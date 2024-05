Piešķir naudu, klausās atskaites

Saldus pilsētas domes ārkārtas sēdē deputāti lēma jautājumus, par kuriem bija pietrūcis informācijas kārtējā sēdē, kā arī noklausījās domes speciālistu atskaites.

Maina īpašuma attiecības

Tā kā iepriekšējā domes sēdē pieņemts lēmums pārdot izsolē pašvaldības īpašumu - zemes gabalu un uz tā esošo katlu māju Robežu ielā 30a - un tas nodots domes bilancē, nolēma samazināt p/u "Saldus siltums" pamatkapitālu par 10 375,34 Ls un pilnvaroja "Saldus siltuma" direktoru reģistrēt statūtu grozījumus Uzņēmumu reģistrā.

Rasta nauda izglītības iestāžu remontam

Piešķīra naudu no privatizācijas fonda remontdarbu veikšanai Saldus pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs. Saldus pamatskola saņēma 2500 latus elektroinstalācijas rekonstrukcijai, pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa" - tikpat virtuves ventilācijas izbūvei, Saldus vakara vidusskola tikpat - tualešu izbūvei. Šī nauda gan vēl nesedz visus projektā paredzētos izdevumus, par turpmāko finansējumu lems vēlāk.

Remontmateriālu iegādei nolēma piešķirt pa 300 latiem PII "Zīlīte", "Sienāzītis" un "Īkstīte", 400 latus - Bērnu un jaunatnes centram, 500 latus - sporta skolai, pa 800 latiem - Saldus 2. vidusskolai un ģimnāzijai.

Fiksēja šo līdzekļu piešķīrumu, mainot pašvaldības budžetu atbilstoši likumam "Par pašvaldību budžetiem".

Naudu vasaras nometnei tomēr piešķir

Vērotājam no malas neizprotamās diskusijās tomēr atzina, ka nepieciešams atbalstīt jauniešu informācijas un palīdzības centra "Laipa" organizētās vasaras nometnes pusaudžiem, kas atrodas valsts policijas nepilngadīgo lietu uzskaitē, un bērniem no augsta riska ģimenēm. Projekts par šo nometņu organizēšanu uzvarējis Valsts bērna tiesību aizsardzības centra konkursā, to 70% apmērā finansēs valsts - ar nosacījumu, ka pašvaldība apņemas segt atlikušos 30% izdevumu.

Uz sēdi bija aicināta centra vadītāja, projekta autore Irēna Brinteniece, kurai tika uzdoti neskaitāmi jautājumi gan par konkrēto projektu, gan par "Laipas" darbību. I. Brintenieces tiešais priekšnieks, Saldus pilsētas domes sociālā dienesta vadītājs, deputāts A. Līpiņš bija ataicinājis uz domes sēdi liecinieces (?) no pensionāru dienas centra, kuras varētu apstiprināt faktus par I. Brintenieces neuzticamību finansu lietās. Projekta autore, atbildot uz jautājumiem, pilsētas gudrākajām galvām pusotru gadu pēc vēlēšanām izstāstīja arī domes sociālā dienesta struktūras - centra "Laipa" - rašanās vēsturi un skaidroja projektu rakstīšanas noteikumu nianses, lai pamatotu, kāpēc projektu konkursos piedalās nevalstiska organizācija, nevis pašvaldība.

"Te spīd cauri jūsu iekšējās nesaskaņas," sacīja deputāte S. Gūtmane. "Bet nometne bērniem ir ļoti vajadzīga." Arī deputāts J. Broks uzskatīja, ka, apspriežot šo jautājumu, "uztaisīts teātris", uz ko deputāts J. Koļesņikovs atjautāja: "Varbūt mums deputātu ētikas kodeksu vēl būs jāpieņem?"

Pēc visai emocionālas viedokļu apmaiņas un katra deputāta personisko domu noskaidrošanas nolēma atbalstīt abu nometņu organizēšanu, sedzot 30% izdevumu pēc iesniegtās tāmes.

Deputāti kritizē domi

Pēc deputāta A. Pūteļa iesnieguma ārkārtas domes sēdes darba kārtībā bija iekļauta domes vadošo amatpersonu - priekšsēdētāja vietnieka V. Dīriņa, izpilddirektora Ā. Nārvila, galvenās grāmatvedes I. Mucenieces, ekonomistes D. Šlankas - atskaite par darba pienākumu veikšanu. Kopumā domē strādā 25 cilvēki, ieskaitot tehniskos darbiniekus un apkopējas.

Ā. Nārvils informēja par izdarīto pilsētas komunālajā saimniecībā. Viņš atzina, ka domes darbības reorganizācija, lai pildītu likuma prasību par valsts iepirkumu, - SIA "Saldus namsaimnieks" izveidošana - nav devusi gaidīto efektu, un rezultāti ir sliktāki nekā iepriekš, kad strādāja domes komunālā nodaļa. "Atsevišķam uzņēmumam ir vairāk iemeslu aizbildināties ar to, ka pietiekami nemaksājam, ka tehnika novecojusi, un citiem iemesliem. Pašvaldības komunālā saimniecība nevar funkcionēt, pamatojoties tikai uz komerciāliem aprēķiniem, kā tas ir, sadarbojoties ar patstāvīgu uzņēmumu," analizēja Ā. Nārvils. Kā vēlāk stāstīja deputāts U. Feldmanis, kronis visam bijis dziesmu dienas pasākums 15. jūnijā, kad svētku dalībnieki gāja garām domes namam, kurā pusmastā nolaists karogs - tas tur bija palicis no iepriekšējās - sēru dienas.

Deputāti tika informēti par domes ēkas uzturēšanas jautājumiem, kā arī par ūdenssaimniecības attīstības un siltumapgādes projekta realizācijas gaitu. Atbildot uz jautājumiem, Ā. Nārvils deputātiem skaidroja ielu un laukumu uzturēšanas finansiālās nianses un grūtības, ar kādām šajā darbā jāsastopas domes darbiniekiem.

Atbildot uz U. Feldmaņa jautājumu par drošības pasākumiem pie skolām, Ā. Nārvils informēja: "Pie Cieceres skolas tiks ierīkoti 2 ātrumu ierobežojoši vaļņi - lielākā finansējuma daļa nāk no rajona padomes autoceļu fonda. Šis darbs izdarāms līdz 31. jūlijam. Bet līdz mācību gada sākumam paredzēts uzstādīt aizsargbarjeras pie Saldus pamatskolas, Bērnu un jaunatnes centra, ģimnāzijas un pie Kuldīgas un Brīvības ielas krustojuma. Pie pamatskolas - Lielās un Skolas ielas krustojumā - būs horizontālais apzīmējums un ceļazīme, tiks arī aprīkota Rozentāla ielas ietve pie 2. vidusskolas."

Deputāti kritizēja Kalpaka laukuma izskatu, lielo atkritumu urnu neracionālu izvietojumu, aizkavētos ielu remontus un citas nebūšanas, kurās deputātuprāt ir vainīga izpildvara.

"Radies iespaids, ka ir divu veidu lēmumi. Ja jāpaaugstina tarifi, tad to īsteno bez kavēšanās, bet, ja jārisina Robežu ielas problēmas vai jāatjauno pirts darbība, lēmumu var nepildīt," savas domas izteica U. Feldmanis. Uz to domes priekšsēdētāja vietnieks V. Dīriņš norādīja, ka nereti lēmumi tiek pieņemti, balstoties uz politiskiem apsvērumiem, nevis ar ekonomisku pamatojumu, un naudas trūkuma dēļ nav iespējams tos izpildīt.

I. Muceniece informēja par domes finansiālo stāvokli, debitoru un kreditoru parādiem, to piedzīšanas rezultātiem, kā arī atbildēja uz jautājumiem gan par soda naudu lielumu, gan norēķinu kārtību ar pasūtījumu izpildītājiem un klientiem. D. Šlanka sniedza ieskatu budžeta izpildes gaitā.

Opozīcijas deputāti neskopojās ar kritiskām piezīmēm par domes speciālistu darbu. J. Koļesņikovs uzskatīja, ka speciālisti, atskaitīdamies par padarīto, pārlieku aizrāvušies ar izdarīto darbu uzskaiti un nav izvērsuši stāstījumu par neizdarībām un nodarbojušies ar paškritiku. "Cik tad lielas prēmijas par tik labi darītu darbu jūs gribēsiet?" viņš sarkastiski vaicāja amatpersonām, kuras nupat bija pildījušas A. Pūteļa iesniegumā minēto prasību - atskaitījušies "par darba pienākumu veikšanu".

A. Pūtelis vērtēja domes darbu kā haotisku. Viņš tūlīt arī ierosināja pasludināt sēdē 15 minūšu pārtraukumu, lai sagatavotu lēmuma projektu par domes amatpersonu darbu. Taču deputātu vairākums nolēma lēmuma projekta izskatīšanu atlikt uz turpmākajām domes sēdēm, jo šīs ārkārtas domes sēdes dienaskārtībā bija paredzēta tikai atskaišu noklausīšanās, nevis izvērtēšana un lēmuma pieņemšana. Tā ka lēmuma projekta saturs, visticamāk, paliks noslēpumā vismaz līdz nākamajai sēdei.