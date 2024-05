Vai no privātīpašuma var "izgriezt kolektīvās trubas"?

"Dzīvoju daudzdzīvokļu mājā, un mani neapmierina siltuma piegādātāja sniegtie pakalpojumi. Vai savā privatizētajā dzīvoklī varu atteikties no siltuma padeves un pati rūpēties, lai es nesaltu?" - jautā kāda lasītāja.

Viņa dzīvo Saldū, Avotu ielā 2, kur lielo parādu dēļ siltumu var pat atslēgt vispār.

"Šī māja ik mēnesi rada SIA "Spodrība" ap pusotru tūkstoti latu lielus zaudējumus, jo tās iedzīvotāji regulāri nemaksā par sniegtajiem pakalpojumiem," stāsta SIA "Spodrība" direktors Raimonds Suseklis. Dokumentos redzams, ka no 24 dzīvokļiem, kas ir šajā mājā, regulāri par siltumu un silto ūdeni norēķinās tikai kādos desmit dzīvokļos dzīvojošie.

SIA "Spodrība" ir tikai siltuma piegādātājs šai mājai - to apsaimnieko SIA "Saldus namsaimnieks", taču, tā kā siltuma patērētājs atrodas ļoti tuvu siltuma ražotājam, attiecības starp uzņēmumu un patērētājiem izveidojušās ciešākas. Nedēļas nogalēs "Spodrība" piegādā mājai silto ūdeni - jāmaksā par vienu dienu, bet, atkarībā no darba ritma uzņēmumā, siltais ūdens ir vismaz divas vai pat trīs dienas. Direktors rāda sarakstu ar mājas iedzīvotāju uzvārdiem - kuri regulāri norēķinās, uzņēmums par velti laiž mazgāties savās dušās. Tie, R. Susekļa vārdiem runājot, esot "bonusiņi" - lai cilvēki, kuri pilda savas saistības, justu arī piegādātāja labvēlību. "Mēnesī šīs mājas iedzīvotājiem par siltumu jāmaksā 12 - 15 latu - salīdzinot ar siltuma tarifiem daudzviet citur pilsētā, tas ir maz, bet, ka dažs samērā turīgs iedzīvotājs paspējis iekrāt simtiem latu parādu, liecina vienīgi par bezkaunību," saka direktors.

Vai viena dzīvokļa īpašnieks var atteikties no komunālajiem pakalpojumiem, ko saņem visa māja?

Skaidro Saldus pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dīriņš: "Šo jautājumu reglamentē vairāki normatīvie akti, mēģināšu izteikt to būtību īsumā. Privatizējot dzīvokli daudzdzīvokļu mājā, cilvēks privatizē vienu no mājas kopējām daļām. Daudz atkarīgs no tā, kas apsaimnieko māju. Slēdzot līgumu par apsaimniekošanu ar kādu no pašvaldības struktūrām - "Namu pārvaldi" vai "Saldus namsaimnieku" -, dzīvokļa īpašnieks piekrīt tai komunālo pakalpojumu sniegšanas kārtībai, ko piedāvā apsaimniekotājs, - šajā gadījumā - ka siltumu mājas iedzīvotāji pērk no "Spodrības". Ja mājas iedzīvotājus neapmierina apsaimniekotāja piedāvātā kārtība, viņi var nodibināt paši savu uzņēmumu un apsaimniekot māju paši, rūpējoties arī par komunālajiem pakalpojumiem, piemēram, ierīkojot savu apkures katlu. Taču tas jādara, kaimiņiem sadarbojoties.

Vai no apkures var atteikties viens konkrēts dzīvoklis? Ja tādēļ neērtības izjūt kaimiņu dzīvokļos, - nedrīkst. Pieļaut šādu varbūtību var gadījumā, ja to var tehniski izdarīt, neietekmējot pārējo dzīvokļu centrālo apkuri.

Tādā gadījumā vispirms jāgriežas pilsētas domē pie izpilddirektora, kur var izmantot maksas pakalpjumu - saņemt noteikumus un instrukcijas, pēc kurām rīkoties tālāk. Jāuzsver, ka apsaimniekotājs, izvērtējot situāciju, tikai akceptē vai neakceptē dzīvokļa īpašnieka vēlmi atteikties no mājas apsaimniekotāja nodrošinātajiem pakalpojumiem. Pārējais - projekta izstrāde, būvniecības dokumentu kārtošana, darbu izpilde, objekta nodošana ekspluatācijā utt. - notiek par dzīvokļa īpašnieka līdzekļiem un uz viņa atbildību."