātināt. Lauku bērniem nemaz tik daudz skaistu notikumu neizdodas piedzīvot, īpaši - vasarā. Arī vecāki par šo sadarbību noteikti priecājas," - saka Ezeres vidusskolas direktores vietniece Biruta Stone. Viņai piekrīt skolotāja Vaira Ansone, kas atzīstas: "Nemaz nedomāju, ka varētu būt tik jauki. Mums ir vislabākie Liepājas un vislabākie Ezeres bērni."

Liepājnieki neaizmirst draugu sirsnīgo attieksmi, viņus uzņemot, - to atzīst Mihails Korņijenko, Aleksejs Mikrjukovs, Ksenija Ļebedeva, Jūlija Jeršova un citi. "Pirmoreiz bijām nedaudz nobijušies, vai uz mums neteiks: krievi atbraukuši. Bijām tiešām pārsteigti, ka nekā tāda nebija," - smaida Mihails. "Mūs aizveda pie lielā akmens, izrādīja parku. Te ir ļoti skaista daba. Un avots! Es uz mājām aizvedu avota ūdeni, mana mamma to visu laiku slavē."

"Liepājas 3. pamatskola atrodas nabadzīgā Liepājas rajonā - Karostā, kas jau no cara laikiem ir bijusi kara osta, kurā piestājuši kara kuģi," - pastāstīja Skaidrīte Leja. "Kad atjaunoja Latvijas neatkarību, visiem Krievijas virsniekiem bija jāatstāj mājas un jādodas prom. Gandrīz visas jaunās blokmājas tagad ir tukšas, bez logiem, durvīm un santehnikas. Apkārt mūsu skolai ir postaža. Skaistākais objekts ir katedrāle, kurā padomju laikos matrožiem bija klubs. Šodien dievnams tiek atjaunots, kupoli - apzeltīti. Ja Liepājas avīzēs ir sludinājums, ka vēlas mainīt dzīvokli, bieži ir piebilde - Karostā, Tosmarē un Zaļajā birzī nepiedāvāt. Uz Karostu pārceļas tie, kurus ar tiesas lēmumu izliek no dzīvokļa, jo viņi nespēj par to maksāt.

Toties mūsu skolā mācās gaiši un sirsnīgi bērni. Un talantu mums netrūkst! Iedomājieties, mūsu skolas 5. klases skolniece Marija Kanapļova uzvarēja "Jauno talantu konkursā" Rīgā un brauks uz Holivudu. Amerikā viņa angliski runās fragmentu no "Kara un miera" un dejos. To viņa lieliski prot. Es meitenei 2. klasē mācīju latviešu valodu un zinu, kādos apstākļos šis talants ir veidojies. Kad uzdevu mācīties dzejolīti, Marijas mamma stāstīja: "Mašeņka dzejoli mācās, sēdēdama vaļenkos." Jo jaunās mājas neapkurina. Tāds ir mūsu rajons un mūsu skola."