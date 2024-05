Kāda būs Saldus "etiķete"?

Next

KARTUPEĻU VĪRIŅŠ no Uslaras — bukletā un dabā.

Saldus uzņēmējdarbības un tūrisma informācijas centrs (UTIC) sadarbībā ar pilsētas domi izsludina Saldus vizuālā tēla izveides atklāto konkursu.

Ko vēlas iegūt?

"Lai varētu veiksmīgi popularizēt savu pilsētu, tās tūrisma objektus, Saldus un rajona ražotāju un amatnieku produkciju, ļoti noderētu kāds vizuālais tēls, kas kalpotu par Saldus preču zīmi jeb brendu," uzskata Saldus UTIC vadītāja Aija Žideņa. "Šobrīd Saldus tēls ir veidojies samērā haotiski - mūsu pilsētu atpazīst pēc slavenās evaņģēliski luteriskās baznīcas, pēc trim koka torņiem Saldus ģerbonī, citam Saldus vārds saistās ar ganuzēnu vai bitēm ("Saldus - medus piliens Kurzemes bļodā"), citam ar varonīgajām sievām, ar ko saistās Frauenburgas leģenda... Vienota simbola trūkst."

Nosauktie stereotipi - tikai daļa no saldenieku aptaujā minētajiem - liecina, ka Saldus tēls nav jāizgudro no jauna - te ir pietiekami daudz stabilu tradīciju, kuras nostiprināt vienkāršā, izteiksmīgā vizuālā tēlā - tādā, ko saldenieki labprāt atzītu par savu, būtu ieinteresēti to izmantot savas produkcijas popularizēšanai, bet atbraucējiem tas ātri vien "pieliptu" un, redzot šo tēlu jebkur citur, viņi varētu atpazīt - runa ir par Saldu.

Kā to dara citi?

Kādu tēlu sev izvēlējušās citas pilsētas vai reģioni?

Vācijas vidienes Uslaras reģiona "brends" ir kartupelis. Kartupeļu vīriņš gozējas reģiona tūrisma bukletos, darot tur visu to kārdinošo, kas tiek piedāvāts tūristiem, - peldoties, sēņojot, braucot ar moto, degustējot alu utt. Bet svētkos un citos reģionam nozīmīgos notikumos viņš piedalās gluži materiālā veidolā.

Tīringenē savukārt "dzīvo" Villijs, kas izskatās pēc īsta lauku tūrista un ceļo kopā ar savu taksi. Šī novada reklāmās, piemēram, stāstīts, ko tūristi te var piedzīvot kopā ar Villiju.

Ne tik atraktīvs, tomēr jau ļoti atpazīstams ir Ventspils brends - Livonijas ordeņa pils siluets, kas tiek plaši reklamēts gan reklāmas izdevumos, gan arī pašā pilsētā. Vai kāds atceras, kā izskatās Ventspils oficiālais ģerbonis?

Kas jādara ieinteresētajiem?

Galvenais - jāfantazē un savas idejas jāuzliek uz papīra. Labai idejai trūkst profesionāla izpildījuma? Tas nekas - galvenais, lai zīmējumā (skicē) un aprakstā būtu uztverama doma, ko vēlaties paust.

Līdz ar to konkursu var uzskatīt par atklātu, tāpēc - teksts no tā nolikuma.

Konkursa mērķis - izveidot Saldus vizuālā tēla popularizēšanas visefektīvāko instrumentu - brendu jeb preču zīmi, kas vārda, termina, zīmes, dizaina vai visu šo priekšmetu kombinācijas veidā palīdz identificēt pilsētas vērtības, tautsaimniecības, tūrisma un pārējos "produktus", kā arī palīdz tos atšķirt no citu pilsētu un rajonu vērtībām un "produktiem".

Konkurss notiek no 2002. gada 1. jūlija līdz 29. jūlijam. Rezultātus pasludinās un uzvarētājus apbalvos Saldus pilsētas svētku laikā, kuri notiks augusta pirmās nedēļas nogalē.

Konkursa darbi līdz 29. jūlijam iesniedzami Saldus uzņēmējdarbības un tūrisma informācijas centrā Saldū, Avotu ielā 12, 1. stāvā, vai "Saldus Zemes" redakcijā - ar norādi "Kokursam "Saldus vizuālais tēls"". Sīkāku informāciju var gūt Saldus UTIC vai, zvanot pa telefonu 3807912 vai 6562707.

Ir iecere pilsētas svētku laikā izveidot konkursa darbu izstādi, kur ikviens apmeklētājs varēs nobalsot par viņam pievilcīgāko Saldus vizuālo tēlu. Šo balsojumu ņems vērā arī žūrija. Bet tas būs iespējams, protams, tikai gadījumā, ja būs idejas un ieinteresētība ar tām dalīties.

Kas par to būs? Uzvarētājs saņems 2 ceļazīmes ceļojumam uz Kuršu kāpām vai Igauniju - pēc paša izvēles, un atzinība gaida arī citu interesantāko darbu autorus.