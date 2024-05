Ezerē koncertē draugu kolektīvi

Piektdienas vakarā Ezeres kultūras namā uzņēma draugus - dziedātājus un muzikantus no Tukuma rajona Irlavas, no Dobeles rajona Bikstiem un no Lietuvas - Leckavas lauku kapelu. Tā kā vienlaikus bija saplānoti pasākumi Priekulē un Glūdā, nevarēja atbraukt turienes kolektīvi. Tomēr koncerts Okolokolakas (Annas Andersones) un viņas meitas (Ingas Kakštes) vadībā izvērsās pusotras stundas garumā. Irlavieši vēlāk spēlēja dejas, bet arī starpbrīžos nerimās dejošana, jo tad jestri muzicēja Leckavas kapela. 20. jūlijā Ezeres pašdarbnieki uzaicināti uz Leckavu, uz tradicionālo Jēkaupenes gadatirgu.