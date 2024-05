"Brūzilās" vērtē modernu un jaudīgu tehniku

Aizvakar Kursīšu pagasta "Brūzilās" izplatījās kūtsmēslu smārds, un te atbraukušie saimnieki no Saldus un Talsu rajona vēroja, kā kūtsmēslus izkliedē jauna un jaudīga tehnika.

Saldus lauksaimniecības konsultāciju birojs sadarbībā ar firmu "Preiss\'\' organizēja tehnikas demonstrējumu. Interesentu gan nebija daudz - tie, kuri audzē lopus un kuriem mēslu izvešana un izkliedēšana ir aktuāla.

"Samson SP -12", ko demonstrēja firma, mēslojumu izkliedē 12 metru platumā, turklāt vienmērīgi. Salīdzinājumam tika izmantots arī padomju laiku izkliedētājs, un šī bija iespēja salīdzināt jauna un veca modeļa tehniku. Dāņu firmas "Samson Agro" ražotais izkliedētājs acīmredzami darbu veica krietni ātrāk un labāk.

Firmas "Preiss" tirdzniecības daļas vadītājs Gundars Vērītis sacīja, ka otrdien šis izkliedētājs izmēģināts arī Tērvetē un tad veduši ar to trīs veidu kūtsmēslus. Kliedēšanas kvalitāte bijusi nemainīgi vienmērīga. Vienā braucienā uz lauka var aizvest 11 - 17 kubikmetru kravas. SP - 12 kliedētājs tomēr piemērots lielām saimniecībām, cits modelis SP - 9 varētu noderēt arī vidēja lieluma zemnieksaimniecībām. Patlaban šāds kliedētājs ir vienīgais Latvijā, tas pieder SIA "Preiss", kura uzsākusi sadarbību ar "Samson Agro". Patlaban to liek lietā tikai demonstrējumos, bet septembrī dos saimniekiem pašiem pamēģināt savās saimniecībās. Tiesa, šāda tehnika ir dārga - ap 20 tūkstošiem latu, un izdevīgāk to iegādāties, izmantojot SAPARD atbalstu.

No Gaiķu pagasta "Bandeniekiem" bija ieradusies visa ģimene - Inese, Uldis un viņu dēls Kalvis. Saimniece sacīja, ka semināros cenšas iegūt jaunu informāciju, tomēr šādas tehnikas iegādes iespējas vērtēja skeptiski: "Tā piemērota lielām saimniecībām, paju sabiedrībām, kurās daudz lopu, kur šāds pirkums atmaksājas. Vidējas un mazas saimniecības tādu nepirks, it īpaši tādēļ, ka ar ieņēmumiem no lopkopības par to samaksāt nav iespējams. Ja šādu tehniku izmanto tikai neilgu laiku vienreiz gadā un pēc tam nav, kam sniegt ar to pakalpojumus, tādam pirkumam nav jēgas. Tomēr kliedētājs ir labs, to nevar noliegt. Latvijas lauksaimniecība iet uz leju, un lauciniekiem jāmāk gudri no lauksaimniecības atkāpties. Visvērtīgākais būtu mums iemācīt, uz kurieni iespējams atkāpties."

Talsu rajona Vandzenes pagasta