Kukaiņu kodumu terors

Nakšņošana svaigā gaisā teltīs vai sienaugšā no romantiska piedzīvojuma var pārvērsties īstos nakts murgos, cīnoties pret odiem un dažādiem knišļiem.

Kukaiņi ir dabas ķēdes sastāvdaļa, kas nodrošina citu radību eksistenci. Tādēļ jautājums par to nepieciešamību ir retorisks - atbilde ir pašsaprotama. Visnepatīkamākie no kukaiņiem ir asinssūcēji, jo to kodums izraisa nepatīkamas emocijas, sāpīgas pumpas, alerģiskus iekaisumus un pietūkumus. Odu tēviņi pret cilvēku izturas labdabīgi, viņu izsalkumu remdē nektārs, taču mātītēm asinis ir nepieciešamas kā proteīna avots oliņu dēšanai. Olas tiek dētas vienu reizi mūžā, tādēļ asinis pēc tam netiek sūktas. Ods upuri atrod ar ožas palīdzību, kārdinošākās smaržas ir ķīmiskās vielas, kuras veidojas uz cilvēka ādas: aminoskābes, amonjaks, sviestskābe u.c. Latvijas teritorijā visbīstamākie kukaiņi ir ērces. Tās ir ērču encefalīta un Laima slimības jeb boreliozes pārnēsātājas.

Kukaiņa koduma sekas

Cilvēks inficējas brīdī, kad ērce sūc asinis. Vīrusi un baktērijas atrodas kukaiņa siekalās vai ekskrementos. Koduma izraisīto slimību pazīmes izpaužas pēc vairākām nedēļām vai mēnešiem. Pazīmes ir līdzīgas kā gripai, tādēļ līdz pat 1970. gadam mediķi nespēja konstatēt saistību starp Laima slimību un ērces kodienu. Laima slimības baktērijas borēlijas iekļūst cilvēka iekšējos orgānos (aknās, nierēs, sirdī u.c.) un centrālajā nervu sistēmā. Līdz ar to orgānos attīstās iekaisumi un vielmaiņas traucējumi. Slimības vēlākajās stadijās baktērijas iekļūst locītavās un izraisa iekaisumu un sāpes. Postošas sekas uz organismu atstāj arī imunoalerģiskas reakcijas. Slimības stadija, kad borēlijas bojā iekšējos orgānus un smadzenes, var ilgt vairākus mēnešus. Laima slimība ir ārstējama, taču grūti konstatējama agrīnā stadijā.

Aizsardzība pret kodumiem

Kā visdrošāko metodi mediķi iesaka vakcīnu, kura, ja ir izdarīta savlaicīgi, cilvēku aizsargā visu ērču aktivitātes laiku - no aprīļa līdz oktobrim. Taču arī vakcinētam cilvēkam nebūtu jāignorē fakts, ka ērces ir visur - parkos, apstādījumos, dārziņos un, protams, mežā. Turklāt vakcīna nespēj pasargāt no riska inficēties ar Laima slimību. Lai sevi pasargātu no ērču, odu, dunduru un citu lidojošu vai rāpojošu knišļu uzbrukumiem, visparocīgāk ir lietot repelentus (vielas, kuras tiek uzklātas uz ādas kukaiņu aizbaidīšanai). Jau senāk cilvēki atklāja, ka kukaiņus atbaida stipri smaržojoši augi. Senajā Ēģiptē, lai atbaidītu odus, uz ādas lietoja stipri smaržojošas ziedes, taču romieši šim nolūkam izmantoja kamparu, cipresi, granātābolu mizu, lupīnu vai kanēli. 20. gadsimta sākumā tika izmantota anīsa, lavandas, kampara, kokosriekstu, eikaliptu, citronu, apelsīnu ziedu, priežu eļļa; mūsdienās tās neizmanto, jo darbojās īslaicīgi un neefektīvi, kā arī bieži izraisīja alerģiskas reakcijas.

Pēc firmas Bayer materiāliem sagatavoja Ieva Vilmane