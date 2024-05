Sāks pieņemt iesniegumus jauno pasu saņemšanai

1. jūlijā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajās nodaļās sāks pieņemt iedzīvotāju iesniegumus jaunā parauga pilsoņu, nepilsoņu un Latvijas bezvalstnieku ceļošanas dokumentu izsniegšanai.

Iesniegumus pieņems no personām, kurām līdz šim nav bijusi pase, iepriekšējā pazudusi vai kļuvusi lietošanai nederīga (beidzies tās derīguma termiņš, mainījies pasē iekļaujamās informācijas saturs, tā mehāniski bojāta vai nav derīga ceļošanai).

Vecā parauga pases būs derīgas līdz tam laikam, kad stāsies spēkā noteikums par personas apliecības obligātu lietošanu iekšzemē. Kā ceļošanas dokuments vecā parauga pase būs derīga līdz tās termiņa beigām.

Lai saņemtu pasi sakarā ar 16 gadu vecuma sasniegšanu, jāiesniedz 2 fotogrāfijas, dzimšanas apliecība un iepriekšējā pase, ja tāda bijusi. Lai pasi saņemtu bērns līdz 16 gadu vecumam, arī jāiesniedz 2 fotogrāfijas, dzimšanas apliecība, iepriekšējā pase, ja tāda bijusi, un tēva vai mātes iesniegums.

Ja iepriekšējā pase kaut kādu iemeslu dēļ kļuvusi nederīga, jāiesniedz 2 fotogrāfijas un vecā pase.

Par pases izsniegšanu valsts nodeva ir no 1 līdz 50 latiem - atkarībā no personas vecuma, izsniegšanas kārtības (parastā vai paātrinātā) un pases izsniegšanas biežuma pēdējo 2 gadu laikā. No valsts nodevas atbrīvoti valsts apgādībā esoši cilvēki. Ja pase nozagta, beidzies tās derīguma termiņš, tajā nav vietas jauniem ierakstiem, mainīts personas uzvārds sakarā ar laulību vai tās šķiršanu, valsts nodeva parastajā izsniegšanas kārtībā ir nemainīga - 5 Ls.

Vizuāli jaunā parauga pases būs līdzīgas vecajām, taču to drošība un kvalitāte būs augstvērtīgāka. Jaunajos dokumentos visa ar personas identifikāciju saistītā informācija iekļauta mašīnlasāmajā zonā, kas ļaus ātrāk nokārtot robežu sķērsošanas procedūru. Jaunajā pasē būs ierakstīts arī tās īpašnieka auguma garums. Pasi būs grūtāk mehāniski sabojāt.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informāciju sagatavoja Valda Deruma