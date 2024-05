Latvijā, pasaulē (4.07.)

Nākamajā gadā 4. - 6. jūlijā plānotie 23. Vispārējie latviešu dziesmu svētki izmaksās aptuveni 4,6 miljonus latu. Savukārt Eirovīzijas organizēšanas izmaksas lēš no 5,4 līdz 7,4 miljoniem latu - atkarībā no tā, vai daļu tehnikas pirks vai īrēs.

Pensiju 2. līmenī gada laikā - no 2001. gada 1. jūlija - iemaksāti 7,3 miljoni latu. Šo līdzekļu pārvaldītājs - Valsts kase - naudu ieguldījusi valsts parādzīmēs un banku termiņnoguldījumos ar vidējo ienesīguma likmi 4,92% gadā. Kopš fondēto pensiju līmeņa darbības sākuma shēmā ieguldītie līdzeļi procentos jau nopelnījuši 141,9 tūkst. Ls.

A/s "Dzintars" darbu sācis jauns parfimērijas cehs, kas uzņēmumam nodrošinās plašāku produkcijas klāstu un atbilst visiem ES kvalitātes standartiem. Ceha izveidē iztērēts ap 180 000 Ls, bet kopumā uzņēmuma modernizācijā plānots investēt pusmiljonu latu. Visa šī nauda ir pašu līdzekļi, nevis kredītiestāžu finansējums.

Sākusies mežacūku medību sezona - šogad divas nedēļas ātrāk nekā pērn, jo cūku skaits ievērojami pieaudzis, un proporcionāli - arī to nodarītie postījumi lauksaimniecībai. 2001. gadā Latvijā reģistrēts 26 000 mežacūku, nomedītas 9000, bet šogad uzskaitītas 30 500.

Rīgas Zooloģiskā dārza ārpilsētas bāzē "Cīruļos" mītošie lācēni Trīne un Tedis gatavojas pārcelties uz Kolombo zooloģisko dārzu Šrilankā. Pērn uz turieni jau aizceļoja Rīgas Zooloģiskā dārza zebras.

1. jūlijā stājās spēkā Saeimas pieņemtie grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem", kas nosaka, ka par 1000 cigaretēm ar filtru akcīzes nodoklis turpmāk būs 5,8 lati. ES direktīvu noteiktā minimālā akcīzes nodokļa likme cigaretēm ir 64 eiro jeb aptuveni 37 lati par 1000 cigaretēm. Latvija ir apņēmusies ieviest ES direktīvu prasības līdz 2010. gadam.

Jūnijā notikušas vairāku partiju reitingu izmaiņas - liecina SKDS pētījumi. Nozīmīgākā no tām - apvienības "TB/LNNK" noslīdēšana zem 5% barjeras, kas nozīmē - ja vēlēšanas notiktu šodien, tēvzemiešu Saeimā vairs nebūtu. Par viņiem balsotu tikai 3,4% vēlētāju. Par Repšes "Jauno laiku" balsotu 20,8%, par apvienību "Par cilvēktiesībām vienotā Latvijā" - 10%, par "Latvijas ceļu" - 9,6%, par Tautas partiju - 8,3% vēlētāju, bet Baldzēna Sociāldemokrātu savienība iegūtu 2,4% pilsoņu atbalstu. Toties Zaļās partijas un Zemnieku savienības kopējais saraksts iegūtu 5,7%. Popularitāti zaudējusi LSDSP, kam jūnijā būtu tikai 6,2% vēlētāju balsu.

Igaunijas valsts televīzija pārtraukusi raidīt reklāmas. Reklāmu speciālisti uzskata, ka sākotnēji reklāmu tirgus komerckanālos panīks, jo tiks paaugstināta reklāmlaika cena, taču pēc tam tās kļūs īsākas un kodolīgākas.

No 1. jūlija Igaunijas policistiem paaugstinātas algas, un minimālā alga, ko saņem jaunākie policijas inspektori un jaunākie konstebli, ir paaugstināta no 156 līdz 188 latiem. Augstākajām amatpersonām alga nemainās. Atkarībā no darba rezultātiem darbiniekiem var papildus izmaksāt līdz 50% no darba algas.

Divi ASV piloti apcietināti par lidmašīnas vadīšanu alkohola reibumā. Viņiem lika atgriezties, kad lidmašīna jau brauca pa skrejceļu. Pirms pacelšanās piloti bija strīdējušies ar apsardzes darbinieku, kurš pēc strīda paziņoja policijai, ka piloti oduši pēc alkohola.