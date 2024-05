Ielaiž gaismu, nelaiž aukstumu

Logs ir tā ēkas daļa, kura nolietojas visātrāk. Arī - kuru visvienkāršāk modernizēt. SIA "Logu servisa centrs", kas Saldū strādā pāris mēnešus, sola, logus mainot, sagādāt saimniekiem vismazāk neērtību.

Neliels darbs nelielam uzņēmumam

"Pirms izlemt, vai atvērt šeit savu filiāli, izpētījām, vai saldeniekiem ir, kas nomaina dzīvokļos logus," stāsta "Logu servisa centra" direktors Uldis Dārziņš. "Būvfirmām nav tik vienkārši pildīt šādus nelielus pasūtījumus, jo no liela objekta uz dažām stundām jāsūta prom pāris cilvēku. Ērtāk ir, ja ar to nodarbojas īpaši šim darbam sagatavoti speciālisti, kas seko līdzi jaunumiem logu tirgū, regulāri mācās strādāt ar jaunām tehnoloģijām un prot par jaunumiem pastāstīt klientiem. Līdz ar to logu maiņa mājās saistās ar aizvien mazākām neērtībām. Mēs neremontējam dzīvokļus, tikai mainām logus, logu aili remontējot tik, cik to vēlas klients. Ja vajag, varam to atjaunot pilnīgi."

Pašlaik "Logu servisa centram" ir pieci veikali Rīgā, pa vienam Liepājā, Kuldīgā, Ventspilī, Saldū, tos gatavojas atvērt arī Valmierā un Ogrē. Mūsu pilsētas veikaliņā strādā 3 cilvēki. Šeit, šķiet, ir neparastākā tirdzniecības zāle Saldū, jo prece ir ierāmēti dažādi logi, ko klients pēc sirds patikas var izpētīt, aptaustīt un izvirināt, lai izvēlētos - kādus vēlas savās mājās. Starp citu, pirmo nedēļu rezultāti liecina, ka Saldū "Logu servisa centrs" ienācis visveiksmīgāk salīdzinājumā ar citām pilsētām.

Logu rāmji - Latvijā ražoti

Plastmasas un alumīnija logi vairs nav nekāds jaunums, un vairs nav arī vajadzības tos ievest no ārzemēm. Tos tepat, Grobiņā, izgatavo firma "Aile", kura šopavasar ražotni modernizējusi un nu var lepoties ar modernāko platmasas logu rūpnīcu Baltijā. Savukārt koka logi tiek gatavoti uzņēmumos "Flora" un "Staļi". "Negribu teikt neko sliktu par galdniecībām, kas izgatavo koka rāmjus, - tām ir sava klientūra, kas šos izstrādājumus augstu vērtē," uzsver U. Dārziņš, "taču mēs sadarbojamies ar uzņēmumiem, kuri specializējušies tieši logu rāmju ražošanā un investējuši modernās, augstu kvalitāti nodošinošās iekārtās."

"Stikls vairs nav tikai tradicionālās izpratnes materiāls," taujāts par jaunumiem logu nozarē, viņš labprāt pastāsta. Ir siltumizolējošie, saules gaismu absorbējošie stikli, kas noder atkarībā no telpas novietojuma un funkcijām. Drīz stāsies spēkā būvnormatīvi, saskaņā ar kuriem celtniecībā vairs nevarēs izmantot parasto stiklu, bet gan selektīvo - ar augstāku siltumizolācijas pakāpi, tātad - siltumu taupošāku. Jaunie noteikumi logu izmaksas sadārdzinās par aptuveni 3 latiem kvadrātmetrā. U. Dārziņš gan apgalvo - šī nauda ēkas izmantotājam atpelnīsies aptuveni trijos gados, ietaupot siltuma izmaksas.

Nepietiekami vēdina telpas

Dzirdētas diskusijas par to, vai plastmasas un alumīnija logi dzīvojamā ēkā nekaitē veselībai. Taču "Aile" Latvijā pirmā savā nozarē saņēmusi ISO 9001 sertifikātu, tātad gan izstrādājums, gan arī ražošanas process atbilst augstiem standartiem arī veselības aizsardzībā.

Drīzāk problēma ir cita - pieraduši pie šķirbainajiem, šķībajiem logu rāmjiem, kad tika nodrošināta pat pārlieku liela ventilācija, jauno logu īpašnieki pietiekami nevēdina telpas, un sāk bojāties sienu apdare, cilvēki sūdzas par sliktu pašsajūtu. Taču to var novērst, biežāk logu turot vaļā vai arī ierīkojot pasīvās ventilācijas.