Vairāk nekā 30 gadus pēc "nemūžam!"

Pirmā darbdiena pēc Līgosvētkiem a/s "Saldus mežrūpniecība" darbiniekiem šogad sāksies ar patīkamu brīdi - apaļā jubilejā sveiks uzskaitvedi INĀRU BRŪVERI, kura šajā uzņēmumā visos laiku līkločos nostrādājusi jau 34 gadus.

Kad jauno kantora darbinieci toreizējais MRS transporta ceha priekšnieks Zālamans Kuršāns aicināja strādāt par dispečeri, pirmā reakcija bija: "Nemūžam!" Tagad, pēc 33 kopā ar transportniekiem pavadītiem gadiem Ināras kundze atkal saka "nemūžam" - attiecinot to uz strādāšanu citā darbā vai citā kolektīvā. To, starp citu, tagad vada iepriekšējā priekšnieks dēls Harijs Kuršāns.

"Man patiešām laimējies ar darbabiedriem. Jau no pirmās darba dienas jutu viņu cieņu, pieklājību. Tur, aiz darbnīcu durvīm, vīriem pasprūk arī pa stipram vārdam, bet manā klātbūtnē viņi nekad nav atļāvušies rupjības." Tā kā Ināras Brūveres tiešais pienākums ir zināt - ko kurā brīdī dara šoferi, viņai gadoties arī glabāt pa noslēpumam. Un savureiz uzklausīt darbabiedrus, kad vajadzīgs padoms vai vismaz sapratne. "Ir tikai jāprot klusēt," viņa uzsver.

Galvenais Ināras Brūveres darbā ir precizitāte - izrakstot ceļazīmes, izsniedzot degvielas talonus, pārlūkojot, vai šoferi atpakaļ atdotajās ceļazīmēs uzrādījuši visus nepieciešamos datus utt. Ja vajadzīgs, arī palīdz ceļazīmes aizpildīt, jo uzskaite patiešām ir visai komplicēta. Viņa atzīst - mežrūpniecības darba stils pa šiem gadiem mainījies līdz nepazīšanai. Agrāk te strādāja vairāk par 20 kokvedējiem, katram savs šoferis. Tagad nedaudzajiem kokvedējiem katram vairāki šoferi, kas strādā maiņās, liela uzmanība tiek pievērsta, lai jaudīgā, dārgā tehnika būtu noslogota.

Harijs Kuršāns Ināras Brūveres profesionalitāti raksturo ar nelielu piemēru: "Reiz, kad Ināra jau bija aizgājusi uz mājām, priekšniecība prasīja kādus datus, ko pats nezināju. Viņa pa telefonu stāsta: paņem to žurnālu, atšķir tur, paskaties to ciparu, saskaiti ar to, kas rakstīts apakšā, un būs tas, kas tev vajadzīgs..."

Viņš saka - šo darbu tik labi nekad nevarētu izdarīt cits. Ināras kundze atsmej, ka nav jau bijis iespējas izmēģināt šeit citu, jo tikai pēdējā gada laikā bijusi pirmā reize, kad darbs kavēts slimības dēļ. "Gadi liek sevi manīt," atzīst I. Brūvere. "Tagad noder uzņēmuma gādātā veselības apdrošināšanas polise - jo garākus gadus darbinieks nostrādājis, jo dārgāka un labāka." "Bet vispār mēs viņu ļoti saudzējam," uzsver transporta ceha priekšnieks.

Tepat kaimiņos - SIA "Saldus mežrūpniecības uzņēmums" - strādā Ināras kundzes dzīvesbiedrs Ilmārs, kurš arī ir viens no ilggadējākajiem bijušā MRS darbiniekiem - viņam darba stāžs jau tuvojas četrdesmit gadiem. Abas meitas pēc skološanās arī palikušas dzīvot Saldū, un var just, cik patīkamas un mīļas Ināras kundzei ir rūpes par mazmeitiņu un mazdēliņu.

Vai ir arī kāds vaļasprieks? Ināra Brūvere smejot sāk uzskaitīt - gatavot, kopt, ravēt..., taču kolēģis pārtrauc un viltīgi vaicā - kāds bija laiks šajā dienā pirms trim gadiem? Izrādās, pēdējos gados Ināras kundze trīsreiz dienā pieraksta laika apstākļus un gaisa temperatūru. Esot interesanti salīdzināt dažādu gadu pierakstus. Nekādas prognozes gan veidot neuzdrošinoties - tām vajadzīgi patiešām ilgstoši novērojumi.