Latvijā, pasaulē (29.11.)

Firmas "SKDS" pētījumi liecina, ka gandrīz trešā daļa Latvijas iedzīvotāju labprāt dotos dzīvot uz kādu no rietumvalstīm. Visvairāk prombraucēju (55,7% no aptaujātajiem) būtu vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Uz rietumvalstīm labprāt pārceltos nepilna ceturtā daļa laukos dzīvojošo un 36,8 % rīdzinieku. Pārcelties nevēlētos 67,4 % latviešu un 52,3 % cittautiešu.

Rīt Latvijas Bankas prezidents Einars Repše tiksies ar Saeimas Prezidija priekšsēdētāju Jāni Straumi, lai iesniegtu atlūgumu par atbrīvošanu no darba partijas dibināšanas dēļ. E. Repše iecerējis banku atstāt jau 1. decembrī. Viņš paudis pārliecību, ka aiziešana nav pamats bažām par lata nestabilitāti. Ziedojumos topošajai partijai savākts aptuveni 27 000 latu, partijas vadītāja honorāram - aptuveni 68 000 latu.

Sestdien uz slidenā Valmieras - Valkas ceļa vieglās automašīnas vadītājs nespēja nobremzēt, kad uz brauktuves izskrēja un apstājās mežacūku bars. Sešas mežacūkas tika sabrauktas. Sadursmes rezultātā stipri bojāta arī automašīna.

Rīt ar lidmašīnu Rīgā ieradīsies un trīs dienas viesosies pasaules galvenais Ziemassvētku vecītis - Santa Klauss no Lapzemes. Viesis apbraukās un apskatīs pilsētu, tiksies ar domniekiem un piedalīsies labdarības akcijā Bērnu klīniskajā slimnīcā. Sestdien no plkst. 11 Rīgā, Doma laukumā, sāksies svētku pasākumi, bet plkst. 16.30 - Santa Klausa parāde Vecrīgā un gājiens, kurā dosies arī Latvijas Ziemassvētku vecīši un rūķi.

Polijas galvaspilsētā Varšavā pagājušajā nedēļā atklāts Latvijas Kultūras un informācijas centrs. Tā uzdevums ir informēt par Latvijas kultūru, vēsturi, sabiedriskajām aktivitātēm, pilsētām un novadiem. Centra tapšanu atbalstījušas abu valstu Kultūras ministrijas. Patlaban Kultūras un informācijas centrā apskatāma Tautas fotomākslas studijas izstāde "Latvija no putna lidojuma".

Rīgā ieradies jaunais ASV vēstnieks Latvijā Braiens Karlsons. Iepriekš Karlsons strādājis dažādos amatos ASV Informācijas aģentūrā, kur ieņēma arī direktora amatu nodaļā, kas strādāja ar preses, kultūras un izglītības programmām Austrumeiropā, Krievijā un bijušās Padomju Savienības valstīs.

Ziņu aģentūra ITAR-TASS vēsta, ka Osams bin Ladens ir pametis Afganistānu un, "izmantojot haosu", devies uz Uzbekistānu. Iespējams, ka pasaulē meklētais terorists varētu uzturēties Tadžikistānas un Uzbekistānas robežas rajonā ar mērķi iekļūt Čečenijā.

ANO Attīstības programmas izplatītais pētījums liecina, ka gaiss Ķīnas pilsētās ir viens no piesārņotākajiem pasaulē. Divās trešdaļās no Ķīnas 338 pilsētām gaisa kvalitāte ir sliktāka par noteiktajiem nacionālajiem standartiem, īpaši - galvaspilsētā Pekinā. Viens no gaisa piesārņojuma iemesliem ir ogļu izmantošana enerģētikā.