Skolu remontē kopīgiem spēkiem

Vasaras brīvlaikā remontē skolas. Cik daudz - atkarīgs no finansiālām iespējām. Izņēmums nav arī Sātiņu pamatskola, kurā gan līmē un krāso, gan jurģojas.

Lieli darbi Novadnieku pagasta skolā šovasar nav plānoti, toties, kad sāksies jaunais mācību gads, ikviens izjutīs - ir savādāk. Skola izvietota pa trim ēkām, un visas sākumskolas klases no galvenā korpusa tiek pārceltas uz internāta ēku. Brīvlaikā savu atrašanās vietu mainīs arī daži mācību kabineti, garderobe, bibliotēka, sekretāres kabinets. Remontēs skolotāju istabu un direktora kabinetu. Patlaban akciju sabiedrības "R&C" brigāde remontē kāpnes skolas ārpusē.

Skolotājai Intai Grantai jurģi aiz muguras - ar visu 3. klases mantību jau ir jaunajā vietā. "Manai klasei ir labi, atsaucīgi vecāki - viņi palīdzēja pārcelties un nāks līdzēt arī nostiprināt mēbeles, pielikt tāfeli. Tik laba sadarbība man laikam tāpēc, ka lielākā daļa vecāku ir mani bērni, kurus esmu mācījusi. Savai skolotājai jau pretī runāt nevar," - joko I. Granta un piebilst, ka skolēni arī ir tikpat darbīgi. Viņa ieiet salīdzinoši maz nolietotā telpā, jo te iepriekš bijusi lasītava. Pietiks, ja vienreiz nokrāsos grīdu, vēl - solus un krēslus. Pēc tam - laipni lūgta, 3. klase!

Astotie gan tik viegli netiek cauri. Viņu jaunajā klases telpā ir vairāk darba. Šonedēļ kopīgi ar klases audzinātāju Gitu Lodiņu jau strādāja, ka put vien. Plēsa no sienām vecās tapetes, to vietā līmēs jaunas, krāsoja solus, tiks krāsotas arī grīdas. Remonta līdzekļus gan dod skola, gan arī ziedo vecāki. Piemēram, tapetes - no skolas, bet par krāsām gādājuši vecāki. Gadu no gada vecāki finansiāli palīdz remontēt skolu, tāpat kā skolēni šajos remontos piedalās.

Remontiem pa vidu ir skolas saimnieks Juris Ratiņš, kas apzinīgi dara savu darbu. Vasarā atvaļinājuma nav arī skolas dārzniecei Andrai Vesulai. Viņas pārziņā - puķu dobes un siltumnīca. Tajā jau aizmetušies tomāti. Bet siltumnīcas skursteņa galā - stārķa ģimenes ligzda. Iepriekšējam skolas saimniekam nācies uzbūvēt jaunu skursteni - tāpēc vien, ka stārķis veco aizdambējis.

Ārpus klases telpām jāstrādā arī skolēniem - skolas dārzā, kur kopgaldam tiek izaudzēts nedaudz dārzeņu, pie malkas. Viņiem ir noteiktas vasaras prakses dienas. Kurināmā sagādē iesaistās arī vecāki. Skolas iekšējās kārtības noteikumi paredz - ja vecāki strādā pie malkas, skolēns nostrādā vasaras praksi, skolas kopgaldam iedod maisu kartupeļu un ir sekmīgs mācībās, viņam pagasts piešķir brīvpusdienas. Tas ir būtiski, jo daudziem skolēniem skolas pusdienas esot vienīgā siltā ēdienreize dienā.

"Pagasta padome un tās priekšsēdētājs Ivars Dombrovskis izrāda lielu interesi par skolu un pēc iespējas cenšas tai palīdzēt. Piešķir arī naudu remontiem - lai skola pagastā ir kā paraugs. Vizuāli mūsu skola varbūt nav izteiksmīga, taču tajā daudz kas tiek organizēts tā, lai sekmētu darbu," - sacīja I. Granta.

Kamēr sātiņnieki uzteic pašvaldību, Saldus pilsētas pašvaldības deputāti savu skolu vadītājiem ir sarūpējuši neapskaužamu situāciju. Remontiem nauda nav iedalīta nevienai skolai - ne remontu materiāliem, ne kārtējam un kapitālam remontam.

Ir Saldus domes 23. maija lēmums - atļaut budžeta iestāžu vadītājiem (skolu direktoriem un bērnudārzu vadītājiem) slēgt līgumus ar pēcmaksu. "Tas ir pilnīgs nonsens un ņirgāšanās," - satraucies Saldus pamatskolas direktors Andris Rudovics. "Uz jautājumu domes ekonomistei - kad būs pēcmaksa? - saņēmu atbildi: nākamajā gadā. Kurš uzņēmums slēgs līgumu, ja tam jāmaksā nodokļi un jānoslēdz gada bilance?!"

Izeja? Direktori lūdz vecākus remontēt skolu vai vismaz - ziedot naudu visnepieciešamāko darbu veikšanai. Saldus pamatskolā vienīgie līdzekļi, ko pašlaik izmanto remonta materiālu iegādei, ir vecāku ziedojumi, kā arī nauda, kas iegūta par skolas telpu un inventāra nomu sabiedriskās ēdināsanas uzņēmumam "Sāgas".

Saldus pilsētas ģimnāzijā vecāki remontē septiņus kabinetus - gan kosmētiski atsvaidzina, gan veic nopietnākus remontus. Klases atjauno par vecāku līdzekļiem, skola tikai izkrāsos gaiteņus, kuriem krāsa jau iegādāta, un nopļaus skolas apkārtnē zāli.

"Esmu pateicīga vecākiem. No viņiem neesmu dzirdējusi nevienu iebildi, tomēr tas nav normāli - ka viņiem jāremontē skola," - tā ģimnāzijas direktore, arī Saldus pilsētas domes deputāte Silvija Gūtmane. "Tāpēc tiks sasaukta ārkārtas domes sēde, kurā lems par skolu remontiem nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu. Piekrītu, ka lemt par to ir nedaudz novēloti, jo ir atvaļinājumu laiks, bet dažādu iemeslu dēļ agrāk līdzekļus piešķirt nebija iespējams."

Ir nepatīkami - kad skolas pieņemšanā direktoriem jāpiedzīvo kauns. Ikviens savu skolu vēlas labu, atbilstošu mūsdienu prasībām, tīru, bet no direktoriem nav atkarīgs, ka tā tas nav. Šogad skolu pieņemšana nenotiks vis augustā, bet septembrī - lai redzētu, kā skolas uzsāks darbu.

"Es nekad neizvēlos slēgt dārgus līgumus ar firmām par skolas remontu. Mums ir divas remontstrādnieku likmes, tādēļ, cik iespējams, tiek padarīts ar pašu darbaspēku. Ja specifiski darbi, tad tiek aicināti palīgi. Palīdzēt neatsakās arī skolas apkopējas, kurām vasarā nav atvaļinājuma. Visi vēlas strādāt glītā, sakoptā vidē," - tā S. Gūtmane.

"SZ" sarunu par skolu remontiem turpinās nākamajā numurā.