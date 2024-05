Iepērkas ar svešu norēķinu karti

Saldus rajona prokuratūra ierosinājusi krimināllietu par iepirkšanos Saldus veikalos ar svešu norēķinu karti. Pie atbildības tiek saukta kāda jauniete un vēl trīs nozieguma līdzzinātāji.

Iztukšo svešu kontu

"Piegājusi pie "Latvijas Krājbankas" bankomāta, lai izņemtu naudu, apsūdzētā ieraudzīja, ka tajā palikusi iepriekšējā bankomāta lietotāja Maestro karte. Pirmā doma bijusi - ieiet bankā un karti atdot, bet paziņas - divi puiši un viena meitene - mudinājuši labāk iet un iepirkties, izmantojot šo karti. Kārdinājums tērēt svešu naudu bijis liels, un ar atrasto karti kompānija iepirkusies vairākos veikalos - "Ināra", "RIMI", "Kalnsētas", "Ivo", "Akācija", norēķinājušies par maltīti kafejnīcā "Stikla pērlīšu spēle". Jautrajai nodarbei metuši mieru tikai tad, kad kartes konts bija iztukšots. Kopumā iztērēti 149,80 latu. Atrast vainīgos bija elementāri - gan pie bankomāta, gan daļā veikalu ir videonovērošanas kameras, kas fiksē, kurā brīdī kāds darījums notiek. Tā ka puišiem, kuri bija solījuši - nekādu nepatikšanu nebūs!, tomēr paši neriskēja ar svešo norēķinu karti iepirkties - nebija taisnība," par apstākļiem, kādos noticis likumpārkāpums, stāsta rajona virsprokurors Ainārs Rimšāns.

Likumpārkāpums paredzēts Latvijas Krimināllikuma 193. pantā "Nelikumīgas darbības ar vērtspapīriem un maksāšanas līdzekļiem", un sods par to - brīvības atņemšana uz laiku līdz 10 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Līdz šim Saldū noticis viens ar norēķinu kartēm saistīts noziegums - tad maksājumu karte bija nozagta paziņam, iepriekš izdibinot kartes PIN kodu.

Noteikumus neievēro banka un pārdevēji

Izmeklējot šo krimināllietu, atklājušās daudzas nepilnības, ko pieļāvuši gan bankas darbinieki, gan veikalnieki, apkalpojot klientus ar norēķinu kartēm.

Galvenais pienākums, kas jāpilda pārdevējam, apkalpojot klientus ar maksājumu kartēm, ir - salīdzināt klienta parakstu uz kartes un posttermināla izdrukas. Šajā gadījumā var apgalvot simtprocentīgi droši, ka tas nav izdarīts, jo uz nelikumīgi lietotās kartes paraksta vispār nebija. Bankas darbinieki acīmredzot nebija pārliecinājušies, vai, karti saņemot, klients uz tās parakstās. Būtībā karte bez paraksta nav derīga lietošanai, jo veikalu, kuri apkalpo norēķinu kartes, instrukcijās īpaši izcelts, ka uz tām kartēm, kurās paredzēta vieta klienta parakstam, tam obligāti jābūt.

Bez tam uz Maestro kartes uzdrukāts klienta vārds un uzvārds. Tā kā ar vīrieša karti iepirkās sieviete, bija acīmredzams pamats apšaubīt kartes lietošanas likumīgumu. Bet arī šim apstāklim nebija pievērsta uzmanība nevienā no 6 iepirkšanās vietām, ko apmeklēja kompānija. Vēl vairāk - izmeklēšanā noskaidrots, ka vienā no norēķināšanās vietām pārdevējs pircēju pazinis un pazobojies, ka viņa iepērkas ar vīrieša karti. Saskaņā ar instrukciju pārdevējam, konstatējot kartes datu neatbilstību pircēja datiem (kā šoreiz - neatbilst pircēja dzimums!), karte ir jāaiztur un par to jāziņo banku servisam.

PIN kods - konfidenciāls

"Dažādu banku bankomāti darbojas atšķirīgi," skaidro "Hansabankas" Saldus filiāles vadītājs Einārs Kantāns. "Piemēram, "Hansabankas" bankomātos karti grūti aizmirst, jo tā jāizņem pirms naudas izņemšanas, turklāt atskan spalgs skaņas signāls, kas atgādina par lodziņā esošo norēķinu karti. Mūsu un arī citos bankomātos karte pēc operācijas beigām lodziņā ir pusminūti, tad automāts to "norij", un karti var atgūt, tikai griežoties bankā. Tāpēc iespēja, ka karte šādā veidā var nonākt svešās rokās, nav īpaši liela."

"Esmu dzirdējis, ka reizēm veikalnieki izrāda pārlieku neuzticību klientiem, kuri iepērkas ar norēķinu karti, prasot viņiem kartes PIN kodu. Tas ir absolūti nelikumīgi, jo nevienam nav tiesību uzzināt citas personas norēķinu kartes PIN kodu, turklāt veikalnieks tādējādi nevar pārliecināties, vai karte pieder pircējam, - izdrukās PIN kods neparādās. PIN kods ir slepena informācija, un bankas klients rīkojas vieglprātīgi, to izpaužot," stāsta A. Rimšāns.

Pirka viens, sodīs visus četrus

Pie atbildības šajā krimināllietā tiek saukti arī trīs pārējie iepirkšanās dalībnieki, kuri paši darījumus ar svešo norēķinu karti neveica. Viņus apsūdz kūdīšanā un atbalstīšanā.

Latvijas Krimināllikuma 20. pants saucas "Līdzdalība". Tā 3. un 4. daļa skan - "Par uzkūdītāju uzskatāma persona, kas pamudinājusi citu personu izdarīt noziedzīgu nodarījumu", "(..) atbalstītājs ir persona, kas apzināti veicinājusi noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, dodot padomus, norādījumus, līdzekļus vai novēršot šķēršļus tā izdarīšanai (..)". Saskaņā ar šo pantu līdzdalībnieks saucams pie atbildības par to pašu pantu, kas paredz izdarītāja atbildību.