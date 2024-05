Problēmbērniem vasaras nometne var nebūt

Aizvadītajā Saldus pilsētas domes sēdē radās iespaids, ka vai nu visi jautājumi nav kārtīgi debatēti komisiju un komiteju sēdēs, vai nu daži deputāti aizmirsuši, par ko tajās runāts, vai arī sēdēs nav piedalījušies. Atsevišķu jautājumu izskatīšanā bija daudz neskaidrību, un to apspriešana dažbrīd vairāk atgādināja diskusiju klubu.

Skata iesniegumus

Izveidoja komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā. To vadīs Saldus pilsētas būvinspektors Ā. Roze.

Izskatot dzīvokļu jautājumus, iebildumi radās sakarā ar dažu iedzīvotāju reģistrēšanu dzīvokļa uzlabojumu uzskaites grupā pirmām kārtām. Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas priekšsēdētājs A. Ernestsons paskaidroja, ka saskaņā ar iepriekšējā sasaukuma domes lēmumu jāatbrīvo dzīvokļi mājā, kas atrodas Zemessardzes Saldus bataljona teritorijā, tāpēc mājas iedzīvotāji rindā jāuzņem. Tā kā deputātiem nebija iespēju iepazīties ar minēto lēmumu, bez tam izskanēja informācija, ka mājas iedzīvotāji nemaz nevēloties dzīvokli mainīt, deputāti nepiekrita divu šīs mājas īrnieku reģistrēšanai dzīvokļu rindā. "Ja zemessargi grib izlikt iedzīvotājus, lai viņi nopērk tiem dzīvokļus. Kāpēc tas jāuzgrūž pašvaldībai?"uzskata deputāti.

Izskatot Ā. Ezeriņas iesniegumu par divu neapdzīvojamu telpu Rīgas ielā 20 apvienošanu, lai ierīkotu zobārstniecības praksi, piekrita telpu apvienošanai.

Izskatīja zemes jautājumus, tajā skaitā par jaunu adresu piešķiršanu, zemes iznomāšanu sakņu dārzam un individuālajai apbūvei. Uz 10 gadiem iznomāja jāšanas sporta klubam "Harmonija" domei piederošo zemes gabalu (bijušo lidlauku) Saldus pagasta teritorijā, slēdzot zemes nomas līgumu un nosakot gada nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Reģistrēja 9 tirdzniecības vietas, tajā skaitā no jauna - 5: SIA "Balteks un partneri" un SIA "Glasmir Latvija" Jelgavas ielā 1 (rūpniecības preces), SIA "Kodoli" Jelgavas ielā 1 (sadzīves tehnika un mājsaimniecības preces), i.u. "RAE" Kuldīgas ielā 33 (pārtikas, rūpniecības un saimniecības preces), Silkalnes i.u. "ARUSS" Viesnīcas ielā 1 (sabiedriskā ēdināšana). Pēdējai atļāva arī mazumtirdzniecību ar alkoholu un tabakas izstrādājumiem.

Izskatot deputāta A. Līpiņa iesniegumu, atzina par spēku zaudējušu domes 23. maija lēmumu par komandējuma naudas piešķiršanu no sociālā budžeta komandējumiem paredzētajiem līdzekļiem viņa braucienam uz koru festivālu Čehijā. A. Līpiņš rakstīs iesniegumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu.

Nevar uzsākt remontus

Apsprieda lēmuma projektu, kas paredzēja papildināt 23. maija domes sēdes lēmumu ar punktu - "Saldus pilsētas budžeta iestāžu direktoriem un vadītājiem, slēdzot līgumus par remontdarbu veikšanu ar pēcatmaksu, paredzēt līgumā pirmo iemaksu ne lielāku par 30% no remontdarbu tāmes vērtības, pārējo līguma summas apmaksu paredzot no domes 2003. gada budžeta līdzekļiem." Maija domes sēdē nolēma ļaut skolu un pirmsskolas iestāžu vadītājiem remontdarbus veikt ar pēcatmaksu, jo domes šī gada budžetā šim mērķim nauda paredzēta tikai no rezerves līdzekļiem (ja tādi budžetā pēkšņi rastos).

Deputāts V. Dīriņš uzskatīja - ņemot vērā iestāžu vadītāju iesniegtās remontdarbu tāmes un to, ka nauda ienākusi no pašvaldības īpašumu privatizācijas, lēmuma projekts ir reāli izpildāms. Pret to kategoriski iebilda deputāts A. Pūtelis: "Ko darīsim nākamgad, ja nauda jau būs iztērēta? Jātiek cauri ar šī gada naudu. Ja naudas nav, tā arī jāpasaka." Deputāts O. Ābelnieks ierosināja atcelt 23. maija lēmumu, jo skolu direktori nav izmantojuši viņiem doto iespēju remontus veikt ar pēcatmaksu. Par darbu veikšanu netiekot rīkoti konkursi, kas remontus tikai sadārdzina. "Ja skolas pašas netiek galā, tas jāņem mūsu rokās, komitejās jāizskata visi piedāvājumi un jāmeklē finanses." "Avīzē tā arī jāpaziņo, ka dome neapmaksās skolām nekādus remontdarbus, jo nav naudas. Citādi man ir kauns no skolēnu vecākiem, kas skolu remontā iegulda milzīgus līdzekļus," teica deputāte S. Gūtmane.

Ar balsu vairākumu iesniegto lēmuma projektu noraidīja. Jautājumu vēlreiz skatīs ārkārtas sēdē. Deputāte V. Stepiņa gan atgādināja: "Rēķinieties, ka jūlijs jau ir klāt."

Nometnei nav papīru

Ļoti ilgi debatēja par līdzekļu piešķiršanu jauniešu informācijas un palīdzības centra "Laipa" organizētajām divām vasaras nometnēm - no 8. līdz 12. jūlijam pilsētas pusaudžiem, kas atrodas valsts policijas nepilngadīgo lietu uzskaitē, un no 15. līdz 17. jūlijam pilsētas bērniem no augsta riska ģimenēm. Centra vadītāja un domes sociālā dienesta speciāliste I. Brinteniece domei lūdza 500 Ls (50 bērniem) tikai ēdināšanai, pārējo naudu (vairāk nekā 1000 Ls) viņa ieguvusi, iesaistoties projektos.

Galvenais strīda ābols bija tas, ka I. Brinteniece nebija iesniegusi tāmi, neviens no deputātiem neesot redzējis arī projektu (V. Dīriņš gan iebilda, ka esot), tāpēc neesot skaidrības, kas tā par nometni, ko tās dalībnieki tur darīs utt. I. Brinteniecei jau komitejas sēdē esot prasīts iesniegt tāmi un projektu, taču viņa to vēl nav izdarījusi. "Neviens no domes speciālistiem nav redzējis šo projektu. Mēs jau nezinām, kam naudu dodam. Tas, kurš iesniegumu par naudas piešķiršanu pieņēma, pieļāva milzīgu kļūdu. Tādu prasību var iesniegt tikai sociālā dienesta vadītājs, nevis sociālā dienesta darbiniece," teica deputāts J. Koļesņikovs.

"Varbūt no projekta finansējums piešķirts arī ēdināšanai, mēs neko nezinām. Nevar tēlot labdari uz otra pleciem," sacīja deputāts A. Pūtelis, piebilstot - tā augstākā mērā ir bezkaunība, ka speciālists nevar iesniegt prasītos dokumentus (sēdē domes kancelejas vecākā speciāliste I. Kislina, kas protokolēja arī sociālo jautājumu komitejas sēdi, sacīja, ka sēdē neviens I. Brinteniecei nav prasījis iesniegt ne tāmi, ne projektu, ne kādus citus dokumentus; nākamajā dienā pēc sēdes telefonsarunā I. Brinteniece "Saldus Zemei" pastāstīja, ka komitejas sēdē viņa uz galda uzlikusi visu projektu, taču nevienu tas neesot interesējis).

S. Gūtmane aicināja deputātus tomēr piešķirt naudu, jo nometne bērniem ir ļoti nepieciešama, un pieaugušo neizdarības dēļ nedrīkst bērniem nozagt prieku. Nolēma naudas piešķiršanu tomēr atlikt un uzdot I. Brinteniecei līdz nākamās dienas (28. jūnija) pusdienlaikam iesniegt sociālā dienesta vadītājam A. Līpiņam minētos dokumentus. ("SZ" telefonsarunā I. Brinteniecei arī vaicāja - vai tas ir iespējams? Viņa atbildēja, ka šobrīd kārto eksāmenus augstskolā Rīgā un nevar dokumentus atvest noteiktajā termiņā).

Lemj par saimniekošanu

Piekrita, ka SIA "Saldus namsaimnieks" ņem 17 200 Ls kredītu no Hipotēku un zemes bankas, lai nomainītu logus vairākos dzīvokļos Kuldīgas ielā 21a, kā arī nomainītu logus un siltinātu māju Kalnsētas ielā 12. Lai kredītu atmaksātu, uz 5 gadiem paaugstināja īres maksu vai apsaimniekošanas maksu abās mājās. Kuldīgas ielā 21a no šī gada 1. jūlija 0,207 Ls/m2 mēnesī būs jāmaksā 24 dzīvokļu īrniekiem vai īpašniekiem. Visiem Kalnsētas ielas 12. mājas dzīvokļiem noteikta maksa 0,212 Ls/m2 mēnesī.

Kamēr vēl tiek gatavots MK rīkojums par valstij piederošo v/a "Sabiedrības veselības aģentūra" ēku Lielā ielā 24 un Kapu ielā 7 nodošanu pašvaldības īpašumā, "Sabiedrības veselības aģentūra" lūdz domi pārņemt apsaimniekošanā ēku Kapu ielā 7. Tā kā šai ēkai ir nomnieks, lēmuma pieņemšanu līdz papildu informācijas ievākšanai atlika.

Piekrita līdz šī gada beigām pagarināt SIA "Saldus medicīnas centrs" iedzīvotāju ienākuma nodokļa - 22 600 Ls - samaksas termiņu.

Sakarā ar Brocēnu novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas izveidošanu nolēma no 1. jūlija slēgt Saldus pilsētas Sporta skolas airēšanas sekciju un tās treneru 2,33 slodzēm plānoto darba algas fondu saglabāt Saldus Sporta skolas treneriem.

Nolēma piešķirt E. Andžānei 150 USD dalības maksai starptautiskā svarcelšanas turnīrā Polijā un 200 Ls BMX klubam "Ozolēni" Latvijas Nacionālā klubu komandu čempionāta organizēšanai Saldū. Finansu komiteja ieteica šim nolūkam paņemt naudu no sociālā budžeta, tostarp komandējumiem paredzētajiem izdevumiem, attiecīgi grozot domes budžetu. Pret to iebilda A. Līpiņš, jo komandējuma nauda nepieciešama dienesta darbiniecēm mācību komandējumiem. Izskanēja priekšlikums līdzekļus piešķirt no privatizācijas fonda, arī turpmāk paredzot tajā naudu pilsētas tēla spodrināšanai, ko dara arī sportisti.

No sociālā budžeta līdzekļiem piešķīra 100 Ls VUGD Saldus nodaļas priekšnieka M. Griguta ceļa izdevumu segšanai braucienam uz Līderbahu Vācijā, no kurienes tiek vesta humānās palīdzības krava arī domes sociālās palīdzības dienestam.

Nolēma pārdot izsolē pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Robežu ielā 30a - zemes gabalu un uz tā esošo katlu māju.

Apstiprināja domes īpašuma privatizācijas fonda izlietojuma programmu 3. ceturksnim, paredzot 5% izlietot privatizācijas procesa nodrošinājumam un 95% - citiem mērķiem, ko nosaka pilsētas dome. Par konkrētāku naudas sadalījumu lems domes ārkārtas sēdē nākamnedēļ. Tad arī izskatīs A. Pūteļa ierosināto jautājumu par domes līdzšinējo darbu un neapmierinošo finansiālo situāciju. Sēdē atskaitīsies domes vadošie speciālisti.