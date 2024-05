"Saldus maiznieks" demonstrē savu produkciju

Vakar SIA "Saldus maiznieks" aicināja uz ceptuvi savus sadarbības partnerus - tirgotājus. Viņus iepazīstināja ar visiem produkcijas veidiem, tostarp arī Ziemassvētku kārumiem, un izrādīja ražošanas telpas, kur viesi varēja pārliecināties - maize tiek cepta modernā, prasībām atbilstošā ražotnē.

Vērtējot šo gadu, SIA "Saldus maiznieks" direktore Kristīne Mieriņa uzsver sīvo konkurenci, jo maizes ceptuvju piedāvājums kļūst aizvien daudzveidīgāks. Tomēr saldeniekiem izdevies ne tikai "noturēt" savus klientus, bet pat palielināt realizācijas apjomus. Patlaban "Saldus maiznieka" produkciju tirgo visā Kurzemē, kā arī Tukumā un Dobelē. Radusies sadarbība arī ar Jelgavas tirdzniecības uzņēmumiem.

Šogad uzsvars likts uz graudu maizes šķirnēm, jaunums (pircējiem gan tā vairs nešķiet!) ir sagrieztas maizes piedāvājums, kā arī diētiskā maize, kas pāris mēnešu laikā ieguvusi pircēju ievērību. Bet Ziemsvētku galdam "Maiznieks" piedāvā īpašu torti, kuras cepšanā izmantotas Ziemsvētkiem raksturīgās garšvielas, medus ruleti, vairāku veidu piparkūku cepumus. Padomāts arī par jaunu fasējumu.

Patlaban "Saldus maiznieks" ražo 22 maizes šķirnes, 60 konditorejas izstrādājumus, 20 veidu tortes, 22 veidu cepumus.

"Visa "Maiznieka" produkcija cepta no Latvijā ražotiem miltiem," apliecina K. Mieriņa. "Rudzu miltus iepērkam no "Jelgavas dzirnavām", kviešu miltus - no "Dobeles dzirnavnieka". Arī cukurs - Latvijā ražotais. Pagaidām vēl īsti neticu, ka valsts varētu subsidēt saldumu ražotājus, kas izmanto Latvijas cukuru, bet, protams, būtu priecīga par šādu soli."