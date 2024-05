No braukšanas saplīst stikls...

Satiksmes ministrs, par šīgada ceļu labošanas darbiem runājot, pieminēja, ka prasījis vērtējumu pasažieru pārvadātājiem - pa kuriem ceļiem visgrūtāk izbraukt. SIA "Saldus autobusu parks" direktore ZIGRĪDA KUPČE apliecina - kaut gan parks nereti cieš zaudējumus, līdz šim sliktu ceļu dēļ neviens maršruts nav slēgts.

Par laikiem, kad autoparki ik pēc 5 - 6 gadiem mainīja autobusus pret jauniem, direktore stāsta kā pasaku - šķiet, pašai grūti noticēt, ka tādi bijuši. "No vienas puses - tie LAZi nebija nemaz tik ērti un komfortabli. Tagad vecs "humānās palīdzības" autobuss ir mīkstāks un vieglāks. Tikai - tie nav domāti sliktiem ceļiem, bet mums nav citu, ko sūtīt lauku maršrutos," saka direktore.

Remonti izmaksā dārgi

Pirmie "Volvo" autobusi, ko "Saldus autobusu parks" saņēma no Zviedrijas, nokalpojuši jau 4 gadus. Kaut gan noskrējiens milzīgs - vairāk par 1,5 miljoniem kilometru -, nebija problēmu ar viņu uzturēšanu... kamēr nesāka sūtīt piepilsētas maršrutos. "Vienam autobusam saplīsa abi priekšējie stikli - tik ļoti tas bija sašķiebies, braucot pa sliktiem ceļiem," stāsta Z. Kupče. "Citam dubļi tā aizdangāja automātisko ātrumkārbu, ka tā sadega. Bet visas rezerves daļas maksā lielu naudu. Lietota ātrumkārba, piemēram, vairāk par tūkstoti latu - kā to atpelnīs, ja vienā dienā autobusā var iekasēt ap 40 latiem? Tajā pašā laikā mums nav neviena maršruta, pēc kura nebūtu pieprasījuma. Piemēram, pēc Satiksmes ministrijas ierosinājuma uzsākām pasažieru pārvadājumus maršrutā Rīga - Jelgava - Dobele - Auce - Saldus. To pagastu, kuriem braucam cauri, iedzīvotāji šo maršrutu slavē, braucēju parasti daudz, taču ceļš ir tik slikts... Plānojot maršrutus, bezmaz jārēķinās - to autobusu jāļauj saplēst, tas jāsūta pa sliktākajiem ceļiem..." Bet dotācijas paredzētas tikai, lai segtu konkrētā maršruta izmaksas - tajās nav ierēķināta nepieciešamība atjaunot autoparku vai kapitāli remontēt pa sliktiem ceļiem priekšlaicīgi salauztu tehniku.

Pasažieriem ērti autobusi un autoosta

Nesen "Saldus autobusu parks" "Mercedes" rūpnīcā iegādājies divus autobusus "Setra" - dažus gadus vecus, taču kapitāli remontētus, ļoti labā stāvoklī. Tepat Cēsīs tiem arī servisa centrs.

Lēni, tomēr neatlaidīgi tiek atjaunota autoosta. Z. Kupče sola - šogad mēģinās sakārtot pasažieru zāli, telpas šoferiem un kasieriem. Turpmāk jālūko nomainīt lielie stikli, kuri stāv nekustināti kopš ēkas uzcelšanas 1967. gadā. Pamazām autoosta atkal sāk iezīmēt prioritātes - pasažieru ērtības.

"Kad SIA tikai veidojās, bija svarīgi autoostu vispār saglabāt, un īrniekiem bija liela nozīme. Tagad domājam, lai īrnieku pakalpojumi būtu autoostai piemēroti - aptieka, frizētava, kāds veikals. Taču telpu īre mums vairs nav izdzīvošanas jautājums. Ar to plānojam iegūt tik, cik nepieciešams ēkas ikdienas uzturēšanai." Tiekot gatavots arī speciālista slēdziens par smagnējo nojumi virs peroniem. Jānovērtē tās drošums, lai var izlemt, kā to turpmāk pārveidot.

Ik gadu Autotransporta direkcija organizē autoostu konkursu, kurā autoostas tiek vērtētas pēc vairākiem kritērijiem. Šogad par labāko atzīta Ventspils, kā arī Rēzeknes, Krāslavas un Dagdas autoostas. Mūsējā vēl ir tikai tapšanas stadijā, tāpēc atzinība pagaidām iet secen.

Kopīgi ar pilsētas domi tiek meklēti risinājumi jauna iebraucamā ceļa izveidei no Jelgavas ielas. Satiksme Saldū kļūst aizvien intensīvāka, un izbraucamais ceļš no autoostas uz Kuldīgas ielu - aizvien nepiemērotāks. Nedēļas nogalēs satiksmes autobusi, lai varētu nogriezties, spiesti stāvēt un aizkavēt maršrutu pat par pusstundu.

Pasažieri paši pasaka

"Saldus autobusu parka" darbinieki allaž uzsver, ka gaida pasažieru ierosinājumus. Ir bijušas īpašas kampaņas, bet arī ikdienā autoostā ikvienam priekšlikumam domāta ierosinājumu kastīte. Z. Kupče saka - viss autobusu kustības saraksts veidots pēc pasažieru ierosinājumiem.

Uzklausot pasažieru domas, lemts arī par maršruta Saldus - Ezere - Mažeiķi turpmāko likteni. Visticamāk, pa Lietuvu Saldus autobusi vairs nekursēs, taču maršruts līdz Ezerei saglabāsies, bet no Ezeres autobuss pagriezīsies uz Skrundu caur Pampāļiem. Tā kā audzēkņu skaits Skrundas arodskolā palielinās, domājams, pasažieru būs pietiekami.

Bet pašu jaunāko "Saldus autobusu parka" pakalpojumu ierosinājuši Saldus pensionāri, aicinot organizēt regulārus braucienus uz Jūrmalu. Jau pērn šī ideja tika apspriesta, šogad - arī realizēta.

"Ar autobusu aizvedam atpūtniekus līdz Jūrmalai un izlaižam, kur nu kurš vēlas, tad noteiktā laikā autobuss brauc atpakaļ un visus "salasa"," stāsta Z. Kupče. "Ja nedēļas nogalē laiks slikts, brauciens tiek atcelts."

Autobusu šoferi nav tikai stūrētāji - līdztekus pietiekami augstai kvalifikācijai nepieciešama arī prasme apkalpot cilvēkus. Nupat autobusu parks izjūt paaudžu maiņu - šoferu sāk trūkt. Uzsākta sadarbība ar autoskolu "Universāls" - tā rīko kursus atbilstošas kategorijas iegūšanai, bet autobusu parks sūta mācīties topošos autobusu šoferus. Noslēdzot līgumu par noteikta laika nostrādāšanu "Saldus autobusu parkā", iespējams mācīties arī par nākamā darba devēja naudu.