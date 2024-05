Tibetiešu mūki visu dzīvi mācās iegūt apgaismību

Valsts Himalajos - Tibeta -, kuru dēvē par pasaules jumtu, bet kura zaudēja savu neatkarību un tagad ir lielās Ķīnas sastāvdaļa, saista un saistīs cilvēkus, kuri tiecas pēc garīgām vērtībām, pēc Šambalas, kuru neviens nav redzējis, bet kuru tik daudzi meklē.

Ķīnai ļoti nepatīk, ka tai aizrāda Tibetas okupāciju un cilvēktiesību pārkāpumus. Prezidenta Dzjana Dzemina vizītes laikā Latvijā nekādi starpgadījumu šinī ziņā nenotika. Mūsu valsts pārstāvji savus iebildumus izteica ļoti bikli - ka tik neaizvainotu viesi. Un Latvijas tauta Dzeminu varēja ieraudzīt tikai televizorā. Kaimiņvalsts Lietuvas divi deputāti gan pamanījās Dzeminam degungalā pavicināt Tibetas karodziņus, par ko ciemiņš tā apvainojās, ka nesasveicinājās protokolā ierastajā kārtībā. Tā reaģē komunistiskā Ķīna.

Bet Tibetas mūki, Dalailama, dzīvodami emigrācijā Indijā, kur uzcēluši klosteri, brauc pa pasauli, stāsta par savu valsti, tās kultūru un māca cilvēkiem būt labestīgiem. Man noteikti ir simpātiskāka tibetiešu rīcība, nevis - ķīniešu.

Pēc Dalailamas pagājušās vasaras vizītes Latvijā viņam mūsu valsts iepatikusies. Tieši tāpēc pirms divām nedēļām tantriskā Gjudmedas klostera četri mūki bija ieradušies Rīgā, kur veidoja smilšu mandalu, sviesta Budu, un Turaidā, Dainu kalnā, zemē ieraka Dalailamas svētītus traukus, kas nesīs Latvijai svētību un attīrīs mūsu dabu.

Dzīve tibetiešu klosterī

Gjudmeda klosterim Tibetas galvaspilsētā Lhasā ir jau vairāk nekā 500 gadu, un to uzskata par vienu no lielākajām budisma universitātēm. Šajā klosterī tibetiešu mūki praksē apgūst tantriskās zināšanas, dažādas budisma tradīcijas, rituālus, mācās veidot smilšu mandalas, glabā budisma relikvijas.

Līdz 1959. gadam Gjudmeda klosteri uzskatīja par ceļojošo, jo tā mūki pirmos piecus mācību gadus pavadīja, ceļojot pa dažādiem Tibetas klosteriem. Tā viņi sevi pieradināja pie domas pārāk nepieķerties konkrētai vietai, cilvēkiem.

Katram mūkam paša šūtā maisiņā zem oranžā apģērba atrodas ziedojumu trauks, kurā viņš lūdz ziedot ēdienu. Tas ir vienīgais mūkam piederošais priekšmets, kuru viņam atļauts apgleznot vai kā citādi izgreznot. Mūku dzīves noteikumi ir ļoti strikti. Piemēram, četri mūki, kuri pirms dažām nedēļām bija Latvijā, stāstīja, ka dzīvo 3x2,5 metrus lielā istabā. Viens no četrotnes ir vecāks, pārējie - jaunāki. Četratā viņi ceļo pa pasauli, iepazīstinot cilvēkus ar budismu. Taču viņu mērķis neesot piesaistīt savai reliģijai. Dalailama teicis, ka cilvēkiem jāturas pie savām tradicionālajām reliģijām, bet arī jāuzzina par visām. Šie mūki ir ceļā jau no 2000. gada. Latvijā viņi ieradās no Krievijas, bet tagad jau atrodas Amerikā.

Lai kļūtu par mūku, jānokārto iestāšanās eksāmens klosterī. Zēni mācās no galvas reliģiskos tekstus, kuru zināšana jādemonstrē eksāmenā. Tikai tad, kad tas nokārtots, mūki var piedalīties ceremonijās klostera galvenajā svētnīcā. Klosterī tagad ir apmēram 550 mūku. Mācībā pieņem ne tikai tibetiešus, bet arī nedaudz indiešu un mongoļu.

Katra tibetiešu ģimene ir ļoti priecīga, ja viņu dēls izvēlas kļūt par mūku. Tā esot īpaša svētība arī mūka ģimenei.

Klosterī zinības neapgūst tā, kā mēs to esam pieraduši skolās. Zināšanas viņi gūst, modinot sevī izjūtas, vizualizējot lietas. Ļoti daudz laika tiek pavadīts dziedāšanas, rituālu, deju, zīmēšanas, veidošanas, muzicēšanas apguvē. Mums šīs mākslas skolā māca salīdzinoši maz. Tiek apgūtas arī metodes, kā gūt apgaismību - stāvokli, kurā pilnīgi viss iespējams, var pārvarēt katru šķērsli. To panāk ar meditācijām.

Klosterī ir ļoti stingra disciplīna, bet tibetiešus tā neatbaida, jo viņu dzīves uztvere ir pavisam savādāka, arī sapratne par dzīves jēgu uz zemes un pēc nāves.

Dalailama un mūki emigrācijā

1959. gadā, kad 14. Dalailama Tenzins Gjatso, kas arī pārstāv Gjudmeda klostera virzienu budismā, nolēma pamest Tibetu un bēgt pāri Himalajiem uz Indiju, viņam līdzi devās 150 mūku. Arī šodien, riskējot ar savu dzīvību, Tibetas mūki slepeni šķērso Ķīnas robežu un pievienojas Dalailamam emigrācijā. Lai izdzīvotu, mūki toreiz darīja visgrūtākos darbus - auda tibetiešu paklājus, strādāja indiešu saimniecībās.

1972. gadā Indijas valdība viņiem piešķīra zemi, kur tika uzcelts jaunais Gjudmeda klosteris. Indijā klimats ir karstāks un mitrāks nekā Tibetā, tāpēc daudzi nespēja tam pielāgoties un nomira. Šodien klosterī paši cienījamākie ir vecie mūki, kuri izdzīvoja un pateicoties kuriem arī praktiskās budisma tradīcijas ir nodotas jaunajiem. Kādreiz šīs zināšanas strikti tika mācītas tikai mūkiem un turētas noslēpumā. Bet 14. Dalailama, apzinoties, ka par Tibetas likteni, tās kultūru ir jāuzzina visai pasaulei, nolēma daudzus rituālus noslēpumā vairs neturēt. Tikai tā pasaule ko vairāk uzzina par Tibetu.

Mandalas veidošana

Tie mūki, kas pagājušajā vasarā Latvijā veidoja Budas līdzjūtības mandalu, bija jaunāki, un šī darba veikšanai viņiem bija nepieciešams ilgāks laiks. Šogad Zaļās Taras mandala tika izveidota ļoti ātri. Zaļā Tara ir dieviete, kas rūpējas par cilvēku iekšējo attīrīšanos, vienotību ar dabu un garīgo bagātību.

Mūki labprāt stāsta par sevi, par mandalas tapšanu. Agrāk mandalas veidoja tikai klosteros, bet pēc Tibetas okupācijas ķīnieši sagrāva 6000 klosterus, apcietināja un nogalināja tūkstošiem mūku. Tagad tibetieši ar savu kultūru un garīgumu iepazīstina rietumniekus un mandalas taisa iesvētītās telpās dažādās valstīs.

Mandalas taisīšana neesot pats grūtākais mūka pienākums. Katru gadu klosterī to iemācot tikai 12 mūkiem. Veidojot mandalu, nav nekādas improvizācijas. Visiem ornamentiem jābūt tādiem, kā pirms 300 vai 500 gadiem. Bet galvenais - mandalas veido, visu atceroties no galvas. Nav nekādu zīmējumu vai paraugu.

Izmēģinu arī es mandalas veidošanu. Konusveidīgā caurulītē jāieber smiltis un, to rīvējot ar jaka ragu, jāmēģina veidot ornamentus. Taču roka trīc, smiltis nemaz tik viegli nebirst! Viegli nav. Arī mūki roku ar caurulīti tur uz spilvena, lai tā nedrebētu.

Mēs uz mandalu skatāmies kā uz interesantu attēlu, bet tibetieši tur redz pavisam ko citu. Viņi mandalu vizualizē un redz trijās dimensijās. Saskata templi, ielas, ēku iekšpusi, dievieti tajā.

Bet grūtāk par mandalas veidošanu esot apgūt pārējo rituāla daļu - dziedājumu melodijas un vizualizāciju.

Mandala tiek veidota no samalta marmora smiltīm, kuras krāso ar guaša krāsām.

Pēc izgatavošanas mandalas izjauc un izkaisa ūdenī, jo uzskata, ka tām ir milzīgs attīrošs spēks un daudz pozitīvas enerģijas.

Buda no sviesta

Biju iedomājusies, ka no sviesta veidotā Buda būs tāda kā figūriņa. Taču divi mūki to veidoja uz koka dēlīšiem. Katrs savu Budas daļu. Sviests nav tāds, kādu pērkam veikalā. To taisa no jaku jaunpiena, klāt pievienojot kokosriekstu eļļu, miltus un eļļas krāsas. Mūki paņem piciņu krāsaina sviesta, to iemērc aukstā ūdenī un tur veido ziedus, lapas, Budas vai dieviešu tēlus, kurus piestiprina pie dēlīšiem. Kad viss gatavs, dēlīšus saliek kopā. Izveidojas tāds kā krāsains ornaments ar izcilņiem.

Šāda sviesta Buda vēsumā un ēnā var stāvēt vairākus gadus. Mūki to atstāja Latvijā glabāšanai kādā no muzejiem. Tibetā uzskata, ka sviesta Budai ir maģisks un ārstniecisks spēks.

Agrāk sviesta Budas veidoja pirms tibetiešu Jaungada. Tibetā, kur sniegotajos Himalajos ir auksts, sviesta Budas saglabājas ilgi, taču Indijā ir pavisam cits klimats. Lai veidojumi neizkustu, tibetieši sviestam izgudro dažādus piemaisījumus.

Dziedāšana

Visus rituālus pavada dziedāšana. Dziedāšanas meistaru izvēlas Dalailama no tiem mūkiem, kas klosterī mācījušies 15 gadus. No šī amata viņš aiziet tikai tad, kad beidz šīs zemes gaitas. Četrdesmit klostera emigrācijas gados tikai reizi esot mainījies dziedāšanas meistars. Ir divi dziedāšanas veidi. Ranke ir dziedāšana parastā balsī, to izmanto ātru rečetatīvu lasīšanai. Dzoke ir daudz sarežģītāks dziedāšanas veids. Mēs dzirdam ļoti zemas vibrējošas skaņas. Šo dziedāšanas stilu nemāca visos Tibetas klosteros. Bet Gjudmeda klosterī māca vēl sarežģītāka stila dziedāšanu, ko sauc par gjuke. Tā ir kakla dziedāšanas pati augstākā virsotne. No 550 mūkiem pilnībā šo stilu pārvalda tikai daži.