Kriminālpolicijas ziņas (29.06.)

Piekautajiem nepieciešama mediķu palīdzība

23. jūnijā slimnīcā pēc medicīniskās palīdzības griezusies Saldus iedzīvotāja, kas naktī no 22. uz 23. jūniju piekauta Saldū, uz Striķu ielas. Turpinās fakta pārbaude.

24. jūnijā slimnīcā ievietots Rubas pagasta iedzīvotājs, kas naktī no 23. uz 24. jūniju piekauts sava pagasta teritorijā. Turpinās fakta pārbaude.

24. jūnijā slimnīcā pēc palīdzības griezies Jaunlutriņu pagasta iedzīvotājs, kas tajā pašā dienā piekauts šī pagasta teritorijā. Turpinās fakta pārbaude.

Dauza stiklus ēkām un mašīnām

Naktī no 20. uz 21. jūniju notikusi ielaušanās veterinārārsta M. Žundas ārsta prakses vietā Saldū, Viesnīcas ielā 1. Nekas nav paņemts, izdauzīts tikai loga stikls.

24. jūnijā uz autoceļa Ventspils - Kuldīga - Saldus (Jaunlutriņu pagasta teritorijā) automašīnas Audi 80 priekšējā vējstiklā iemests kāds priekšmets, kā rezultātā sabojāts stikls. Turpinās apstākļu noskaidrošana.

Apzog veikalu un ražotnes

Naktī no 20. uz 21. jūniju notikusi ielaušanās veikalā "Druvas zieds" Saldū, kur nozagta magnetola un vairāki ziedu pušķi.

Naktī no 25. uz 26. jūniju no SIA "Saldus gaļas kombināts" teritorijas nozagts metināmais aparāts un citas mantas. Turpinās fakta pārbaude.

Naktī no 27. uz 28. jūniju no a/s "Brocēni" cementa ražotnes nozagts cements. Turpinās fakta pārbaude.

Līgojuši prātīgi

Aizvadītie Līgo svētki rajona teritorijā pagājuši bez nopietniem incidentiem un sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumiem.

Informēja rajona kriminālpolicijas priekšnieks Arnis Gailis